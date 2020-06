Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Seehofer: Bundesligaspiele mit Zuschauern in neuer Saison denkbar

BERLIN: In der neuen Saison der Fußball-Bundesliga könnte es nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auch wieder Spiele vor Zuschauern geben. In einem am Samstag veröffentlichten Interview für die Zeitungen der Funke Mediengruppe erklärte Seehofer, er gehe zunächst von reduzierten Zuschauerzahlen aus. Erst sollte jedoch die laufende Saison zu Ende gespielt werden. «Ich habe schon die Zuversicht im Herzen, dass wir in der neuen Saison nach und nach wieder Publikum zulassen können. Nicht sofort, nicht wie vor dem Corona-Ausbruch, aber mit reduzierten Zuschauerzahlen und so, dass die Abstände zwischen den Stadionbesuchern eingehalten werden», sagte Seehofer. «Wir werden hier - wie in anderen Bereichen auch - kluge Lösungen finden, bei denen wir Lebensfreude und Infektionsschutz miteinander vereinen», fügte der Bundesinnenminister hinzu.

Hoeneß über Basketball-Turnier: Trotz Kulisse «spannende Spiele»

MÜNCHEN: Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern rechnet für das Meisterturnier der Basketball-Bundesliga trotz der Geisterkulisse im Münchner Audi Dome nicht mit einem Leistungsabfall der Teams. «Natürlich brauchen die Mannschaften, weil sie ja keine Vorbereitungsspiele machen konnten, vielleicht ein bisschen Zeit, um sich wieder richtig zu finden», sagte der 68-Jährige am Freitagabend auf dem YouTube-Kanal der Münchner. Er sei überzeugt, «da die Bedingungen für alle Mannschaften gleich sind, dass es von Anfang an spannende Spiele geben wird.» Anders als die deutschen Topligen im Handball und Eishockey setzen die Basketballer ihre wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison fort. Dabei beziehen alle zehn teilnehmenden Teams ein Hotel in München und werden von der Außenwelt abgeschottet. Am 28. Juni soll der Meister gekürt werden.

Union-Profi Ujah: DFB-Stars besondere Vorbilder gegen Rassismus

BERLIN: Für Anthony Ujah vom 1. FC Union Berlin haben Anti-Rassismus-Botschaften deutscher Fußball-Nationalspieler eine große Bedeutung. «Wenn ich einen Spieler wie Thomas Müller sehe, der den Deutschen viel bedeutet, dann ist schon ein einziger Post von ihm ein starkes Statement. In der Fußballwelt weiß seit zehn Jahren jeder, wer Thomas Müller ist. Und alle Kinder, die wie Thomas Müller sein wollen, oder wie Manuel Neuer oder Joshua Kimmich, und ihren Idolen auf Social Media folgen, sehen nun, wo ihre Stars stehen», schrieb der Stürmer des Berliner Bundesliga-Aufsteigers in einem Gastbeitrag der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag).

Handball-Bundesliga plant Saisonstart mit geringen Zuschauerzahlen

HAMBURG: Die Handball-Bundesliga möchte mit einem Stufenplan in die neue Saison starten. In der ersten Phase hält HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann eine 25-prozentige Auslastung der Spielstätten für denkbar. Das «müsste sich dann nach und nach steigern», sagte er den «Kieler Nachrichten» (Samstag). Mögliche Starttermine sind der 4. September oder Anfang Oktober. Das Konzept soll den Vereinen demnächst vorgelegt werden. Die HBL will in etwa zwei Wochen über den Beginn der neuen Saison entscheiden. Einen Bundesliga-Start erst im Januar 2021 schließt Bohmann dagegen aus.

Basketball-Superstar Durant: Kein Comeback bei NBA-Saisonstart

NEW YORK: Basketball-Superstar Kevin Durant hat ein Comeback und damit sein Debüt bei den Brooklyn Nets ausgeschlossen, falls die NBA-Saison wie vorgeschlagen Ende Juli fortgesetzt wird. Er fühle sich «noch nicht bereit», sagte der 31-Jährige am Freitag (Ortszeit) dem Online-Portal «The Undefeated» und bekräftigte: «Meine Saison ist vorbei.» Er habe überhaupt keinen Plan, in dieser Saison noch zu spielen. Der zweimalige MVP (Wertvollster Spieler) der Basketball-Profiliga hatte sich vor einem Jahr in der Finalserie noch bei den Golden State Warriors die Achillessehne gerissen. Danach wechselte Durant nach Brooklyn. Er gehört auch zu jenen NBA-Profis, die sich im März mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Folge der Corona-Krise: Keine Fußball-Saison 2020/21 in Bayern

MÜNCHEN: In Bayern gibt es keine Fußball-Saison 2020/21. Zu dieser einstimmigen Entscheidung ist die vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingesetzte Arbeitsgruppe zum Spielbetrieb in der Coronavirus-Pandemie gekommen, wie der BFV am Samstag mitteilte. Die Spielzeit bei Herren und Frauen könne aus zeitlichen Gründen und wegen fehlender Spieltermine nicht stattfinden. Die Arbeitsgruppe hat zudem vorgeschlagen, die aktuell wegen der Corona-Krise ausgesetzte Spielzeit 2019/20 bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern. Der BFV-Vorstand hat diesen Vorschlag bereits bestätigt. Wie im Jugendbereich verfahren wird, soll in Kürze mitgeteilt werden.

Medien: Flughafen Tempelhof richtet Finale der Formel E aus

BERLIN: Die unterbrochene Saison der Formel E soll im August mit mehreren Rennen auf dem Berliner Flughafen Tempelhof ihr Finale erleben. Laut Informationen der «Bild»-Zeitung (Samstag) soll die rein elektrische Rennserie vom 5. bis zum 12. August zwischen vier bis sechs Rennen ohne Zuschauer veranstalten und so die sechste Saison abschließen. Die Formel E war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Während die Stadtkurse, auf denen die Formel E ansonsten ihre WM-Läufe austrägt, nicht so lange abgesperrt werden können, bietet der stillgelegte Flughafen den Vorteil, dass die Aufbauten stehen bleiben könnten, ohne den öffentlichen Verkehr zu stören. Auf dem Motorsport World Council soll am 19. Juni eine Entscheidung über das Event sowie die Anzahl der Rennen fallen.

Regionalliga-Trainerin Wübbenhorst: Fußball und Familie verbinden

BERLIN: Fußball-Profis bauen ihre berufliche Karriere aus Sicht von Trainerin Imke Wübbenhorst zumeist ausschließlich auf dem Sport auf und handeln damit anders als Frauen. Die als Coach von Regionalligist Sportfreunde Lotte tätige Wübbenhorst ist nicht verwundert darüber, dass viele international erstklassige deutsche Spielerinnen nicht den Weg ins Trainer-Geschäft einschlagen. «Frauen haben es - überspitzt gesagt - gar nicht nötig, unbedingt im Trainerbereich zu bleiben, weil sie sich ein Berufsleben aufgebaut haben», sagte die 31-Jährige im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Samstags-Ausgabe). Vor ihrer Fußballlehrer-Ausbildung arbeitete Wübbenhorst als Gymnasial-Lehrerin für Biologie und Sport.