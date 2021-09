Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Letztes Formel-1-Training in Sotschi wegen Dauerregens abgesagt

SOTSCHI: Aufgrund anhaltenden Starkregens ist das letzte freie Training vor dem Formel-1-Rennen in Sotschi abgesagt worden. In der russischen Schwarzmeerstadt gab es am Samstag derart heftige Niederschläge, dass die Sicherheit der Fahrer auf der Strecke nicht gewährleistet werden konnte und das Fahren schlicht unmöglich war. Diesen Schritt beschloss die Rennleitung des Motorsport-Weltverbandes Fia in Absprache mit den Stewards wenige Minuten vor dem Start.

Fia-Renndirektor Michael Masi hatte am Samstagvormittag zuvor bereits gesagt, dass es die oberste Priorität sei, dass für den Nachmittag geplante Qualifying durchzuziehen. Dafür gibt es auch noch einen zeitlichen Puffer, damit es, später als um 15.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) angesetzt, beginnen kann. Am Nachmittag soll der Regen schwächer werden, allerdings kann nur bei Tageslicht gefahren werden. Sollte die Qualifikation am Samstag ebenfalls nicht möglich sein, könnte sie auch am Sonntagvormittag kurz vor dem Rennen stattfinden. Das hatte es in der Vergangenheit schon mehrfach gegeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass heftiger Regen den Zeitplan der Formel 1 in diesem Jahr beeinflusst. Erst vor einem knappen Monat hatte das Wetter im belgischen Spa-Francorchamps dafür gesorgt, dass kein normales Rennen möglich war. Nach einer Regen-Farce, bei der nur wenige Runden hinter einem Safety Car absolviert werden konnten und Max Verstappen als Erster der Qualifikation zum Sieger gekürt wurde, hatte es heftige Kritik an dem Prozedere gegeben.

Eiskunstläufer Hase/Seegert siegen in Oberstdorf

OBERSTDORF: Die Paarläufer Minerva Fabienne Hase und Nolan Seegert waren nach ihrem Sieg bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf überwältigt.

«Es war einfach ein unglaubliches Gefühl, wieder auf dem Eis zu stehen nach so langer Zeit. Glücklicher können wir jetzt nicht sein», sagte Hase, die wegen eines Syndesmosebandrisses monatelang aussetzen musste. Das Eiskunstlaufpaar siegte am Freitagabend mit 185,25 Zählern. Annika Hocke/Robert Kunkel belegten Rang vier mit 168,21 Punkten.