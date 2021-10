Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Köln bezwingt Aufsteiger Fürth: Nach Rückstand noch 3:1

KÖLN: Nach drei Remis in Serie hat der 1. FC Köln vor 40.000 Zuschauern den erhofften Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Trotz schnellen Rückstands gewann die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Freitagabend gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 (0:1). Sebastian Andersson (50. Minute) und Doppeltorschütze Ellyes Skhiri (55./89.) trafen für die erst nach der Pause klar überlegenen Domstädter. Verteidiger Marco Meyerhöfer hatte die lange mutig aufspielenden Gäste in der 7. Minute in Führung gebracht. Nach dem dritten Saisonsieg etablierte sich der FC mit nunmehr zwölf Punkten vorerst auf Europa-League-Platz sechs. Der Tabellenletzte Fürth muss dagegen weiter auf den ersten Sieg warten.

Eigentor in der Nachspielzeit: Hamburger SV rettet Punkt in Aue

AUE: Der Hamburger SV hat im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Punktverlust hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter kam am neunten Zweitliga-Spieltag trotz Überzahl nur zu einem 1:1 (0:1) bei Erzgebirge Aue und verpasste zum zweiten Mal nacheinander einen Sieg. Vor 7750 Fans erzielte Antonio Jonjic (23. Minute) am Freitagabend die überraschende Führung für Aue, Dirk Carlson (90.+4) glich per Eigentor für den HSV aus. Nach einem Foul an Sonny Kittel sah Aues Soufiane Messeguem (69.) die Rote Karte.

Rekordkulisse feiert: Werder Bremen schlägt Heidenheim

BREMEN: Eine Saisonrekordkulisse von 30.000 Zuschauern hat Werder Bremen in der 2. Bundesliga zu einem wichtigen Heimsieg getrieben. Nach zwei ernüchternden Niederlagen gegen Dresden und den HSV gewann der Erstliga-Absteiger am Freitagabend mit 3:0 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Die drei Treffer durch Marco Friedl (50.), Marvin Ducksch (52.) und ein Eigentor von Denis Thomalla (64.) fielen innerhalb von nur 14 Minuten. Die Neuauflage der beiden Relegationsduelle von 2020 war seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie das erste Spiel im deutschen Profifußball, bei dem theoretisch wieder ein volles Stadion erlaubt gewesen wäre.

Borussia Mönchengladbach künftig vor bis zu 46.000 Fans

MÖNCHENGLADBACH: Als Reaktion auf die neue Corona- Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen schaltet Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in Kürze die Dauerkarten frei. Künftig kann die Borussia ihre Heimspiele wieder vor maximal 46.000 Zuschauern austragen. Das teilte der Club am Freitag mit. Davon betroffen ist im Oktober unter anderem auch das Heimspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München am 27. Oktober. Von sofort an können in NRW in Fußballstadien wieder alle Sitzplätze und die Hälfte der Stehränge besetzt werden.

Alba Berlin beim Euroleague-Auftakt in Barcelona chancenlos

BARCELONA: Basketball-Bundesligist Alba Berlin ist mit einer deutlichen Niederlage in die neue Saison der Euroleague gestartet. Am Freitagabend waren die ersatzgeschwächten Berliner beim Starensemble des FC Barcelona chancenlos und verloren klar mit 64:96 (29:50). Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 16 und Maodo Lo mit zwölf Punkten. Barcelona startete furios und überrollte Alba in den ersten Minuten. Nach nicht einmal drei Minuten war der Rückstand bereits zweistellig (2:12). Zu Beginn des letzten Viertels kamen die Berliner noch einmal auf 14 Zähler heran (53:67).

Meister Berlin verliert auch viertes Saison-Heimspiel in der DEL

BERLIN: Meister Eisbären Berlin wartet in der Deutschen Eishockey Liga weiter auf den ersten Heimsieg der neuen Saison. Am Freitagabend verlor das Team von Trainer Serge Aubin gegen die Düsseldorfer EG 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) auch das vierte Spiel vor eigenem Publikum. Durch den verdienten Sieg vor 6450 Zuschauern zog die DEG in der Tabelle nach sieben Spielen mit nun 13 Punkten an den Eisbären vorbei auf Rang vier. Titel-Mitfavorit EHC Red Bull München kassierte in einem intensiven und engen Spiel gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) die erste Heimniederlage.

Olympiasiegerin Rotter-Focken erhält Ehrung als «Die Beste 2021»

COSTA DEL SOL: Aline Rotter-Focken, Olympiasiegerin im Ringen, ist von Deutschlands Spitzensportlern als «Die Beste 2021» geehrt worden. Wie die Stiftung Deutsche Sporthilfe bekannt gab, setzte sich die 30-Jährige bei der Abstimmung von rund 4000 Athleten unter anderen vor Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo oder Tennis-Goldmedaillengewinner Alexander Zverev durch. Rotter-Focken wurde am Freitag im Club der Besten an der Costa del Sol ausgezeichnet.

Frauenfußball-Liga sagt Spieltag nach Missbrauchsvorwürfen ab

NEW YORK: Wegen eines Missbrauchsskandals um frühere Trainer unterbricht die US-Frauenfußball-Profiliga NWSL ihren Spielbetrieb. An diesem Wochenende werde es keine Spiele geben, teilte Ligachefin Lisa Baird am Freitag mit. «Diese Woche und ein Großteil dieser Saison war unglaublich traumatisch für unsere Spielerinnen und Angestellte», sagte Baird. Sie übernehme die Verantwortung. Hintergrund der Entscheidung sind Vorwürfe gegen den Trainer von North Carolina Courage. Coach Paul Riley war nach einem Bericht des Portals «The Athletic» über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch von zwei Spielerinnen entlassen worden.