Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Kein positiver Test bei DBS in Tokio - «Sport statt Virus im Zentrum»

TOKIO: Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat einen Tag vor der Schlussfeier der Paralympics in Tokio noch keinen positiven Corona-Test in seinem 275 Personen umfassenden Team zu beklagen. Das erklärte Chef de Mission Karl Quade am Samstag. «Das ist der großen Disziplin aller zu verdanken», sagte Quade. Zu den 134 Athleten kam noch mal mehr als dieselbe Zahl an Teammitgliedern. Viele Athleten und Betreuer haben Tokio schon verlassen, da sie angehalten wurden, zwei Tage nach dem letzten Wettkampf abzureisen.

«Gott sei Dank ist nicht das eingetreten, was viele befürchtet haben. Der Sport hat im Zentrum der Berichterstattung und unseres Erlebens gestanden und nicht das Virus», sagte Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes: «Wir haben natürlich völlig andere Spiele erlebt als wir sie vorher kennengelernt haben. Aber es hat sich erwiesen, dass es richtig war, alles so handzuhaben. Sportlich haben die Spiele alles geboten, was sie brauchen und was sie schön macht. Und sie sind Gott sei Dank nicht zum Superspreader-Event geworden.»

Hiltrop ist deutsche Fahnenträgerin bei den Paralympics

TOKIO: Sportschützin Natascha Hiltrop wird bei der Schlussfeier der Paralympics in Tokio am Sonntag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ZDF) die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Samstag bekannt.

Die 29-Jährige aus Lengers hat in Tokio bereits Gold mit dem Luftgewehr und Silber im 50-Meter-Dreistellungswettkampf gewonnen. Am Sonntag geht sie nochmal im Kleinkaliber liegend als Weltrekordlerin an den Start. «Mit Gold habe ich nicht gerechnet. Mit Silber habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber dass ich Fahnenträgerin bin, war das Überraschendste von allen», sagte die gebürtige Bonnerin. «Es ist eine riesengroße Ehre.»

Bei der Eröffnungsfeier hatten Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber die deutsche Flagge ins Stadion getragen.

Bei Paralympics-Debüt: Bronze für Kanu-Sprinterin Laberer

TOKIO: Kanu-Sprinterin Felicia Laberer hat bei den Paralympics in Tokio die Bronzemedaille über 200 Meter erkämpft.

Die 20 Jahre alte Berlinerin kam am Samstag auf dem Sea Forest Waterway in 51,868 Sekunden ins Ziel und holte gleich bei ihren ersten Paralympics eine Medaille. Laberer stieß bei der Zieldurchfahrt ein lautes «Yes» heraus und freute sich über Edelmetall. Gold holte die Britin Laura Sugar vor Nelia Barbosa (Frankreich).

Tennisprofi Gojowczyk erreicht Achtelfinale der US Open

NEW YORK: Qualifikant Peter Gojowczyk hat bei den US Open in New York zum ersten Mal das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 32 Jahre alte Münchner gewann am Freitag gegen Henri Laaksonen aus der Schweiz mit 3:6, 6:3, 6:1, 6:4. Beide Tennisprofis hatten sich erst über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert. Nach 2:07 Stunden verwandelte Gojowczyk, die Nummer 141 der Weltrangliste, seinen ersten Matchball gegen den an Position 130 geführten Laaksonen. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft Gojowczyk nun auf den an Nummer drei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas oder Carlos Alcaraz aus Spanien.

FIFA leitet Disziplinarverfahren nach England-Spiel in Ungarn ein

LONDON: Der Fußball-Weltverband FIFA hat nach mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen englische Nationalspieler beim Länderspiel in Ungarn ein Disziplinarverfahren eingeleitet. In einer Stellungnahme am Freitagabend betonte die FIFA erneut, gegen «jede Form von Rassismus und Gewalt sowie jede andere Form von Diskriminierung oder Missbrauch zu sein». Am Vormittag hatte die FIFA mitgeteilt, «angemessene Maßnahmen» zu ergreifen, sobald sie den Bericht vom Spiel erhalten habe.

Ex-Bayern-Stürmer Mandzukic beendet Karriere

BERLIN: Der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic beendet seine Karriere. Der 35 Jahre alte Kroate, der unter anderem für den VfL Wolfsburg und den FC Bayern gespielt hatte, schrieb bei Instagram einen Brief an den «kleinen Mario» und meinte damit sich selbst. Daneben stellte er ein Bild von kleinen Fußballschuhen. «Du wirst den Moment erkennen, um abzutreten, diese Schuhe in den Schrank zu stellen - und Du wirst es nicht bereuen», schrieb der Stürmer zum Abschluss. «Fußball wird immer ein Teil Deines Lebens sein, aber Du freust Dich auf ein neues Kapitel.»

Campino überreicht Klopp deutsch-britische Auszeichnung

DORTMUND: Mit seinem breitesten Lächeln hat Jürgen Klopp in seiner alten Dortmunder Heimat eine weitere besondere Auszeichnung von einem überraschenden Gast erhalten. Der Musiker Campino von der Düsseldorfer Punkrockband Die Toten Hosen hat den Trainer des FC Liverpool vor mehr als 300 geladenen Gästen im BVB-Stadion am Freitagabend als ersten Preisträger mit dem «German-British #Freundship Award» für seine Verdienste um die deutsch-britischen Beziehungen ausgezeichnet.

Deutsche Volleyballer feiern EM-Auftaktsieg

Tallinn (dpa). Die deutschen Volleyballer sind mit einem ungefährdeten Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Andrea Giani entschied am Freitag in Tallinn ihre Auftaktbegegnung im Pool D gegen Kroatien mit 3:0 (25:20, 25:13, 25:19) für sich. Als nächste Aufgabe wartet am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) die Partie gegen Co-Gastgeber Estland auf die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

Beach-Überraschung: Ludwig und Körtzinger im Viertelfinale raus

BERLIN: Das 30. deutsche Beachvolleyball-Championat geht ohne Rekordmeisterin Laura Ludwig in die entscheidende Phase. Die Olympiasiegerin von 2016 scheiterte am Freitag mit ihrer Interimspartnerin Leonie Körtzinger im Viertelfinale überraschend deutlich gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger (Oythe) mit 0:2 (19:21, 16:21). «Wir haben uns ein bisschen überrumpeln lassen», sagte Ludwig nach dem Flutlichtspiel in Timmendorfer Strand.

Topläuferin Klosterhalfen wird in Brüssel Achte über 5000 Meter

BRÜSSEL: Konstanze Klosterhalfen sind im Olympia-Jahr zum dritten Mal ihre aktuellen Grenzen aufgezeigt worden. Beim vorletzten Diamond-League-Meeting am Freitag in Brüssel musste sich die 24 Jahre alte WM-Dritte aus Leverkusen auch über 5000 Meter mit Platz acht und einer Zeit von 14:35,88 Minuten zufrieden geben. Überhaupt reichte es für die deutschen Leichtathleten nur für hintere Ränge.

Kaymer scheidet bei Golfturnier in Rom vorzeitig aus

ROM: Für Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist das Turnier der European Tour in Rom bereits beendet. Der 36-Jährige aus Mettmann spielte am Freitag auf dem Par-71-Kurs zwar eine solide 70er-Runde. Doch der frühere Weltranglistenerste konnte damit seine verpatzte 75er-Eröffnungsrunde vom Donnerstag nicht mehr ausgleichen und verpasste bei der Italian Open mit insgesamt 145 Schlägen den Cut.

Cort Nielsen gewinnt 19. Vuelta-Etappe - Roglic weiter vorn

MONFORTE DE LEMOS: Der dänische Radprofi Magnus Cort Nielsen hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt seinen dritten Etappensieg geholt. Der 28-Jährige setzte sich am Freitag auf der 19. Etappe nach 191,2 Kilometern von Tapia nach Monforte de Lemos im Sprint einer Ausreißergruppe vor Rui Oliveira aus Portugal und dem US-Amerikaner Quinn Simmons durch. Bester Deutscher war Alexander Krieger aus Stuttgart als Zehnter. Auf die Gesamtwertung hatte der leicht hügelige Tagesabschnitt mit drei Bergwertungen keine Auswirkungen.

Wieder heftiger Unfall in Frauen-Motorsportserie

ZANDVOORT: In der Frauen-Rennserie W Series hat es zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen schweren Unfall gegeben. Fabienne Wohlwend verlor am Freitag in der Qualifikation für das Rennen im niederländischen Zandvoort die Kontrolle über ihr Auto, hob ab und krachte mit dem Boliden frontal in die Streckenbegrenzung. Auf Nachfrage via Boxenfunk vermeldete die 23-Jährige aus Liechtenstein, sie sei «in Ordnung». Dann kletterte Wohlwend aus dem schwer zerstörten Auto des Teams Bunker Racing. Erst in der vergangenen Woche hatte ein beängstigender Crash im belgischen Spa-Francorchamps für Aufsehen gesorgt.

Olympische Spiele 2022 wieder mit NHL-Profis

BERLIN: Das olympische Eishockey-Turnier in Peking 2022 findet wieder mit den Spielern der nordamerikanischen Profiliga NHL statt. «Ich weiß, dass ich für Eishockeyfans auf der ganzen Welt spreche, wenn ich sage, dass wir die Entscheidung, die Besten der Besten zu den Olympischen Spielen zurückzubringen, absolut begrüßen», sagte Weltverbandspräsident René Fasel in einer Mitteilung vom Freitag. Bei den vergangenen Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang hatten die NHL-Cracks gefehlt.

Box-Comeback von De la Hoya fällt nach Corona-Infektion vorerst aus

LOS ANGELES: Das Comeback des früheren Box-Superstars Oscar De la Hoya nach 13 Jahren muss warten. Wie der 48-Jährige am Freitag bei Twitter mitteilte, hat er sich mit dem Coronavirus infiziert und wird derzeit im Krankenhaus behandelt. De la Hoya sagte in einem Video, dass er vollständig geimpft sei. Eigentlich wollte der US-Boxer am 11. September in Los Angeles gegen Vitor Belfort antreten. Das bislang letzte Mal stand der Olympiasieger im Jahr 2008 im Ring, als er gegen Manny Pacquiao verloren hatte.