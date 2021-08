Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Blutiger Karate-Kampf: Sogar Mattenteile bei Olympia ausgetauscht

TOKIO: Die italienische Karateka Silvia Semeraro hat in ihrem Olympia-Vorrundenkampf in Tokio gegen die Türkin Meltem Hocaoglu Akyol am Samstag eine Kopfverletzung erlitten.

Die Wunde blutete so stark, dass die 25-Jährige für die verbleibenden elf Sekunden des Duells ihr Oberteil wechselte und mit einem Kopfverband weiterkämpfen musste. Zudem waren Teile der Matte so blutverschmiert, dass sie von Helfern ausgetauscht wurden. Semeraro gewann den Kampf in der Gewichtsklasse über 61 Kilogramm letztlich zwar dennoch mit 9:4. Den Einzug ins Halbfinale in der Disziplin Kumite verpasste sie mit ihren insgesamt zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Gruppenphase aber.

Durchsuchung bei der UEFA - zwei Mitarbeiter entlassen

NYON: Wegen des vermeintlichen Fehlverhaltens zweier Mitarbeiter der IT-Abteilung hat die Staatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Waadt Räumlichkeiten der Zentrale der Europäischen Fußball-Union durchsuchen lassen. Die Behörde bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA «eine Strafuntersuchung, die eine Polizei-Intervention am UEFA-Sitz umfasste». Zunächst hatte die Zeitung «Blick» darüber berichtet. Zwei Personen wurden demnach im April zunächst festgenommen, seit Freitag sind beide wieder frei.

Die UEFA teilte mit, die beiden Mitarbeiter aus der Abteilung «Information communications and technology» seien entlassen worden, der Verband sei in dem Verfahren der Geschädigte. Der Verkauf von Medienrechten und Sponsorengeschäfte seien nicht betroffen.

Athleten Deutschland: Anfeindungen gegen Fünfkämpferin «inakzeptabel»

TOKIO: Die Vereinigung «Athleten Deutschland» hat Fünfkämpferin Annika Schleu nach dem Olympia-Drama um deren zugelostes Pferd Unterstützung zugesichert. «Die Anfeindungen und der teils offene Hass, der ihr seit dem gestrigen Reit-Wettkampf in den sozialen Netzwerken entgegenschlägt, ist inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen», teilte die Organisation am Samstag mit.

Kritik an den Vorkommnissen im Wettkampf sei «völlig legitim und sollte Anlass zu einer Debatte um Änderungen des Reitreglements sein», hieß es weiter. Der Weltverband UIPM müsse «jetzt handeln, um den Schutz der Tiere und angemessene Wettkampfbedingungen» für die Athletinnen und Athleten in Zukunft zu gewährleisten.

Der Gewinn der Goldmedaille war für die Berlinerin Schleu am Freitag in Tokio greifbar nah gewesen, doch das ihr zugeloste Leih-Pferd Saint Boy verweigerte mehrfach. Die 31-Jährige blieb deshalb ohne Punkte und kam am Ende auf Rang 31. Danach gab es heftige Kritik an der Sportlerin und an Bundestrainerin Raisner, die inzwischen durch den Weltverband von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen wurde.

«Hau mal richtig drauf! Hau drauf!», hatte Raisner - im Fernsehen deutlich hörbar - Schleu zugerufen. Die sichtlich überforderte Athletin hatte daraufhin verzweifelt mit der Gerte auf das verunsicherte und verängstigte Pferd eingeschlagen.

Fernseh-Quoten: Wieder mehr Olympia-Zuschauer

BERLIN: Am drittletzten Olympia-Wettkampftag sind die Einschaltquoten bei den TV-Übertragungen im Vergleich zum Vortag um 30 Prozent gestiegen. Durchschnittlich 3,10 Millionen Menschen sahen am Freitagmittag die zweistündige Leichtathletik-Berichterstattung in der ARD und sorgten nach Senderangaben für einen Marktanteil von 29,3 Prozent. Am Donnerstag waren es nur knapp über zwei Millionen Zuschauer im ZDF gewesen.

Mehrere ARD-Übertragungen lagen über dem Donnerstags-Spitzenwert. Dazu gehörten die rund einstündige Übertragung vom Tischtennis-Finale mit dem Silber für das deutsche Team sowie der Moderne Fünfkampf der Frauen mit den Bildern von Annika Schleu, deren zugelostes Pferd Saint Boy mehrfach verweigert hatte und die am Ende nur 31. wurde.

Hörmann: Olympia-Team ist besonderer Verantwortung gerecht geworden

TOKIO: Die Spitzen des Olympia-Teams haben der deutschen Mannschaft trotz der schwächeren Medaillenausbeute ein gutes Zeugnis für die Tokio-Spiele ausgestellt. DOSB-Chef Alfons Hörmann lobte die Athletinnen und Athleten als «großartige sportliche Botschafter. In der Vertretung ihres Landes sind sie ihrer besonderen Verantwortung gerecht geworden», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstag. Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig schwärmte vom großen Teamgeist. «Das war eine richtige Einheit, das war partnerschaftlich, fast familiär», sagte er.

Es sei trotz der Corona-Pandemie und den strengen Einschränkungen «im Fazit richtig und wichtig» gewesen, Olympia in Japan zu veranstalten, sagte Schimmelpfennig und beschrieb das ohne Zuschauer ausgetragene Großereignis als «Spiele des Sports».

Hörmann lobte zudem die «weltweit besten Sportstätten», die man in Tokio vorgefunden habe, und die große Freundlichkeit der Japaner: «Wir haben das Land des Lächelns von seiner besten Seite kennengelernt.» Wie erhofft, sei Olympia trotz der stetig steigenden Infektionszahlen in der Gastgeber-Stadt «kein Superspreader-Ereignis geworden». Dies bezeichnete der DOSB-Chef als «wichtiges Signal an die Weltgemeinschaft, dass internationale Begegnungen möglich sind».

Deutsche Fünfkämpfer nach zwei Disziplinen bei Olympia zurück

TOKIO: Die beiden deutschen Starter Fabian Liebig und Patrick Dogue liegen nach dem Schwimmen beim Modernen Fünfkampf in Tokio abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Der Berliner Liebig war bei den Olympischen Spielen am Samstag nach der Platzierungsrunde im Fechten und den 200 Meter Freistil mit 500 Punkten auf Rang 22. Patrick Dogue aus Potsdam war nach dem Schwimmen mit 468 Zählern 32.. In Führung lag nach zwei der fünf Disziplinen zunächst Joseph Choong aus Großbritannien mit 571 Punkten. Nach der Hoffnungsrunde im Fechten folgen noch das Springreiten und der sogenannte Laser Run. Das ist eine Kombination aus Laufen und Schießen mit einer Laserpistole.

Tags zuvor war der Gewinn der Goldmedaille für Annika Schleu greifbar gewesen, ehe sie beim Reiten mit dem ihr zugelosten Pferd große Probleme und keine Chance mehr hatte. Am Umgang mit dem Tier von ihr und der Aufforderung von Bundestrainerin Kim Raisner, die Gerte einzusetzen, hatte es massive Kritik gegeben. Raisner wird deshalb beim Reiten keine offizielle Aufgabe wahrnehmen. Im Modernen Fünfkampf bekommen die Olympioniken ein Pferd zugelost und können sich nur 20 Minuten lang mit ihm vertraut machen.

Bahnrad: Levy und Bötticher im Keirin-Viertelfinale

IZU: Ex-Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy und Stefan Bötticher haben bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale im Keirin erreicht. Der 34-jährige Levy (Cottbus) schaffte am Samstag in Izu als Zweiter in seinem Erstrunden-Lauf das Weiterkommen und zeigte dabei seine ganze Cleverness. Bötticher (Chemnitz) musste nachsitzen, kam aber im Hoffnungslauf weiter.

«Das Träumen lasse ich mir nicht verbieten, egal wie realistisch das ist», sagte Levy und betonte: «Man zahlt einen gewissen Preis für das Sprintturnier. Ich bin keine 20 mehr, wo man das so einfach wegsteckt. Ich kämpfe mich weiter durch. Ich hoffe, dass es morgen noch ein bisschen besser geht.»

Levy hat im sogenannten Kampfsprint die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. In London 2012 musste er sich in einem spannenden Finale dem großen Briten Chris Hoy nur knapp geschlagen geben und gewann Silber. 2009 holte er den WM-Titel, dazu kamen drei Siege bei der EM (2013, 2017, 2020). In Japan hatte der viermalige Olympia-Teilnehmer zuvor zwei fünfte Plätze im Teamsprint und Sprint eingefahren.

Kanute Ronald Rauhe trägt deutsche Fahne bei Olympia-Schlussfeier

TOKIO: Goldmedaillen-Gewinner Ronald Rauhe wird bei der Schlussfeier der Sommerspiele in Tokio die deutsche Mannschaft mit der Flagge ins Olympiastadion führen. Diese Entscheidung verkündete der Deutsche Olympische Sportbund am Samstag, dem vorletzten Wettkampftag bei den Spielen in Japan. «Wir freuen uns mit ihm, sicher einen in jeder Hinsicht würdigen Fahnenträger präsentieren zu können», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Der 39 Jahre alte Rauhe hatte in Tokio kurz zuvor Gold mit dem Kajak-Vierer gewonnen. «Ich habe noch nie eine Eröffnungsfeier mitgemacht. Die Fahne aus dem Stadion zu tragen, ist die Krönung meiner Karriere», sagte Deutschlands erfolgreichster Kanute kurz nach seinem Gold-Triumph.

Bei der Eröffnungsfeier hatte erstmals ein Duo aus Frau und Mann die deutsche Mannschaft angeführt. Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding trugen die deutsche Fahne. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro war der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel der Fahnenträger bei der Schlussfeier gewesen.

Fünfkampf-Trainerin Raisner nicht mehr beim Reiten in Tokio dabei

TOKIO: Nach dem Olympia-Drama um Annika Schleu und ihr zugelostes Pferd im Modernen Fünfkampf wird Bundestrainerin Kim Raisner beim Reiten des Männer-Wettbewerbs am Samstag keine offizielle Aufgabe wahrnehmen. Dies teilte DOSB-Präsident Alfons Hörmann bei einer Pressekonferenz in Tokio mit. Raisner werde «weder am Parcours noch am Abreiteplatz eine Funktion» haben, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbunds nach einer Besprechung des Vorfalls mit Schleu, Raisner und Susanne Wiedemann, Sportdirektorin des Deutschen Verbands für Modernen Fünfkampf. Dies sei die «beste Lösung», um keine «weiteren Fragezeichen» rund um die Trainerin aufkommen zu lassen. Es sei eine gemeinsame und einvernehmliche Entscheidung gewesen.

Der Gewinn der Goldmedaille war für die Berlinerin Schleu am Freitag in Tokio greifbar nah gewesen, doch das ihr zugeloste Leih-Pferd Saint Boy verweigerte mehrfach. Die 31-Jährige blieb deshalb ohne Punkte und kam am Ende auf Rang 31. Danach gab es heftige Kritik an der Sportlerin und an Bundestrainerin Raisner. «Hau mal richtig drauf! Hau drauf!», hatte sie - im Fernsehen deutlich hörbar - Schleu zugerufen. Die sichtlich überforderte Athletin hatte daraufhin verzweifelt mit der Gerte auf das verunsicherte und verängstigte Pferd eingeschlagen.

Hörmann sagte, dass das internationale Regelwerk im Fünfkampf «dringend» einer Überarbeitung bedürfe, konkrete Vorschläge wollte er aber nicht machen. Auch der nationale Fünfkampf-Verband forderte die Anpassung des Reitreglements. «Entsprechende Änderungen wurden bereits erarbeitet und dem Weltverband (UIPM) vorgeschlagen. Dies hilft allerdings Annika Schleu nicht. Sie konnte ihren Traum einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht realisieren», teilte der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) mit.

US-Golfstar Nelly Korda holt Olympia-Gold - Masson und Popov 40.

TOKIO: Die Weltranglisten-Erste Nelly Korda ist Olympiasiegerin im Golf. Die 23 Jahre alte Amerikanerin spielte am Samstag im Kasumigaseki Country Club eine 69er-Finalrunde und sicherte sich mit dem Gesamtergebnis von 267 Schlägen den Sieg. Die Tochter des ehemaligen tschechischen Tennis-Stars Petr Korda sorgte damit für das zweite US-Gold im Golf bei den Spielen von Tokio. Am vergangenen Sonntag hatte Xander Schauffele bei den Herren triumphiert.

Die Silbermedaille ging an die Japanerin Mone Inami. Die 22-Jährige setzte sich im Playoff gegen Lydia Ko aus Neuseeland durch. Die beiden Golferinnen lagen nach den vier Runden mit jeweils 268 Schlägen gemeinsam auf dem zweiten Platz, so dass es zu einem Stechen um Silber und Bronze kam.

Die deutschen Golferinnen Caroline Masson und Sophia Popov beendeten das olympische Turnier auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio mit insgesamt 284 Schlägen gemeinsam auf dem geteilten 40. Rang. Die 32 Jahre alte Gladbeckerin Masson spielte am Finaltag mit 75 Schlägen ihre schlechteste Runde des Turniers und fiel um 20 Plätze zurück. Die 28 Jahre alte Popov kehrte am Samstag mit 71 Schlägen ins Clubhaus zurück.

Die Finalrunde war kurz vor Ende wegen einer Gewitterwarnung für 45 Minuten unterbrochen worden. Bereits am Vortag hatten die Meteorologen eine tropische Wetterlage für den Norden Tokios vorhergesagt.

Supermarkt-Einkauf bringt australischen Hockey-Spielern Ärger

TOKIO: Eine Frustfeier nach dem verlorenen Olympia-Finale hat Australiens Hockey-Männern mächtig Ärger eingebracht. Mehrere Spieler hätten sich im olympischen Dorf vorerst in Quarantäne begeben müssen und sollen Tokio mit dem nächstmöglichen Flug verlassen, teilte das Internationale Olympische Komitee am Samstag mit. Die betroffenen Athleten waren in der Nacht nach ihrer Endspiel-Niederlage gegen Belgien in einem Supermarkt außerhalb des Sportler-Dorfs gewesen und hatten damit gegen die Corona-Regeln verstoßen. Mehrere hatten Bier gekauft.

Die Athleten dürfen sich während der Sommerspiele in Tokio nur im olympischen Dorf und an ihren Wettkampfstätten aufhalten, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das Australische Olympische Komitee (AOC) habe schnell auf den Vorfall reagiert, befand der zuständige IOC-Spitzenfunktionär James Macleod. Man betone «bei jeder Gelegenheit», dass die Corona-Regeln eingehalten werden müssen. Dies werde auch von den Funktionären im olympischen Dorf «so gut wie möglich» überprüft.

Erst wenige Tage zuvor hatten australische Fußballer und Rugbyspieler vor ihrer Abreise aus Tokio im olympischen Dorf randaliert und dabei auch Betten in ihren Zimmern zerstört. Zudem hätten einige Sportler auf dem Rückflug ein «unakzeptables Benehmen» gezeigt, wie das AOC am Dienstag mitgeteilt hatte.

Gewitterwarnung: Olympisches Golfturnier der Damen unterbrochen

TOKIO: Die Finalrunde des olympischen Golfturniers der Damen ist am Samstag wegen einer Gewitterwarnung zwei Löcher vor Schluss unterbrochen worden. Um 12.30 Uhr Ortszeit (5.30 Uhr MESZ) wurden die Spielerinnen von der Anlage des Kasumigaseki Country Clubs geholt. Bereits am Vortag hatten die Meteorologen eine tropische Wetterlage für den Norden Tokios vorhergesagt.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag die US-Amerikanerin Nelly Korda mit 17 Schlägen unter Par einen Schlag vor der Japanerin Mone Inami an der Spitze. Die deutschen Golferinnen Caroline Masson und Sophia Popov hatten am Samstag das olympische Turnier bereits beendet. Zunächst lagen die beiden mit einem Gesamtergebnis von 284 Schlägen gemeinsam auf dem geteilten 40. Rang.

IOC schließt Fall um Mao-Anstecker bei Olympia-Siegerehrung ab

TOKIO: Das IOC hat den Fall um Anstecker mit einem Bild von Mao Tsetung bei zwei chinesischen Bahnrad-Olympiasiegerinnen ohne schärfere Sanktionen abgeschlossen. Die Teamsprint-Gewinnerinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi seien verwarnt worden, sagte Christian Klaue, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), am Samstag in Tokio. Chinas Team habe zugesichert, dass sich so ein Vorfall nicht wiederholen werde. Bao Shanju und Zhong Tianshi hatten auf dem Siegerpodium einen Pin mit dem Konterfei des kommunistischen Revolutionärs auf ihrem Trainingsanzug getragen.

Auch nach der Modifizierung der Regel 50 der olympischen Charta sind den Athleten politische Botschaften auf dem Siegerpodest verboten. Bao Shanju und Zhong Tianshi hatten am Montag beim Teamsprint im Velodrom von Izu das Finale gegen das deutsche Duo Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze gewonnen.

Keine Frauen-Medaille: Kajak-Vierer Fünfter - Olympiasieg an Ungarn

TOKIO: Die deutschen Kanu-Rennsportlerinnen sind bei Olympia ohne Medaille geblieben.

Auch der deutsche Kajak-Vierer hat in der letzten Frauen-Regatta in Tokio einen Medaillengewinn verpasst. Die Kanutinnen Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze zeigten am Samstag im Finalrennen zwar eine ordentliche Vorstellung, doch es reichte nur zu Platz fünf. Gold auf dem Sea Forest Waterway holte sich der Kajak-Vierer aus Ungarn vor Belarus und Polen.

Norweger Sörum und Mol gewinnen Gold im Beachvolleyball

TOKIO: Die Norweger Christian Sörum und Anders Mol haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Beachvolleyball gewonnen.

Das skandinavische Duo siegte im Finale am Samstag gegen die russischen Weltmeister Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski klar mit 2:0 (21:17, 21:18). Die Russen hatten sich im Viertelfinale gegen die deutsche Paarung Julius Thole und Clemens Wickler durchgesetzt. Erstmals seit 2008 gibt es im Beachvolleyball keine Medaille für den Deutschen Volleyball-Verband. 2012 hatten Julius Brink/Jonas Reckermann in London Gold geholt, vor fünf Jahren in Rio war Ludwig mit ihrer damaligen Partnerin Kira Walkenhorst im Finale erfolgreich.

Keine Medaille im Einer-Canadier: Scheibner Sechster, Brendel Zehnter

TOKIO: Im Einer-Canadier sind die deutschen Rennkanuten bei Olympia ohne Medaille geblieben. Beim Olympiasieg des Brasilianer Isaquias Queiroz Dos Santos am Samstag wurde Conrad Scheibner mit einem Rückstand von 9,317 Sekunden Sechster. Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel hatte es in Tokio nicht ins Medaillen-Finale geschafft.

Der 24 Jahre alte Scheibner führte zwar nach 250 Metern, doch so richtig mithalten konnte er auf dem Sea Forest Waterway nicht. Silber über die 1000-Meter-Distanz holte Liu Hao aus China, Bronze ging an Serghei Tarnovschi (Moldau).

Der 33 Jahre alte Brendel verpasste somit den angepeilten Hattrick im Einer-Canadier klar. Der dreimalige Kanu-Olympiasieger, der zuvor in Tokio im Zweier-Canadier mit Tim Hecker Bronze holte, war in seinem Halbfinal-Lauf über 1000 Meter nur Siebter geworden. Im B-Finale kam Brendel dann auf Rang zwei, wurde somit Zehnter der Gesamtwertung.

Wasserspringer Barthel im Halbfinale raus - Nächster Sieg für China

TOKIO: Wasserspringer Timo Barthel ist bei den Olympischen Spielen im Halbfinale vom Turm ausgeschieden. Der 25-Jährige belegte am Samstagmorgen (Ortszeit) im Tokyo Aquatics Centre den 17. Platz. Die besten zwölf Springer qualifizierten sich für das Finale, in dem sich der Chinese Cao Yuan vor seinem Landsmann Yang Jian und dem Briten Thomas Daley durchsetzte. Von acht möglichen Goldmedaillen im Wasserspringen bei den Sommerspielen hat China sieben gewonnen.

Barthel erhielt für seine sechs Sprünge aus zehn Metern Höhe 364,50 Punkte. Der Athlet aus Halle/Saale ist zum ersten Mal bei Olympia dabei. Der zweite deutsche Starter, der 16 Jahre alte Jaden Eikermann aus Aachen, war im Vorkampf ausgeschieden. Mit 513,70 Zählern hatte Cao Yuan auch das Halbfinale für sich entschieden.

Insgesamt können die deutschen Wasserspringer nach ihrem letzten Wettkampf auf gute Sommerspiele mit zwei Podestplätzen zurückblicken. Bei seiner letzten Olympia-Teilnahme gewann Patrick Hausding Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit Lars Rüdiger. Tina Punzel und Lena Hentschel holten aus gleicher Höhe ebenfalls gemeinsam Bronze. Besser waren die Wasserspringer zuletzt 2008 mit einmal Silber und einem dritten Platz.

Disziplinübergreifend war der Deutsche Schwimm-Verband mit einmal Gold von Florian Wellbrock im Freiwasserschwimmen und insgesamt fünf Medaillen (1-0-4) klar besser als in Rio de Janeiro 2016 (0-0-1) und London 2012 (0-1-0).

Kanu: Canadier-Duo Lisa Jahn und Sophie Koch Olympia-Vierter

TOKIO: Das Canadier-Duo Lisa Jahn und Sophie Koch ist Olympia-Vierter geworden.

Das Duo aus Berlin und Karlsruhe musste am Samstag über die 500 Meter-Distanz die Boote aus China, der Ukraine und Kanada ziehen lassen. Zum Bronze-Platz fehlten der 27 Jahre alten Lisa Jahn und der 23 Jahre alten Sophie Koch 0,902 Sekunden. Das deutsche Duo hatte sich mit Platz drei im zweiten Halbfinallauf für das Finale auf dem Sea Forest Waterway in Tokio qualifiziert.

22 weitere Corona-Fälle bei Olympia-Beteiligten

TOKIO: Die Olympia-Macher von Tokio haben im Umfeld der Sommerspiele 22 weitere Corona-Fälle vermeldet.

Einer Mitteilung der Organisatoren vom Samstag zufolge ist kein weiterer Athlet betroffen. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen erhöhte sich auf 404. Davon waren bislang 32 Bewohner des olympischen Dorfs. Seit dem 1. Juli wurden fast 600.000 Corona-Tests bei den Olympia-Beteiligten vorgenommen.

Fünfkampf-Präsident nach Olympia-Drama: Pferde waren exzellent

TOKIO: Nach dem Olympia-Drama um Annika Schleu hat Klaus Schormann, der deutsche Weltverbandspräsident der Modernen Fünfkämpfer, die Auswahl der Pferde im Frauen-Wettbewerb verteidigt. Man habe die Pferde getestet und sie seien gut präpariert gewesen, sagte Schormann. «Es gibt keine Grundlage für die Sportler, sich zu beschweren.» Es habe nur an ihnen selbst gelegen, wenn sie in einigen Teilen des Wettbewerbs nicht erfolgreich gewesen seien, sagte der 75-Jährige. «Alles war genial, war super», sagte Schormann. Er sei mit der Organisation «sehr zufrieden».

Der Gewinn der Goldmedaille war für die Fünfkämpferin Annika Schleu aus Berlin am Freitag greifbar nah gewesen, doch das ihr zugeloste Leih-Pferd Saint Boy verweigerte mehrfach. Die 31-Jährige blieb ohne Punkte und kam am Ende auf Rang 31. Schleu setzte auf Aufforderung von Bundestrainerin Kim Raisner die Gerte ein, dafür gab es heftige Kritik. Vielleicht habe es ein paar Momente gegeben, von denen man sagen würde, dass sie nicht so schön gewesen seien, sagte Schormann. Aber: «Die Pferde sind absolut exzellent.»

Kajak-Vierer der Männer und Frauen im olympischen Finale

TOKIO: Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke ist souverän ins A-Finale gepaddelt. Die erfahrene Crew setzte sich am Samstag auf dem Sea Forest Waterway in Tokio mit einer halben Bootslänge Vorsprung als Halbfinalsieger durch. Das deutsche Paradeboot hatte 2016 in Rio auf der doppelten Distanz mit Max Hoff, Rendschmidt, Liebscher und Marcus Groß die Goldmedaille gewonnen und gilt auch in Tokio als Top-Favorit.

Auch der Kajak-Vierer der Frauen mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze zog bei leichtem Gegenwind und aufgrund der Bewölkung angenehmeren Temeraturen ins Finale ein. Das neu formierte Team, das zuletzt den Weltcup im ungarischen Szeged gewann, musste sich nur knapp den Ungarinnen und Belarus geschlagen geben.

Canadier Brendel verpasst Finale - Scheibner und Duo Jahn/Koch weiter

TOKIO: Canadierfahrer Sebastian Brendel aus Potsdam hat den Einzug ins olympische Finale und somit den Hattrick über die 1000 Meter Distanz verpasst. Der dreimalige Kanu-Olympiasieger, der zuvor in Tokio im Zweier-Canadier mit Tim Hecker Bronze holte, kam am Samstag in seinem Halbfinal-Lauf mit dem Canadier-Einer über 1000 Meter auf Rang sieben und fährt im B-Finale weiter. Der 25-jährige Conrad Scheibner aus Berlin hingegen wurde Dritter und zog ins A-Finale ein.

Auch das Canadier-Duo Lisa Jahn und Sophie Koch (Berlin/Karlsruhe) erreichte das A-Finale über die 500 Meter Distanz mit Platz drei im zweiten Halbfinallauf.

Fünfkampf-Verband fordert Reformen und wehrt sich gegen Beleidigungen

TOKIO: Nach dem Olympia-Drama um Annika Schleu und ihr zugelostes Pferd im Modernen Fünfkampf sieht der nationale Verband «dringenden Handlungsbedarf» und fordert die Anpassung des Reitreglements. «Entsprechende Änderungen wurden bereits erarbeitet und dem Weltverband (UIPM) vorgeschlagen. Dies hilft allerdings Annika Schleu nicht. Sie konnte ihren Traum einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht realisieren», teilte der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) mit.

Der Gewinn der Goldmedaille war für die Fünfkämpferin aus Berlin am Freitag in Tokio greifbar nah gewesen, doch das ihr zugeloste Leih-Pferd Saint Boy verweigerte mehrfach. Die 31-Jährige blieb deshalb ohne Punkte und kam am Ende auf Rang 31. Danach gab es heftige Kritik an der Sportlerin und an Bundestrainerin Kim Raisner. «Hau mal richtig drauf! Hau drauf!», hatte sie - im Fernsehen deutlich hörbar - Schleu zugerufen. Die sichtlich überforderte Athletin hatte daraufhin verzweifelt mit der Gerte auf das verunsicherte und verängstigte Pferd eingeschlagen.

«Der DVMF wird sich die Zeit nehmen und die Geschehnisse aufarbeiten. Allerdings wehrt sich der Spitzenverband entschieden dagegen, dass eine Sportlerin persönlich beschimpft und beleidigt wird. Der Verband wünscht sich eine konstruktiv-sachliche Debatte rund um den Modernen Fünfkampf», hieß es in der Mitteilung.

Melat Kejeta verpasst Olympia-Medaille: Platz sechs in Sapporo

SAPPORO: Melat Kejeta hat den ersten deutschen Medaillengewinn im Marathon bei Olympischen Spielen nach 33 Jahren verpasst. Die 28 Jahre alte WM-Zweite im Halbmarathon vom Laufteam Kassel lief am Samstag in Sapporo als Sechste in 2:29:16 Stunden ins Ziel. Die heutige Bundestrainerin Katrin Dörre-Heinig hatte 1988 in Seoul Bronze gewonnen. «Ich habe versucht, eine Medaille zu bekommen. Aber das Wetter war sehr, sehr warm. Ich habe Magenprobleme gehabt. Ich habe mein Bestes versucht, aber es hat nicht geklappt», sagte Kejeta dem ZDF.

Einen Doppelerfolg feierte Kenia. Halbmarathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir siegte in 2:27:20 Stunden und gewann das Duell mit Weltrekordlerin Brigid Kosgei, die für die 42,195 Kilometer 2:27:36 Stunden und damit nur 16 Sekunden mehr brauchte. Bronze sicherte sich Molly Seidel aus den USA in 2:27:46 Stunden. Aufgeben musste Weltmeisterin Ruth Chepngetich (Kenia).

Zweitbeste deutsche Läuferin war Deborah Schöneborn. Die Berlinerin erreichte den 18. Platz in 2:33:08 Stunden. Auf den 31. Rang kam die Frankfurterin Katharina Steinruck (2:35:00).

Wegen der zu erwartenden Hitze war der Frauen-Marathon bereits um sechs Uhr (Ortszeit), eine Stunde früher als ursprünglich geplant gestartet. Dennoch mussten die Athletinnen schon in den Morgenstunden bei 29 Grad Celsius laufen.

Werth zu Fünfkampf: «Das hat mit Reiten nichts zu tun»

TOKIO: Isabell Werth hat den Einsatz von Pferden im Modernen Fünfkampf deutlich kritisiert. «Das hat mit Reitsport nichts zu tun, wie wir ihn betreiben und kennen», sagte die erfolgreichste Reiterin der Welt am Freitag. «Das ganze System muss geändert werden.» Die 52 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg hatte zuvor die TV-Bilder der Modernen Fünfkämpferin Annika Schleu bei den Olympischen Spielen gesehen, die in Tokio mit einer Gerte auf das ihr zugeloste Pferd Saint Boy eingeprügelt hatte. Das Pferd war verunsichert und verweigerte sich.

Putin nennt Olympia-Beschränkungen für Russen politisch motiviert

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Beschränkungen für russische Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio als teilweise politisch motiviert bezeichnet. «Was Hymne, Flagge und so weiter angeht, glaube ich, dass die Entscheidung des Sportgerichts bis zu einem gewissen Grad einen politischen Anstrich hat», sagte Putin bei einem Besuch in der Republik Baschkortostan am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Die russischen Hymne darf bei Olympia nicht gespielt und die Flagge nicht verwendet werden.

Schwimm-Europameisterin Hentke beendet ihre Laufbahn

MAGDEBURG: Olympia-Teilnehmerin Franziska Hentke hat ihre Karriere als Leistungsschwimmerin beendet. Die 32-Jährige vom SC Magdeburg verkündete ihre Entscheidung am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal. «26 Jahre hat mir das Schwimmen beigebracht, dass sich Wille, Leidenschaft, Fleiß und Ehrgeiz auszahlen, um Erfolg zu haben. Ich bin jeden Tag an mein Limit gegangen, um das Beste aus meinem Körper herauszuholen», schrieb sie. «Mein letztes großes Ziel war es, in Tokio im Finale zu stehen. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, bin ich stolz, dass ich bei meinen zweiten Olympischen Spielen noch einmal auf dem Startblock stehen konnte.»

Dresden und 1860 München erreichen zweite Runde im DFB-Pokal

DRESDEN/MÜNCHEN: Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Drittligist TSV 1860 München haben die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Dresden setzte sich am Freitagabend gegen den Ligakonkurrenten SC Paderborn mit 2:1 (0:0) durch. Die Münchner bejubelten nach einem 1:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den coronageplagten Zweitligisten SV Darmstadt 98.

Bayern-Profi Tolisso nach Corona-Quarantäne zurück

MÜNCHEN: Der Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso hat nach einer Corona-Infektion wieder das Training beim FC Bayern München aufgenommen. Eine Woche vor dem Bundesligastart des deutschen Meisters im Saison-Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach absolvierte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler am Freitag eine individuelle Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände.

Spurs-Stürmer Kane kündigt Trainingsrückkehr an

LONDON: Englands Fußball-Nationalstürmer Harry Kane hat seine Rückkehr ins Training des Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur für diesen Samstag angekündigt. «Ich werde wie geplant morgen zurückkommen», schrieb der 28-Jährige am Freitag auf Instagram und verteidigte sich im Zuge der Wechselgerüchte: «Ich werde nicht auf die Einzelheiten der Situation eingehen, aber ich möchte klarstellen, dass ich mich niemals weigern würde, eine Trainingseinheit zu absolvieren.» Seit Wochen wird er mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht, obwohl sein Vertrag erst im Sommer 2024 ausläuft.

Marco Fritz beim Supercup-Finale als Videoassistent im Einsatz

NYON: Marco Fritz wird beim Spiel um den europäischen Supercup als Videoschiedsrichter eingesetzt. Das vermeldete die Europäische Fußball-Union am Freitag. Geleitet wird die Partie am 11. August im Windsor Park in Belfast zwischen dem Champions-League-Sieger FC Chelsea und Europa-League-Gewinner FC Villarreal von Sergej Karasew aus Russland.

Hertha und Augsburg vor Spielertausch von Richter und Maier

AUGSBURG/BERLIN: Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und der FC Augsburg stehen unmittelbar vor einem Spielertausch. Die Berliner werden Offensivakteur Marco Richter (23) in die Hauptstadt holen, dafür wechselt Mittelfeldspieler Arne Maier (22) nach Schwaben. Das berichtete zunächst die «Bild»-Zeitung am Freitag auf ihrer Homepage; nach dpa-Informationen haben sich die Vereine mündlich geeinigt. Nach den sportmedizinischen Untersuchungen und Detailabsprachen dürften die Verträge in den nächsten Tagen unterschrieben werden. Die beiden Youngster waren zuletzt für Deutschland bei Olympia im Einsatz.

Österreicher Danso verlässt den FC Augsburg Richtung Frankreich

AUGSBURG: Der Österreicher Kevin Danso verlässt nach den wochenlangen Querelen um seine sportliche Zukunft den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der FCA einigte sich einer Vereinsmitteilung von Freitag zufolge mit dem französischen Erstligisten RC Lens auf einen Wechsel des 22-Jährigen. Der Abwehrspieler hatte in Augsburg noch einen Vertrag bis 2024, sich seit Mitte Juli aber geweigert, am Training oder an Spielen teilzunehmen. Zuletzt war er krankgemeldet.