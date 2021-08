Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.08.21 | Überblick

Boris Becker über Federer-Comeback: «Nicht auf Teufel komm raus»

NEW YORK: Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker hat sich zurückhaltend über ein mögliches Comeback von Roger Federer geäußert. «Viel wichtiger ist, dass er nochmal gesund wird», sagte Becker in einer Medienrunde des TV-Senders Eurosport über den langjährigen Weltranglisten-Ersten und 20-maligen Grand-Slam-Turniersieger Federer. Der 40 Jahre alte Schweizer hatte zuletzt berichtet, dass er sich zum dritten Mal am Knie operieren lassen müsse. «Der Rest seines Lebens steht noch vor ihm. Dass er Tennis spielen kann, muss er uns nicht mehr beweisen», sagte Becker über den Vater von vier Kindern.

«Ich bin da eher derjenige, der sagt: Pass auf deine Gesundheit auf. Du bist erst 40. Also jetzt nicht auf Teufel komm raus alles riskieren, dass du vielleicht bleibende Schäden im Knie hast, das wäre die Höchststrafe», sagte der 53 Jahre alte Becker. Er sei «ein großer Fan» und würde sich wünschen, «dass Rogers letztes Spiel nicht der dritte Satz gegen Hurkacz war, der nämlich 0:6 lief», sagte Becker. Im Viertelfinale von Wimbledon hatte Federer in diesem Jahr gegen den Polen Hubert Hurkacz verloren - den dritten Satz mit 0:6.

Er hoffe, dass man Federer «noch einmal zumindest fit und auch spielerisch top auf einem Platz sehen» werde, sagte Becker. Federer selber hatte in einem Video auf Instagram gesagt, er wolle sich «einen Funken Hoffnung geben, auf die Tour zurückzukehren», wisse aber auch, «wie schwierig eine Operation in diesem Alter ist».

Dank Haaland: Dortmund vorübergehend an Bundesliga-Spitze

DORTMUND: Dank des späten Siegtreffers von Erling Haaland hat Borussia Dortmund einen weiteren Rückschlag in der Fußball-Bundesliga verhindert. Der Revierclub setzte sich am Freitagabend mit einem hart erkämpften 3:2 (0:0)-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch und kletterte zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze. Haaland (90.+1 Minute) sorgte in der Nachspielzeit für den zweiten Saisonsieg des BVB, zuvor trafen die beiden 18-jährigen Giovanni Reyna (48.) und Jude Bellingham (69.) bei den Westfalen. Christoph Baumgartner (61.) und Munas Dabbur (90.) glichen jeweils für Hoffenheim aus.

Sensations-Coup binnen Stunden: Ronaldo zurück zu Manchester United

TURIN/MANCHESTER: Manchester United hat sich mit einem Blitz-Coup auf die Rückkehr von Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin geeinigt. Nach zwölf Jahren soll der mittlerweile 36-Jährige wieder in der Stadt und dem Stadion spielen, wo er schon unvergessliche Höhepunkte seiner Ausnahmekarriere feierte. Nur Stunden nachdem die ersten Berichte aufgetaucht waren, dass sich der schwerreiche Stadtrivale Manchester City aus dem Wechselpoker um den Portugiesen zurückgezogen habe, gab United die Einigung am frühen Freitagabend bekannt. Allerdings stünden noch persönliche Vertragsbedingungen aus sowie das Visum und der obligatorische Medizincheck. Alles das sollte nach dieser Ankündigung aber nur noch eine Formsache sein.

Hertha BSC holt Niederländer Ekkelenkamp von Ajax

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den niederländischen Junioren-Nationalspieler Jurgen Ekkelenkamp von Ajax Amsterdam als nächsten Neuzugang verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie die Berliner am Freitagabend mitteilten. «Jurgen wird unserem Offensivspiel mit seinem Talent neue Impulse geben», sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Zuvor hatte Hertha in dieser Woche bereits Stürmer Ishak Belfodil und den dänischen Torhüter Oliver Christensen unter Vertrag genommen.

Spaniens Fußball-Liga geht wegen Spieler-Abstellung vor Sportgericht

MADRID: Im Streit mit dem Weltverband FIFA um die Abstellung von Spielern für die südamerikanische WM-Qualifikation zieht die Fußball-Liga Spaniens vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Man habe beim CAS Berufung eingelegt und einstweilige Maßnahmen gegen die Entscheidung der FIFA beantragt, den Abstellungszeitraum nur für Südamerika um zwei auf elf Tage zu verlängern, teilte LaLiga am Freitag mit. Der Weltverband verstoße damit gegen die eigenen Statuten und Reglements. Man werde die FIFA zudem wegen Verletzung der Wettbewerbsregeln vor den ordentlichen Gerichten in der Schweiz verklagen.

Hoffenheim startet mit knappen Sieg in Saison der Frauen-Bundesliga

SINSHEIM: Der Vorjahresdritte und Champions-League-Anwärter TSG 1899 Hoffenheim ist mit einem erzitterten Derby-Sieg gegen den SC Freiburg in die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Beim 2:1 (0:1) am Freitagabend in Sinsheim sicherte Tine de Caigny den Erfolg für die Gastgeberinnen erst in der 79. Minute. Die Belgierin traf nach einer Ecke aus fünf Metern per Kopfball. Katharina Naschenweng (47.) glich kurz nach der Halbzeitpause die Führung der Gäste durch Hasret Kayikci (38.) aus.

Norweger Kristoff gewinnt zweite Etappe der Deutschland Tour

ILMENAU: Der Norweger Alexander Kristoff hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Der Routinier siegte am Freitag nach 180,6 Kilometern von Sangerhausen nach Ilmenau im Sprint vor den beiden deutschen Sprintern Phil Bauhaus und Pascal Ackermann. Am Vortag hatte noch Ackermann, der immerhin das Rote Trikot des Gesamtersten erfolgreich verteidigte, in Schwerin triumphiert.

Chaotische 13. Vuelta-Etappe: Sénéchal übernimmt Job von Jakobsen

VILLANUEVA DE LA SERENA: Nach einem völlig chaotischen Finale hat der Franzose Florian Sénéchal für seinen verhinderten Sprintkapitän Fabio Jakobsen den Sieg auf der 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt gerettet. Sénéchal sollte am Freitag eigentlich den Sprint für den Niederländer vorbereiten, der aber auf dem letzten Kilometer einen Defekt hatte. So übernahm der Franzose selbst den Job und siegte nach 203,7 Kilometer von Belmez nach Villanueva de la Serena vor den beiden Italienern Matteo Trentin und Alberto Dainese.