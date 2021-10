Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Deutsche Fußballer nach 2:1 gegen Rumänien auf Kurs WM 2022

HAMBURG: Die deutschen Fußballer sind klar auf Kurs Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick gewann am Freitagabend im Hamburg gegen Rumänien mit 2:1 (0:1). Nach der überraschenden Führung für die Gäste durch Ianis Hagi (9.) sorgte zunächst Serge Gnabry mit seinem Treffer in der 52. Minute für den Ausgleich. In der Schlussphase erzielte der eingewechselte Thomas Müller (81.) das Siegtor. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) führt die Gruppe J mit 18 Punkten nach sieben Spielen souverän an. Nordmazedonien als nächster deutscher Gegner am Montag (20.45 Uhr) in Skopje hat als Zweiter ebenso zwölf Punkte wie Armenien als Tabellendritter.

Stefan Kuntz verpasst Sieg beim Debüt als türkischer Nationaltrainer

ISTANBUL: Stefan Kuntz hat sich bei seinem Debüt als Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft mit einem Unentschieden zufriedengeben müssen. Der frühere Coach der deutschen U21 sah am Freitag in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein 1:1 (1:1) seiner Mannschaft gegen Norwegen. Dadurch hat die Türkei das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand. Zwei Punkte vor den zweitplatzierten Skandinaviern steht die Niederlande, die dank des Treffers von Davy Klaassen mit 1:0 (1:0) in Lettland gewann. Berechtigte Hoffnungen hegt auch Montenegro noch. 3:0 (2:0) setzte sich der Vierte bei Schlusslicht Gibraltar durch.

Armenien verliert Platz zwei in deutscher Gruppe an Nordmazedonien

VADUZ: Armenien hat in der deutschen Qualifikationsgruppe J für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar den zweiten Platz an Nordmazedonien verloren. Der bisherige Tabellenzweite kam am Freitagabend in Island nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Durch das Remis wurde Armenien von Nordmazedonien wegen der schlechteren Tordifferenz auf Platz drei verdrängt. Der nächste Gegner des Teams von Bundestrainer Hansi Flick verbesserte sich dank eines 4:0 (1:0)-Erfolges gegen Liechtenstein mit zwölf Punkten auf Platz zwei.

Koepfer bei ATP-Turnier in Indian Wells ausgeschieden

INDIAN WELLS: Tennis-Profi Dominik Koepfer ist beim Masters-Turnier in Indian Wells in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen den Finnen Emil Ruusuvuori unterlag der 27-Jährige am Freitag 7:6 (7:3), 2:6, 0:6. Es war das erste Duell der beiden Sportler. Bei dem mit 8.761 725 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien sind aus deutscher Sicht noch Olympiasieger Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff dabei. Zverev durch ein Freilos und Altmaier stehen bereits in der zweiten Runde. Struff spielte im Anschluss an Koepfers Niederlage sein Erstrundenduell mit Daniel Elahi Galan aus Kolumbien.

München führt DEL weiter an - Mannheim gewinnt Spitzenspiel

KÖLN: Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga eindrucksvoll verteidigt. Am Freitagabend gewann der EHC 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) beim ERC Ingolstadt. Mit 24 Punkten aus zehn Spielen führt das Team von Trainer Don Jackson damit die Tabelle an. Der zuvor punktgleiche Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verspielte beim 6:5 (3:0, 1:3, 1:2) gegen die Augsburger Panther nach Verlängerung erst eine 4:0-Führung und musste auch nach dem 5:4 noch einmal in die Overtime. Damit bleiben die Niedersachsen Tabellenzweiter vor den Adler Mannheim, die das Spitzenspiel beim Überraschungsteam Düsseldorfer EG 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) gewannen.

Alba Berlin kassiert gegen Villeurbanne nächste Euroleague-Pleite

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat auch sein zweites Spiel in der Euroleague verloren. Die ersatzgeschwächten Berliner verloren daheim vor 3277 Zuschauern gegen den französischen Meister Asvel Villeurbanne mit 67:71 (31:34). Damit bleibt der deutsche Meister punktlos am Tabellenende. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 22 und Oscar da Silva mit 14 Punkten.

Christian Hansmann neuer Leistungssportdirektor der Schwimmer

BERLIN: Der Deutsche Schwimm-Verband hat nach gut halbjähriger Suche einen neuen Leistungssportdirektor gefunden. Wie der Verband am Freitagabend mitteilte, übernimmt Christian Hansmann zum 1. Januar nächsten Jahres den Posten. Der 44 Jahre alte frühere Mannschafts-Europameister im Freiwasserschwimmen ist Nachfolger von Thomas Kurschilgen, von dem sich der DSV Ende März getrennt hatte. Die bereits kurz darauf bekanntgegebene Verpflichtung von Dirk Klingenberg als Leistungssportdirektor war nach Bekanntwerden eines «frivolen Berichts» aus dessen Vergangenheit nach nur einem Tag wieder rückgängig gemacht worden.

Wahl um Ballon d'Or ohne Deutsche - Lewandowski und Haaland nominiert

PARIS: Bei der Wahl um den Goldenen Ball für den weltbesten Fußballer hat es kein deutscher Spieler auf die Liste der 30 Nominierten geschafft. Wie die französische Fachzeitschrift «France Football» am Freitag bekanntgab, stehen in dem Polen Robert Lewandowski (FC Bayern München) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) aus Norwegen jedoch zwei Bundesliga-Akteure zur Wahl. Auch die Wahl um den Ballon d'Or zur weltbesten Fußballerin findet ohne deutsche Spielerin statt. Die Auszeichnungen werden am 29. November im Paris vergeben. Im Vorjahr war die Ehrung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Vierte deutsche Medaille: Auch Schwarz holt bei Ringer-WM Bronze

OSLO: Roland Schwarz hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei den Weltmeisterschaften in Oslo die vierte Medaille beschert. Der Griechisch-römisch-Athlet setzte sich in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm am Freitag mit 10:5 gegen Timur Berdyjew aus Belarus durch und holte damit Bronze. Schwarz hatte wegen einer Corona-Infektion im Mai das letzte Qualifikationsevent für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Vor der Bronzemedaille von Schwarz hatte der DRB bereits drei weitere Podestplätze bejubelt: Nina Hemmer holte in der Klasse bis 55 Kilogramm Silber, Freistiler Horst Lehr (bis 57 kg) und Anna Schell (bis 72 kg) erkämpften sich jeweils Bronze.

Brennauer Europameisterin in der Einerverfolgung - Bronze für Kröger

GRENCHEN: Lisa Brennauer aus Durach hat am Freitag bei den Bahnrad-Europameisterschaften die Goldmedaille in der 3000-Meter-Einerverfolgung gewonnen. Die 33-Jährige besiegte in Grenchen/Schweiz in 3:19,548 Minuten die Französin Marion Borras (3:23,297). Platz drei ging an Mieke Kröger aus Bielefeld (3:21,646). Brennauer hatte zum EM-Auftakt bereits Gold in der Mannschaftsverfolgung der Frauen gewonnen. Mit dem Frauen-Vierer holte Brennauer in diesem Jahr auch schon Olympia-Gold. Bei der Straßenrad-WM gehörte die Allgäuerin zur erfolgreichen Mixed-Staffel, die ebenfalls den Titel holte.

Welt-Skiverband beschließt befristete Amtszeiten für Präsidenten

GENF: Die Präsidenten des Ski-Weltverbandes Fis dürfen künftig nur noch maximal zwölf Jahre im Amt bleiben. Auf ihrem außerordentlichen Kongress in Genf beschlossen die Mitgliedsverbände am Freitag eine entsprechende Änderung der Statuten. Danach können Präsidenten maximal drei Amtszeiten à vier Jahre bestreiten. Amtsinhaber Peter Eliasch stellt sich auf dem kommenden Kongress im Frühjahr in Vilamoura in Portugal zur Wiederwahl und kann dann bis maximal 2034 im Amt bleiben. Der Brite war erst im vergangenen Juni Nachfolger des im Juli verstorbenen Schweizers Gian Franco Kasper geworden.

Eishockey-Star Draisaitl im Olympia-Kader - Grubauer und Seider auch

BERLIN: Leon Draisaitl ist schon vor dem Start der NHL-Saison in der kommenden Woche im Olympia-Fieber. Der 25 Jahre alte Weltklasse-Stürmer der Edmonton Oilers gehört wie Torhüter Philipp Grubauer (29/Seattle Kraken) und Verteidiger Moritz Seider (20/Detroit Red Wings) fest zum deutschen Kader für die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Februar. «Da freuen wir uns schon sehr drauf. Das ist natürlich auch bei uns jetzt schon Thema», sagte Draisaitl am Freitag, nachdem der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Nominierung des deutschen Top-Trios mitgeteilt hatte.