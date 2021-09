Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.09.21 | Überblick

Ex-Skistar Neureuther: Politik sollte Olympia-Boykott unterstützen

BERLIN: Der frühere Skistar Felix Neureuther hat mit Blick auf einen möglichen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Jahr eine gemeinsame Haltung von Politik und Sportverbänden gefordert. Organisationen wie der Deutsche Olympische Sportbund sollten «viel größeren Druck auf das IOC ausüben, um zu zeigen, dass sie mit den Werten, die solche Spiele vermitteln, nicht einverstanden sind», sagte der 37-Jährige in einem gemeinsamen Interview der «Süddeutschen Zeitung» und der «Augsburger Allgemeinen».

Wenn der DOSB «mit Rückendeckung der Bundeskanzlerin» die Spiele in Peking boykottiere, weil in China etwa Menschenrechte nicht eingehalten würden, «dann hätte das schon eine andere Dimension», ergänzte Neureuther. Im Sommer hatte das Europaparlament aufgrund der Menschenrechtslage zu einem diplomatischen Boykott der Spiele in Peking aufgerufen. Er wäre für einen Boykott zu haben, sagte Neureuther. «Ich würde aber verstehen, wenn sich andere Sportler total dagegen wehren.» Sie dürften nicht die Leidtragenden sein.

Eine gemeinsame Haltung von Politik, DOSB und Athleten in dieser Frage könne eine der Herausforderungen für den neuen DOSB-Präsidenten sein, der Anfang Dezember gewählt werden soll. Er selbst habe «in Kenntnis der derzeitigen Verbandsstrukturen» kein Interesse an dem Posten, sagte Neureuther. «Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte wirklich etwas zum Positiven verändern - dann wäre ich dabei.»

Hertha erkämpft zweiten Saisonsieg: 2:1 gegen Aufsteiger Fürth

BERLIN: Hertha BSC hat sich trotz eines Rückstandes gegen Aufsteiger Greuther Fürth zum zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gekämpft. Die Berliner setzten sich am Freitag zum Auftakt des fünften Spieltags mit 2:1 (0:0) durch und kletterten zunächst auf Rang neun der Tabelle. Fürth dagegen bleibt mit nur einem Zähler Tabellenletzter. Stürmer Branimir Hrgota brachte die Gäste zunächst per verwandeltem Foulelfmeter in Führung (57. Minute). Der eingewechselte Jurgen Ekkelenkamp erzielte den Ausgleich (61.) und war maßgeblich am Siegtor beteiligt, als er den Fürther Eigentorschützen Maximilian Bauer bedrängte (79.). Für die Hertha war es nach dem verpatzten Saisonstart mit drei Niederlagen eine Woche nach dem 3:1 gegen den VfL Bochum der ersehnte zweite Saisonerfolg.

U21-Coach Kuntz über Wechsel in die Türkei: «Tendenz geht dahin»

LEIPZIG: Der deutsche U21-Erfolgstrainer Stefan Kuntz hat im Verhandlungs-Poker um seinen Wechsel auf den Posten des türkischen Nationaltrainers eine zeitnahe Entscheidung angekündigt. Er gehe davon aus, «dass bald eine Nachricht kommen wird», sagte der 58-Jährige am Freitag am Rande der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. «Im Moment geht eine Tendenz dahin», sagte Kuntz zu den Chancen für seinen Wechsel in die Türkei. Zuvor hatte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes einstimmig beschlossen, Kuntz aus dessen bis 2023 laufenden Vertrag als U21-Coach zu entlassen, sollte er sich mit dem türkischen Verband auf eine Zusammenarbeit einigen. Er sei dem DFB «sehr dankbar», sagte Kuntz, der die wichtigste deutsche Nachwuchs-Auswahl seit seinem Amtsantritt 2016 zweimal zum EM-Titel geführt hatte.

Schalke verliert nach Fährmann-Patzer und Roter Karte gegen KSC

GELSENKIRCHEN: Nach einem Torwartfehler von Ralf Fährmann und in Unterzahl hat Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 wieder einen Rückschlag in der zweiten Liga erlitten. Am Freitag verlor das Team von Trainer Dimitrios Grammozis 1:2 (1:1) gegen den Karlsruher SC. Entscheidender Moment im Spiel war die umstrittene Rote Karte gegen Schalkes Kapitän Victor Palsson wegen rohen Spiels (72. Minute). In der Schlussphase sorgte KSC-Kapitän Marvin Wanitzek (88.) mit einem für Fährmann unhaltbaren Traumtor aus der Distanz für den ersten Sieg der Badener seit Ende Juli. Zuvor hatte Fährmann früh gepatzt und sich die Direktabnhame von Kyoung-Rok Choi nach einer Ecke ins eigene Netz gelenkt (1.). Der 1. FC Nürnberg sprang durch ein Joker-Tor von Youngster Eric Shuranov zumindest vorerst auf einen Aufstiegsplatz. Der Club zitterte sich zum einem 1:0 (0:0) gegen Hansa Rostock.

Klosterhalfen steigert deutsche Bestmarke über 2000 Meter

TRIER: Konstanze Klosterhalfen hat zum Abschluss der Leichtathletik-Saison die deutsche Bestleistung über 2000 Meter auf 5:34,53 Minuten verbessert. Beim Meeting in Trier löschte die 24-Jährige damit am Freitag die alte Marke der Potsdamerin Ulrike Bruns, die vor fast 36 Jahren 5:37,62 Minuten gelaufen war. Einen offiziellen Rekord führt der Deutsche Leichtathletik-Verband nach eigenen Angaben für diese nicht häufig gelaufene Strecke nicht. Klosterhalfen zeigte sich froh über die Zeit und erklärte, sie habe nach den Olympischen Spielen in Tokio nach neuen Herausforderungen gesucht und daher unbedingt noch laufen wollen.

Mannheim erkämpft sich ersten DEL-Saisonsieg

MANNHEIM: Top-Favorit Adler Mannheim hat am dritten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga den ersten Sieg gefeiert. Am Freitag erkämpfte sich das Team von Trainer Pavel Gross ein 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers. Der Ex-Nürnberger Jason Bast schoss die Adler, die erst ihr zweites Saisonspiel absolvierten, gut drei Minuten vor dem Spielende zum ersten Sieg im ersten Heimspiel, zu dem 5854 Zuschauer kamen. Meister Eisbären Berlin landete dagegen beim lockeren 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven den zweiten Saisonsieg. Damit sind die Eisbären nach dem dritten Spieltag hinter dem EHC Red Bull München, der bereits am Donnerstag 2:1 in Schwenningen gewann, und Vize-Champion Grizzlys Wolfsburg Dritter.

Nach Rassismus-Vorfall in Serie A: Verband ermittelt gegen Lazio

MAILAND: Nach den rassistischen Beleidigungen gegen den Milan-Profi Tiémoué Bakayoko hat der italienische Fußball-Verband Ermittlungen eingeleitet. Vize-Meister AC Mailand hatte den Vorfall aus dem Serie-A-Spiel vom vergangenen Wochenende dem nationalen Verband gemeldet. Dieser teilte am Freitag mit, gegen Lazio Rom zu ermitteln. Die Fans des Hauptstadtclubs hatten am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Niederlage in Mailand den eingewechselten Bakayoko Berichten zufolge mit rassistischen Sprechchören beleidigt.

Barça, Real und Athletic Bilbao gehen gegen Milliardendeal vor

BARCELONA: Die Spitzenclubs FC Barcelona, Real Madrid und Athletic Bilbao haben den umstrittenen Milliardendeal der spanischen Fußball-Liga mit einem Investor aus Luxemburg angefochten. Das teilten die drei Vereine am Freitag auf ihren jeweiligen Internetseiten mit. Welche rechtlichen Schritte konkret gemeint sind, ließen die drei Vereine zunächst offen. Die Liga hatte das Geschäft mit dem früheren Formel-1-Eigentümer CVC am 12. August auf einer Generalversammlung in Madrid mit 38 zu 4 Stimmen angenommen. Die drei Vereine schrieben nun, diese Entscheidung widerspreche den Gesetzen und sei in einem «irregulären und respektlosen Verfahren» zustande gekommen.

Ginter: Nach wie vor keine konkreten Vertragsgespräche mit Gladbach

MÖNCHENGLADBACH: Zwischen Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter und Borussia Mönchengladbach gibt es nach wie vor noch keine konkreten Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Das sagte der 27 Jahre alte Innenverteidiger dem Internetportal GladbachLive. «Ich pokere nicht. Ohne Vertragsangebot gibt es nichts zu pokern, wir haben ehrlich gesagt auch noch nie über Zahlen gesprochen», sagte Ginter dem Internet-Ableger des «Express» und betonte, «dass es noch keine konkreten Gespräche wegen einer Verlängerung gegeben hat. Max Eberl hat ja schon betont, dass es noch kein Angebot für eine Verlängerung gegeben hat.»

Außenbandriss bei Palacios: Bayer rund einen Monat ohne Argentinier

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss einige Wochen auf Exequiel Palacios verzichten. Der Argentinier zog sich beim 2:1 gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag in der Europa League einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zu. Das teilte Bayer am Freitag mit. Trainer Gerardo Seoane hatte zuvor noch auf eine harmlose Verletzung gehofft. «Ich denke nicht, dass die Verletzung am Fußgelenk gravierend ist. Aber das werden die Untersuchungen zeigen», hatte Seoane gesagt. Bayer rechnet nun mit einem Ausfall von rund vier Wochen.