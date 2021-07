Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Deutsche Basketballer bei Olympia bereits sicher Gruppendritter

SAITAMA: Bereits vor ihrem letzten Olympia-Vorrundenspiel haben die deutschen Basketballer mindestens den dritten Platz in Gruppe B sicher und sind einen Schritt näher an der Viertelfinal-Qualifikation. Konkurrent Nigeria beendete die Gruppenphase durch die dritte Niederlage im dritten Spiel auf dem vierten und letzten Platz. Der afrikanische Vertreter unterlag am Samstag in Saitama mit 71:80 (39:40) gegen Italien.

Deutschland trifft im anschließenden Spiel (10.20 Uhr MESZ) nördlich von Tokio auf die noch ungeschlagenen Australier. Die DBB-Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl hat nach einem Sieg gegen Nigeria und einer Niederlage gegen Italien eine ausgeglichene Bilanz. Mit einem Erfolg gegen Medaillenkandidat Australien würde die Mannschaft direkt in die Runde der letzten Acht einziehen. Zuletzt war das 1992 gelungen.

Die beiden besten Teams der Gruppe kommen direkt weiter, auch die zwei besten Gruppendritten schaffen es in die K.o.-Phase, die am Dienstag beginnt. Bei einer Niederlage gegen Australien dürfte man mit zehn Punkten mehr Differenz verlieren als Tschechien später gegen Gold-Favorit USA, damit das Weiterkommen bereits am Samstag perfekt wäre. Verliert - entgegen jeder Erwartung - die USA, blieben sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor Deutschland.

Bericht: Japans Polizei verhaftet Olympia-Störer

TOKIO: Am Rande der Olympischen Spiele in Tokio hat die japanische Polizei ein Mitglied einer kleinen linksradikalen Gruppe festgenommen, das an Protesten gegen die Spiele teilgenommen haben soll. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Samstag berichtete, durchsuchte die Polizei in Tokio den Sitz der «Revolutionären Kommunistischen Liga», die in Japan auch als «Chukaku-ha» bekannt ist. Die Gruppe, die nach Polizeiangaben rund 4700 Mitglieder zählt, verfolgt das Ziel einer kommunistischen Politik für Japan. Doch gesellschaftlich spielt die Gruppe keine große Rolle.

Auf ihrem Höhepunkt hatte sie in den 1960er und 70er Jahren mit teils bewaffneten Zusammenstößen mit der Polizei für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen versuchen ihre Mitglieder, kleine Proteste wie nun zu Olympia zu organisieren. Der wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommene Japaner hatte an Protesten am Rande der Eröffnungsfeier teilgenommen. Der inzwischen 83 Jahre alte Anführer der Gruppe war erst kürzlich nach 51 Jahren wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten und hatte Japans Corona-Politik kritisiert.

Radprofi Geschke: «Quarantäne-Bedingungen besser geworden»

TOKIO: Die harschen Bedingungen im Quarantäne-Hotel der Olympischen Spiele in Tokio sind laut Radprofi Simon Geschke etwas besser geworden. «Ich habe gemerkt, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe geben. Beim Frühstück gibt es mehr Obst und heute hat mich auch eine Psychologin angerufen», sagte Geschke am Samstag der dpa. Der 35-Jährige soll am Sonntag abreisen dürfen, nachdem er zweimal negativ getestet worden war. Geschke war am vergangenen Samstag ins Quarantäne-Hotel eingezogen, nachdem ein PCR-Test trotz Impfung positiv ausgefallen war.

Geschke selbst hatte die gute Nachricht vom Personal erfahren. «Eine Krankenschwester hat es mir mitgeteilt. Aber auch nur auf Nachfrage. Ich hoffe, dass das alles klappt. Noch habe ich es nicht schriftlich», sagte der Berliner. Zuletzt hatte Geschke ein Rad samt Rolle sowie vegane Lebensmittel vom DOSB erhalten. Die Vorfreude auf die Heimreise ist natürlich trotzdem groß. «Ich bin ja praktisch seit den deutschen Meisterschaften unterwegs. Es kommt mir so vor, als war ich ein Jahr nicht zu Hause», sagte Geschke.

Gewehrschützin Beer erreicht Finale im Dreistellungskampf

TOKIO: Jolyn Beer hat das Finale im Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr erreicht.

Die 27-Jährige kam am Samstag auf der Asaka Shooting Range auf Rang drei der Qualifikation. Die Hauptgefreite der Bundeswehr, die für den SV Lochtum schießt, begann leicht nervös im Kniend-Anschlag (392 Ringe), holte dann aber im Liegen mit guten 396 Ringen auf. Im Stehend-Anschlag bewahrte sie Ruhe und ließ sich von vielen Schützinnen, die insgesamt schneller schossen, nicht ablenken. Mit 390 Ringen und insgesamt 1178 zog Beer, die 2018 in dieser Disziplin WM-Silber holte, ins Finale der besten Acht ein.

Ludwig/Kozuch im Achtelfinale gegen Brasiliens Top-Beach-Duo

TOKIO: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig trifft mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch im Achtelfinale der Olympischen Spiele auf das Top-Duo Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos Lisboa. Das ergab die Auslosung am Samstag. Die als Agatha/Duda bekannteren Brasilianerinnen belegten in ihrer Gruppe ebenfalls Rang zwei. Die Partie ist am Sonntag (10.00 Uhr MESZ).

Ludwig und Agatha standen 2016 in Rio de Janeiro mit ihren damaligen Partnerinnen bereits im Olympia-Finale - Ludwig gewann mit Kira Walkenhorst Gold. Agatha spielt nun wie Ludwig an der Seite einer Olympia-Debütantin, für Duda und Kozuch ist Tokio jeweils die Premiere.

Deutsches Judo-Mixed-Team nach Sieg über Mongolei im Bronze-Kampf

TOKIO: Die deutschen Judokas kämpfen bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs in Tokio um Bronze. Die Auswahl des Deutschen Judo-Bunds (DJB) gewann in der Hoffnungsrunde am Samstag mit 4:2 gegen die Mongolei und trifft nun in einem der beiden kleinen Finals auf die Niederlande. Zuvor hatte es einen klaren 4:0-Auftaktsieg gegen das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und eine 2:4-Niederlage im Viertelfinale gegen die bislang alles überragenden Japaner gegeben.

Das Duell mit der Mongolei war ein Auf und Ab. Nachdem Igor Wandtke gegen den Olympia-Dritten Tsogtbaatar Tsend-Ochir im Golden Score durch Waza-ari verloren hatte, sorgte Giovanna Scoccimarro mit einem Sieg durch Ippon gegen Gankhaich Bold für den Ausgleich. Eduard Trippel, der am Mittwoch Silber im Einzel geholt hatte, musste sich Saeid Mollaei, der nach seiner Flucht aus dem Iran in Deutschland gelebt und trainiert hatte, zwar durch Waza-ari geschlagen geben.

Jasmin Grabowski gegen Munkhtsetseg Otgon und Johannes Frey gegen Duurenbayar Ulziibayar feierten aber Erfolge durch Ippon und holten somit die Punkte zwei und drei für Deutschland. Anschließend sorgte die WM-Dritte Theresa Stoll mit einem weiteren Sieg durch Ippon über Sumiya Dorjsuren für die Entscheidung. «Germany, Germany», hallte es aus der deutschen Ecke, in der Athleten und Betreuer jubelten.

Im Mixed-Wettbewerb treten pro Runde je bis zu drei Männer und drei Frauen für ein Team an. Die am rechten Ellenbogen verletzte Bronzemedaillengewinnerin Anna-Maria Wagner wurde bislang geschont. Im entscheidenden Kampf um Edelmetall dürfte die Weltmeisterin aus Ravensburg aber zum Einsatz kommen.

Beckers Gruß an «Teufelskerl» Zverev: «Hol Gold nach Hause!»

TOKIO: Tennis-Ikone Boris Becker hat Alexander Zverev nach dessen Finaleinzug bei den Olympischen Spielen in Tokio als «Teufelskerl» gewürdigt. Das 1:6, 6:3, 6:1 im Halbfinale gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic sei eine «unglaubliche Leistung» gewesen, sagte der 53-Jährige in einer Grußbotschaft via Eurosport. «Du bist ja wahnsinnig geworden», sagte Becker an Zverev gerichtet: «Nur da gibt's ein Problem: Du musst noch ein Spiel spielen. Silber hast du sicher, jetzt hol Gold für Deutschland nach Hause!»

Der 24-jährige Hamburger Zverev hatte mit seinem Sieg am Freitag über Djokovic als erster deutscher Tennisspieler im Herren-Einzel seit Tommy Haas vor 21 Jahren das Olympia-Finale erreicht. Am Sonntag kann sich der Weltranglisten-Fünfte im Endspiel gegen den Russen Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel küren. Becker, früher Trainer von Djokovic, hatte 1992 in Barcelona gemeinsam mit Michael Stich die Goldmedaille im Doppel gewonnen.

Deutsches Diskuswerferinnen-Trio erreicht Tokio-Finale

TOKIO: Die drei deutschen Diskuswerferinnen haben den Einzug ins Finale der Olympischen Spiele in Tokio geschafft. Kristin Pudenz aus Potsdam (63,73 Meter), die Leverkusenerin Marike Steinacker (63,22) und Claudine Vita aus Neubrandenburg (62,46) qualifizierten sich am Samstag für die Medaillenkämpfe.

Die US-Amerikanerin Valarie Allman schaffte mit 66,42 Metern die Top-Weite in der Qualifikation, auch Rio-Olympiasiegerin Sandra Perkovic aus Kroatien kam ins Finale am Montag (13.00 Uhr/MESZ).

«Aufregend sind die ersten Olympischen Spiele für mich. Ich war mit dem ersten Wurf schon super zufrieden. Der Ring ist schnell, da muss man sich dran gewöhnen», sagte Pudenz in der ARD. «Ich mache mir keine Gedanken über eine Medaille. Im Finale ist alles möglich. Leute, die schon weiter geworfen haben, hatten Probleme.»

Kritik an Japans Hotel-Quarantäne: Organisatoren sehen Verbesserung

TOKIO: Nach massiver Kritiker von Athleten an den harschen Bedingungen in Japans Quarantäne-Hotels hat sich die Lage nach Darstellung der Organisatoren etwas verbessert. So könnten die Mannschaftsmitglieder ihren jeweils betroffenen Sportlern Lebensmittel in die Isoliereinrichtungen zukommen lassen. Zudem könnten die Betroffenen zum Mittagsessen jetzt in die Hotellobby, sagte der Sprecher des japanischen Organisationskomitees, Masa Takaya, am Samstag. «Die Situation hat sich verbessert», erklärte der Japaner. Der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams, wies aber darauf hin, dass die Quarantäne-Hotels den japanischen Behörden unterstehen. «Da können wir nicht viel machen».

Die niederländische Skateboarderin Candy Jacobs hatte in einer Video-Botschaft aus dem Quarantäne-Hotel die Bedingungen dort als «unmenschlich« beschrieben. Andere fühlten sich wie Kriminelle behandelt. «Wir haben unser Bestes getan», damit die Bedingungen flexibler und erträglicher für die Athleten würden, sagte Takaya. IOC-Sprecher Adams drückte sein Mitgefühl mit den Sportlern aus.

Auch der positiv getestete Radsportler Simon Geschke hatte die Umstände in der ihm zugewiesenen Unterkunft kritisiert. Er wird nun am Sonntag in die Heimat zurückkehren, nachdem ein zweiter PCR-Test zur Aufhebung der Quarantäne negativ ausgefallen war, wie der Deutsche Olympische Sportbund am Samstag mitteilte. Nach den Vorschriften hätte er bis maximal 14 Tage festgehalten werden können.

Schwimm-Weltrekord durch Briten in Mixed-Lagen-Staffel

TOKIO: Die Mixed-Lagen-Staffel aus Großbritannien hat bei den Olympischen Spielen in Tokio für den fünften Weltrekord im Schwimmen gesorgt.

Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy und Freya Anderson schlugen am Samstag bei der Olympia-Premiere über 4 x 100 Meter Lagen im Mixed nach 3:37,58 Minuten an. Bei den Spielen in Tokio war es der fünfte Weltrekord im Beckenschwimmen, zwei davon im Einzel und drei in den Staffeln. Silber ging an China, Bronze holte Australien. Das deutsche Team mit Marek Ulrich, Fabian Schwingenschlögl, Lisa Höpink und Annika Bruhn war im Vorlauf ausgeschieden. Die Beckenwettbewerbe in Tokio enden am Sonntag. Dann kämpft auch Weltmeister Florian Wellbrock um eine Medaille. Er zählt zu den Goldkandidaten über 1500 Meter Freistil. Auf dieser Strecke wurde er Welt- und Europameister.

Stabhochspringer Zernikel und Lita Baehre im Finale - Aus für Blech

TOKIO: Die deutschen Stabhochspringer Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre haben das Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio erreicht. Der Weltmeisterschafts-Vierte Lita Baehre aus Leverkusen überwand am Samstag in der Qualifikation alle Sprünge bis 5,75 Meter im ersten Versuch. Dem in Landau ansässigen deutschen Meister Zernikel reichten 5,65 Meter, um in den Medaillenkampf am Dienstag (12.20 Uhr/MESZ) einzuziehen. Dagegen ist der Leverkusener Torben Blech ausgeschieden. Gehandicapt durch eine Brandblase am Finger und wohl einem geprellten Knie kam er nur über 5,30 Meter.

Weltrekordler und Topfavorit Armand «Mondo» Duplantis aus Schweden qualifizierte sich ebenfalls mit 5,75 Meter für den Endkampf. Das gilt auch für den Brasilianer Thiago Braz, der 2016 in Rio Olympiasieger wurde.

Der zweimalige Weltmeister Sam Kendricks war einen Tag vor Beginn der Leichtathletik-Wettkämpfe positiv auf Corona getestet worden und durfte nicht antreten. Der 28-jährige Amerikaner und Olympia-Dritte von Rio galt neben Duplantis als einer der Topfavoriten auf Gold.

Thole/Wickler beim Beachvolleyball im Olympia-Achtelfinale

TOKIO: Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Wickler und Julius Thole haben bei den Olympischen Spielen das Achtelfinale erreicht. Die beiden Hamburger gewannen ihr letztes Gruppenspiel gegen die Japaner Katsuhiro Shiratori/Yusuke Ishijima am Samstag 2:0 (21:16, 21:11) und qualifizierten sich damit auf Rang zwei ihrer Gruppe für die K.o.-Runde. Gegen wen sie dort spielen, steht noch nicht fest. «Es ist grandios. Erste Olympische Spiele, das ist für uns definitiv der Wettkampf mit dem höchsten Stellenwert», sagte Thole. «In der K.o.-Runde gelandet zu sein, ist für uns ein Riesending.»

Thole/Wickler ist neben dem Frauen-Duo Laura Ludwig/Margareta Kozuch das zweite der drei deutschen Teams im Achtelfinale von Tokio. Karla Borger/Julia Sude waren mit drei Niederlagen in der Gruppenphase ausgeschieden. Sportdirektor Niclas Hildebrand sagte, er sei mit der Zwischenbilanz «gut zufrieden, aber nicht sehr gut zufrieden». In der K.o.-Runde sei von einem neunten Platz bis zum Einzug ins Halbfinale für die beiden verbliebenen Teams alles möglich. «Ich traue ihnen zu, dass sie diese Runde auf jeden Fall überstehen und gerade bei Thole/Wickler auch noch mehr», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Schon beim 3:1 holte sich das deutsche Männer-Team einen Vorsprung von zwei Punkten, beim 11:8 waren es erstmals drei. Es gab weniger Fehler beim Aufschlag als zuletzt und Thole/Wickler hatten ihre Gegner im Griff. Den ersten Satzball nutzten sie zum 21:16. Nach dem frühen 5:1 und 8:2 im zweiten Durchgang gab es kaum noch Zweifel am Einzug in die K.o.-Runde, den die beiden mit dem ersten Matchball perfekt machten.

Vielseitigkeits-Team verbessert sich nach der Dressur auf Platz zwei

TOKIO: Nach der Dressur liegt das deutsche Vielseitigkeits-Team bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Platz zwei. Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb erhielt am Samstag für seinen Ritt mit Chipmunk umgerechnet 21,10 Strafpunkte und führt die Einzelwertung als Erster an. In der Mannschaftswertung führt Großbritannien vor Deutschland, Neuseeland und Japan. Nach dem ersten Tag hatte das deutsche Team noch auf Platz fünf gelegen.

Am Freitag waren Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande und Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant für das deutsche Trio geritten. Nach dem Geländeritt am Sonntag fällt die Entscheidung der Vielseitigkeit im abschließenden Springen am Montag.

21 neue Corona-Fälle bei den Olympischen Spielen

TOKIO: Im Umfeld der Olympischen Spiele in Tokio sind 21 weitere Corona-Fälle registriert worden. Das gaben die Organisatoren der Spiele am Samstag bekannt. Der Höchstwert war am Freitag mit 27 Neuinfektionen erreicht worden. Athleten sind dieses Mal nicht betroffen.

Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg damit auf 241. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 23 Sportler mit dem Coronavirus. Am Tag der Eröffnungsfeier hatte es im deutschen Team in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben. Einen weiteren prominenten Fall gab es mit dem positiv getesteten Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks aus den USA.

Deutsche Mixed-Staffel rückt doch ins Olympia-Finale nach

TOKIO: Die deutsche Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter darf nun doch im Olympia-Finale starten. Wie ein Sprecher des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) am Samstag in Tokio mitteilte, rückt das Quartett als neuntes Team nach. Das Finale findet am Samstag (14.35 Uhr/MESZ) statt.

Marvin Schlegel, Corinna Schwab (beide Chemnitz), Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß (Oldenburg) und Manuel Sanders (Dortmund) waren am Freitag als Fünfte des zweiten Vorlaufs nach 3:12,94 Minuten ins Ziel gekommen. Weil die Jury die Disqualifikationen der USA und der Dominikanischen Republik später aber wieder zurücknahm, belegte die Staffel nur Rang neun und war somit vorerst wieder draußen.

Der DLV legte dagegen Protest ein. «Vielleicht gibt es noch eine Regelung im Sinne der Athleten, die mit der neunten Bahn ausgeht», hatte vor dem positiven Bescheid für die deutsche Mixed-Staffel Idriss Gonschinska, DLV-Vorstand Leistungssport, in der ARD geäußert.

Deutsches Judo-Team erreicht Viertelfinale des Mixed-Wettbewerbs

TOKIO: Die deutschen Judokas sind bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs in Tokio souverän ins Viertelfinale eingezogen. Gegen das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewann die Auswahl des Deutschen Judo-Bunds (DJB) am Samstag vorzeitig mit 4:0. Nächster Gegner sind jedoch die bislang alles überragenden Japaner.

Schwergewichtler Johannes Frey, die WM-Dritte Theresa Stoll, Igor Wandtke und Ex-Europameisterin Martyna Trajdos gewannen allesamt durch Ippon. Dominic Ressel und Jasmin Graboswki mussten zu ihren Duellen daraufhin gar nicht mehr antreten.

Im Mixed-Wettbewerb gehen pro Runde je bis zu drei Männer und drei Frauen für ein Team auf die Matte. Eduard Trippel, der im Einzel Silber gewonnen hatte, und die am rechten Ellenbogen verletzte Bronzemedaillengewinnerin Anna-Maria Wagner wurden zunächst geschont. Sie dürften im weiteren Turnierverlauf aber noch zum Einsatz kommen.

Trotz Sturzverletzungen: Radprofi Kluge hat Medaille im Blick

TOKIO: Radprofi Roger Kluge sieht sich nach seinem Sturz bei der Tour de France noch nicht «hundertprozentig fit», hat aber eine Medaille bei seinen vierten Olympischen Spielen weiter im Blick. «Nach zweimal Gold und einmal Bronze (bei den letzten Weltmeisterschaften) wollen wir im Madison definitiv wieder nach oben greifen. Wir wissen, dass wir das schaffen können», sagte Kluge bei einem Pressegespräch in Tokio mit Blick auf das Zweier-Mannschaftsfahren im Bahnradsport mit seinem Berliner Kollegen Theo Reinhardt.

Der Sturz bei der Tour habe ihn aber in eine ungewisse Situation gebracht. «Es wird besser von Tag zu Tag. Die Frage ist nur: Bin ich auf dem Level, um konkurrenzfähig zu sein oder hinke ich trotz eines guten Gefühls ein paar Prozent hinterher?», sagte Kluge. Der 35-Jährige war auf der 13. Etappe der Frankreich-Rundfahrt schwer gestürzt und hatte sich offene Rückenverletzungen zugezogen. Gut eine Woche hatte er mit dem Training pausieren müssen.

Kluge geht in Tokio im Omnium (Mehrkampf) sowie im Madison an den Start. Der Allrounder gewann 2008 in Peking die Silbermedaille im Punktefahren.

Biles verzichtet auch auf Olympia-Finals am Sprung und Stufenbarren

TOKIO: Turn-Superstar Simone Biles verzichtet nach dem Rückzug für das Mehrkampf-Finale bei den Olympischen Spielen auch auf die Entscheidungen am Sprung und am Stufenbarren. Dies habe die 24 Jahre alte US-Turnerin nach Beratungen mit dem Medizinerteam entschieden, teilte der US-Turnverband am Samstag mit. Es solle nun weiter täglich bewertet werden, ob Biles in den Finals am Boden und Schwebebalken an den Start gehen werde. Biles hatte zuvor am Mittwoch wegen mentaler Probleme ihren Start im Einzel-Mehrkampf in Tokio abgesagt.

Einen Tag zuvor war die viermalige Olympiasiegerin aus dem Mehrkampf-Finale nach nur einem Gerät ausgestiegen. Biles hatte anschließend von mentalen Problemen berichtet. «Ich sage, die mentale Gesundheit steht an erster Stelle. Daher ist es manchmal in Ordnung, die großen Wettbewerbe sogar auszusitzen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Es zeigt, wie stark du als Wettkämpfer und Person wirklich bist anstatt sich einfach durchzukämpfen», hatte Biles gesagt und sprach vom «Kampf gegen Dämonen» vor dem Wettkampf.

Der US-Turnverband drückte Biles in der Mitteilung vom Samstag seine Bewunderung aus. Sie gehe sehr mutig mit der Situation um. Im Finale am Sprung soll nun am Sonntag MyKayla Skinner für die USA gemeinsam mit Jade Carey an den Start gehen.

Sarah Köhler Siebte über 800 Meter Freistil - Sieg für Ledecky

TOKIO: Sarah Köhler hat bei den Olympischen Spielen eine weitere Medaille klar verpasst. Drei Tage nach Bronze über 1500 Meter Freistil belegte die Frankfurterin am Samstag in Tokio über 800 Meter nach 8:24,56 Minuten den siebten Platz. Olympiasiegerin wurde die Amerikanerin Katie Ledecky. Es war der insgesamt siebte Olympiasieg von Ledecky. Sie siegte vor der zweimaligen Tokio-Olympiasiegerin Ariarne Titmus aus Australien. Bronze ging an die 1500-Meter-Weltmeisterin Simona Quadarella aus Italien.

Die Beckenwettbewerbe in Tokio enden am Sonntag. Dann kämpft auch Weltmeister Florian Wellbrock um eine Medaille. Er zählt zu den Goldkandidaten über 1500 Meter Freistil. Auf dieser Strecke wurde er Welt- und Europameister.

Schwimmer Dressel gewinnt Olympia-Gold in Weltrekordzeit

TOKIO: Der Amerikaner Caeleb Dressel hat am vorletzten Tag der olympischen Beckenschwimm-Wettbewerbe in Weltrekordzeit Gold über 100 Meter Schmetterling gewonnen. Dressel setzte sich am Samstag im Tokyo Aquatics Centre in 49,45 Sekunden vor dem Ungarn Kristof Milak und dem Schweizer Noe Ponti durch. Der 24 Jahre alte Ausnahmesportler unterbot seine eigene Weltbestmarke von der Weltmeisterschaft in Südkorea 2019 noch einmal um fünf Hundertstelsekunden. Es war der zweite Einzel-Weltrekord im Schwimmen bei diesen Olympischen Spielen.

Für Dressel war es die dritte Goldmedaille bei den Sommerspielen in Japan. Insgesamt hat er nun fünfmal bei Olympischen Spielen gewonnen.

Zweiter PCR-Test negativ: Radprofi Geschke fliegt am Sonntag zurück

TOKIO: Der positiv auf Corona getestete Radprofi Simon Geschke wird am Sonntag die Olympia-Stadt Tokio verlassen und in die Heimat zurückkehren. Wie der Deutsche Olympische Sportbund am Samstag mitteilte, ist auch ein vorgeschriebener zweiter PCR-Test zur Aufhebung der Quarantäne negativ ausgefallen. Der 35-Jährige war am vergangenen Samstag nach einem positiven Corona-Test in ein abgeschottetes Hotel in Tokio gebracht worden. Nach den Pandemie-Vorschriften für Olympia hätte Geschke bis maximal 14 Tage in der Quarantäne festgehalten werden können.

«Wir haben im intensiven Austausch zwischen unserem Leitenden Olympiaarzt Bernd Wolfarth, den Behörden und der Medizinischen Kommission des IOC die Rückreise um zwei Tage beschleunigen können», sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig der Deutschen Presse-Agentur. «Dennoch bleiben unser großes Bedauern und Mitgefühl für Simon Geschke, der durch die Infektion um sein olympisches Erlebnis gebracht wurde.» Das deutsche Team habe versucht, ihm die Wartezeit mit Trainingsgerät und besonderer Ernährung zu erleichtern. «Dennoch wurde seine Geduld in der Quarantäne auf eine harte Probe gestellt», meinte Schimmelpfennig.

Bogenschütze Florian Unruh verliert bei Olympia im Viertelfinale

TOKIO: Bogenschütze Florian Unruh hat im Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele die ersehnte Medaille verpasst. Der 28-Jährige vom SSC Fockbek/SV Dauelsen verlor am Samstag sein Viertelfinale gegen den Italiener Mauro Nespoli mit 4:6. «Ich hatte ein paar Probleme mit Schweiß an den Fingern und bin manchmal bisschen abgerutscht», sagte Unruh, der trotz seines Ausscheidens zufrieden war. «Ich bin Top Acht bei Olympia, da bin ich schon glücklich.»

Unruh war der einzige deutsche Starter im Einzelwettbewerb. Nach seinem überraschenden Erfolg über Doppel-Olympiasieger Je-Doek Kim aus Südkorea galt der Ehemann von Deutschlands Top-Bogenschützin Lisa Unruh am Finaltag als heißer Anwärter auf Edelmetall. Die starke Leistung aus dem Achtelfinale konnte der Olympia-Debütant in der Runde der besten Acht aber nicht bestätigen.

Bei den Damen waren Michelle Kroppen, Lisa Unruh und Charline Schwarz jeweils früh aus dem Einzelwettbewerb ausgeschieden. Im Team hatten sie die Bronzemedaille für Deutschland geholt.

Nach Verpassen des Mixed-Finals bei Olympia: Verband legt Protest ein

TOKIO: Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will das Verpassen des Olympia-Finales der neuen Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter nicht hinnehmen. Das deutsche Quartett war zwar am Freitag zunächst ins Finale gerannt. Weil die Jury die Disqualifikationen der USA und der Dominikanischen Republik später aber wieder zurücknahm, belegte die Staffel nur Rang neun und war somit draußen.

«Wir haben einen zweiten Protest eingereicht. Wir wissen aber, dass Jury-Entscheidungen nur selten korrigiert werden», sagte Idriss Gonschinska, DLV-Vorstand Leistungssport, am Samstag in der ARD.

«Wir haben zwei klare Regelverstöße. Die Staffelübergabe beim US-Team war außerhalb der Wechselzone. Bei der Dominikanischen Republik hat es einen Aufstellungsfehler gegeben. Die Jury hat getagt. Es wurde ein Fehler mit einem anderen Fehler korrigiert. Es ist unfassbar bitter für uns», klagte Gonschinska.

Aus Sicht des DLV müsse «ein Wechsel, der gewertet werden soll, innerhalb des Wechselraums stattfinden. Das war nicht der Fall. Es tut mir unfassbar leid für die Athleten. Sie haben sich so gefreut. Das war ein toller Moment. So wollten wir eigentlich in die Olympischen Spiele starten», äußerte Gonschinska. «Vielleicht gibt es noch eine Regelung im Sinne der Athleten, die mit der neunten Bahn ausgeht.»

Skateboarder Edtmayer will trotz Armbruchs bei Olympia starten

TOKIO: Der deutsche Skateboarder Tyler Edtmayer will trotz seines im Training erlittenen Armbruchs bei Olympia starten. «Es war ein unglücklicher Unfall beim Training, einfach nur Pech und superdumm gelaufen», sagte Skateboard-Bundestrainer Jürgen Horrwarth der Deutschen Presse-Agentur. Der 19 Jahre alte Lenggrieser Edtmayer hatte sich am Freitag im Training den Arm gebrochen und unmittelbar danach seinen Start bei der Olympia-Premiere im Skateboard in der Disziplin Park am kommenden Donnerstag offengelassen.

Er postete auch ein Foto aus dem Krankenhaus mit Armschlinge und einem bis zum Ellenbogen verbundenen linken Arm. Edtmayer könne wohl trotzdem skaten, sagte Horrwarth. «Er wird, denke ich mal, starten, wenn er mental dann wieder auf der Höhe ist», sagte der Bundestrainer und verwies auch auf die olympischen Ranking-Punkte, die im Falle eines Nichtantritts verfallen würden. «Es ist nicht das Schönste für ihn, aber da muss man jetzt das Beste draus machen», sagte Horrwarth.

Kanuslalom-Chef Pohlen appelliert an die Jugend: «Liebe zum Sport»

TOKIO: Nach der Top-Ausbeute von vier Medaillen in vier Disziplinen appelliert Kanuslalom-Cheftrainer Klaus Pohlen an die Jugend. «Wir wollen sie faszinieren für die Olympischen Spiele, für die Idee, für den Erfolg, das muss ich wollen. Die Medaille, den Olympiasieg muss ich wollen, da spielt keine finanzielle Sache eine Rolle, da nützt auch kein Marketing und der ganze Rotz, der da mit drumherum läuft», sagte Pohlen am Freitag zum Abschluss der Kanuslalom-Wettbewerbe und betonte: «Hier geht es nur darum, hart zu arbeiten, ehrlich zu sich zu sein und zu sagen: das will ich haben. Das ist ein Lebensziel, dafür opfere ich ein Lebensabschnitt.»

Nach dem Olympiasieg von Ricarda Funk und den drei Bronze-Medaillen von Sideris Tasiadis, Andrea Herzog und zum Abschluss am Freitag von Hannes Aigner konnte er sein Glück nicht fassen. «Ich habe noch so ein bisschen eine surreale Situation in der ganzen Sache, ich kann es noch nicht ganz begreifen, gerade heute. Das war so wichtig, auch für den Hannes, dass der mir da nicht ohne Medaille rausgeht als Einziger. Das war meine größte Sorge, ich habe ihm das so gegönnt.»

Der Cheftrainer dankte den Bundestrainern Thomas Apel und Felix Michel für einen «Superjob» und lobte den «ganzen Staff mit Sportwissenschaft, medizinische Abteilung und Physiotherapie, das hat alles zusammengepasst in den letzten Monaten. Da geht dann mit ein bisschen Glück auch die Geschichte komplett auf».

Die Glückwünsche auf seinem Handy nahmen kein Ende. «Und alle die, die mir heute gratuliert haben oder mit unseren Trainern gearbeitet haben, sagten: es war die geilste Zeit meines Lebens.» Daher will er den Nachwuchs mit Blick auf Paris 2024 neu motivieren: «Man muss unserer Jugend vielleicht wieder sagen, worum es hier eigentlich geht. Die Liebe zum Sport, es ist nicht das Geld, es ist nicht der ganze Marketingbereich, Ruhm gibt es kaum zu ernten. Es geht darum, etwas für sein Leben zu erreichen und was mitzunehmen. Das ist uns hier ganz gut gelungen. Das hat vielleicht den Erfolg ausgemacht.»

Großbritannien gewinnt Mixed-Triathlon - Deutschland Sechster

TOKIO: Großbritannien hat die olympische Premiere der Mixed-Staffel im Triathlon gewonnen. Das Quartett setzte sich am Samstag im Odaiba Marine Park von Tokio mit 14 Sekunden Vorsprung vor den USA durch. Bronze gewann das Team aus Frankreich. Die mit Laura Lindemann (Potsdam), Anabel Knoll (Nürnberg), Jonas Schomburg (Hannover) und Justus Nieschlag (Lehrte) an den Start gegangene deutsche Mannschaft belegte unter den Augen von IOC-Chef Thomas Bach Platz sechs mit 36 Sekunden Rückstand auf Bronze.

In Lindemann schickte Deutschland gleich seinen Top-Trumpf ins Rennen, die WM-Dritte übergab als Zweite nahezu zeitgleich mit den führenden USA an den starken Schwimmer Schomburg. Auf Platz fünf waren es bereits fast 30 Sekunden Vorsprung. Der 27-Jährige hielt sich wie erwartet beim Schwimmen und auf dem Rad in der Spitzengruppe, schickte Knoll als Vierte hinter Großbritannien, den USA und den Niederlanden auf ihre Runde.

Die Tochter des früheren Bundestrainers Roland Knoll hielt bei Temperaturen von etwa 30 Grad die Position und übergab nach einem starken Rennen an Nieschlag. Der 29-Jährige lieferte sich mit Belgien und den Niederlanden einen Dreikampf um Platz vier, mussten sich im Sprint allerdings beiden Konkurrenten geschlagen geben.

Der Mixed-Wettbewerb war zum ersten Mal im Olympia-Programm. Startend mit einer Triathletin, musste jedes Teammitglied 300 Meter schwimmen, 6,8 Kilometer Rad fahren und abschließend zwei Kilometer laufen. Nach dem Rückzug von Österreich wegen einer Verletzung gingen in der Bucht von Tokio letztlich 16 Mannschaften an den Start.

Kruse dankt Trainer Kuntz nach Olympia-Rückkehr und schwärmt

BERLIN: Fußballprofi Max Kruse hat nach seiner Rückkehr nach Deutschland trotz des Vorrunden-Ausscheidens mit der deutschen Auswahl von Olympia geschwärmt. In einem Video bei Instagram dankte der 33-Jährige vom 1. FC Union Berlin am Freitag Trainer Stefan Kuntz und dessen Team für die Nominierung. Auch ohne das erhoffte Ergebnis war es für den Angreifer trotzdem «ein Erlebnis, was man wahrscheinlich im Leben nur einmal haben wird».

Das Olympische Dorf sei einfach der Hammer gewesen, sagte Kruse und wünschte allen Athleten, die noch Wettkämpfe vor sich haben, viel Glück. Dabei nannte er unter anderem Tennisprofi Alexander Zverev, der nach seinem Final-Einzug um Gold spielen wird. «Viele tolle Sportarten, viele tolle Athleten» hatten Kruse beeindruckt. Tokio sei ein «unfassbar geiles Erlebnis», sagte der Routinier und präsentierte seine Teilnehmer-Medaille.

Mit seinem Heiratsantrag vor laufender Kamera nach dem 3:2-Sieg gegen Saudi-Arabien hatte Kruse in Japan auch abseits der Ergebnisse für großes Aufsehen gesorgt. Mit seinem Club muss er im DFB-Pokal schon in gut einer Woche bei Drittligist Türkgücü München antreten.

Karlsruhe feiert gegen coronageplagte Darmstädter zweiten Saisonsieg

KARLSRUHE/PADERBORN: Der Karlsruher SC hat gegen den stark ersatzgeschwächten SV Darmstadt 98 als erstes Team der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am Freitag mit 3:0 (1:0) und steht vor dem Wochenende auf Rang eins. Darmstadt musste auf sieben positiv auf das Coronavirus getestete Profis und zwei weitere verletzte Spieler verzichten. Im zweiten Freitags-Spiel trennten sich der SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg 2:2 (1:0).

Podolski verliert bei Debüt für Gornik Zabrze

ZABRZE: Ex-Weltmeister Lukas Podolski hat beim Einstand für seinen neuen polnischen Club Gornik Zabrze eine Niederlage hinnehmen müssen. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte frühere Fußball-Nationalspieler unterlag mit Zabrze am Freitagabend daheim 1:3 (1:1) gegen Lech Posen. Damit verlor das Team des 36-Jährigen auch sein zweites Saisonspiel in der polnischen Ekstraklasa. Beim 0:2 bei Pogon Stettin stand Podolski am vergangenen Sonntag noch nicht im Kader.

BVB gewinnt letzten Test gegen Bologna 3:0

ALTACH: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit einem Sieg auf den baldigen Saisonstart eingestimmt. Gut eine Woche vor der ersten Pflichtaufgabe im Pokal gegen Wehen Wiesbaden schlug der Revierclub den FC Bologna im letzten Testspiel der Vorbereitung mit 3:0 (3:0). Vor 5978 Zuschauern am Freitag im österreichischen Altach trafen Giovanni Reyna (24.) Lennard Maloney (42.) und Steffen Tigges (45.) zum verdienten Sieg über den italienischen Erstligisten.

Verbleibende Clubs der Super League berichten von Erfolg vor Gericht

MADRID: Die drei verbleibenden Clubs der faktisch gescheiterten Super League - Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin - haben von einem weiteren juristischen Erfolg berichtet. Ein spanisches Gericht habe entschieden, dass die Europäische Fußball-Union UEFA alle bisher ergriffenen Maßnahmen gegen die ursprünglich zwölf Gründungsmitglieder des geplanten Elite-Wettbewerbs zurücknehmen müsse, schrieben die drei Clubs am Freitag auf ihren jeweiligen Internetseiten. Bereits am 9. Juni hatte die UEFA allerdings mitgeteilt, dass die Verfahren gegen Real, Barcelona und Juventus ausgesetzt seien.