Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.21 | Überblick

Erster Corona-Fall im Olympischen Dorf in Tokio

TOKIO: Eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es den ersten Corona-Fall im Athletendorf. Das bestätigte das Organisationskomitee am Samstag. Angaben zur Person wie der Nationalität wollte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto nicht machen. Auch könne er nicht sagen, ob die Person geimpft sei. Es würden alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung getroffen, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne, hieß es.

Daneben gibt es bislang fünf Athleten, die bei der Einreise nach Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Die Athleten und ihre Begleitpersonen sind im Athletendorf von der Bevölkerung isoliert und müssen strenge Verhaltens- und Hygieneregeln befolgen. Die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee (IOC) haben immer wieder versichert, es würden für alle «sichere» Spiele.

Augsburg-Manager Reuter zu Causa Danso: «Nicht unter Preis abgeben»

WALCHSEE/AUGSBURG: Der FC Augsburg macht Abwehrspieler Kevin Danso wenig Hoffnung, sich zu einem anderen Verein streiken zu können. Der österreichische Fußball-Nationalspieler war am Donnerstag vom Trainingslager in Tirol zurück nach Augsburg geschickt worden, nachdem er den Clubverantwortlichen sagte, dass er nicht mehr für den FCA trainieren und spielen könne. Der 22-Jährige will damit wohl einen Wechsel erzwingen; der RC Lens will ihn haben. Geschäftsführer Stefan Reuter sagte dazu der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag): «Wir werden abwarten und ihn auf keinen Fall unter Preis abgeben.»

Zugleich bestätigte der Manager die Offerte der Franzosen für den Innenverteidiger. «Ja, das stimmt. Es stimmt aber nicht, dass sich das Angebot im mittleren Millionenbereich bewegt. Es ist überhaupt nicht marktgerecht», unterstrich Reuter. «Wenn ein Spieler uns verlassen will und ein marktgerechtes Angebot besteht, werden wir uns damit beschäftigen. Wir haben bisher bei weitem noch kein marktgerechtes Angebot vorliegen.» Danso kommt aus der Jugend des FCA, war zuletzt aber Southampton und Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Seine Entscheidung nach guten Trainingseindrücken kam für die Augsburger «überraschend und ist sehr schade», sagte Reuter. Für den Ex-Profi war der Vorfall eine Premiere. «Ich habe häufiger darüber gelesen, es aber noch nie erlebt.» Danso sei aber nicht suspendiert oder ausgeschlossen. Nächste Woche soll es Gespräche geben, hieß es.

Die Entwicklung ist insofern überraschend, als dass der Österreicher durch die Ausfälle zum Saisonstart von Felix Uduokhai (Olympia) und Reece Oxford (Knieverletzung) gute Chancen hatte zu spielen.

Japanischer Musikproduzent bei Olympia entschuldigt sich für Mobbing

TOKIO: Einen an der Musik für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio beteiligten Produzenten holen beschämende Taten aus seiner Schulzeit ein. Der heute 52 Jahre alte Keigo Oyamada, der auch im Westen unter dem Namen Cornelius bekannt ist, sah sich kurz vor Beginn der Olympischen Spiele zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen, in seiner Schulzeit andere Schüler gemobbt zu haben. «Ich habe mit meinen Worte und Taten zweifellos andere verletzt», zitierten japanische Medien den Künstler am Samstag. Es tue ihm zutiefst leid. Er hätte vielleicht das Angebot, bei Olympia mitzuarbeiten, von Anfang an ablehnen sollen, schrieb er auf Twitter.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele war ein früherer Zeitschriftenbericht, in dem er vom Mobbing erzählt hatte, wieder ins Gerede gekommen. Mobbing an Schulen, aber auch an Arbeitsplätzen ist in Japan seit langem ein ernstes gesellschaftliches Problem. Die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele findet am 23. Juli statt.

UEFA verschiebt Champions-League-Finale in München auf 2025

BERLIN: Das ursprünglich für 2023 nach München vergebene Finale der Champions League wird dort erst 2025 stattfinden. Diese zweijährige Verschiebung hat das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Freitag beschlossen, wie die UEFA mitteilte. Das Endspiel in zwei Jahren wird in Istanbul ausgetragen. Das nächste Champions-League-Finale findet am 28. Mai 2022 in St. Petersburg statt. Während Istanbul 2023 München ersetzt, ist das Endspiel 2024 weiterhin im Londoner Wembley-Stadion vorgesehen. Danach ist dann München an der Reihe.

Hamilton Erster in Formel-1-Qualifikation vor Verstappen

Medien: Leverkusens Jedvaj vor Wechsel zu Lokomotive Moskau

DÜSSELDORF: Abwehrspieler Tin Jedvaj vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen steht nach Informationen der «Bild»-Zeitung» vor einem Wechsel zum russischen Erstligisten Lokomotive Moskau. Der 25 Jahre alte Kroate ist am Freitag nicht mit den Leverkusenern ins Trainingslager nach Österreich gefahren. «Tin klärt seine Situation», sagte Bayers Sportdirektor Simon Rolfes der «Bild». Jedvaj, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 hat.

VfL Wolfsburg verpflichtet U21-Europameister Nmecha

WOLFSBURG: Lukas Nmecha wechselt zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der U21-Europameister, der bereits in der Hinrunde der Saison 2019/2020 leihweise für die Niedersachsen spielte, kommt vom englischen Meister Manchester City. Der 22 Jahre alte Angreifer unterschrieb bei den Wölfen einen Vertrag bis 30. Juni 2025, wie der VfL am Freitag mitteilte. Nmecha stand seit 2017 bei Manchester unter Vertrag, wurde aber in der Zeit unter anderen an Wolfsburg, den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough und den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht ausgeliehen. Bei der Endrunde der U21-Europameisterschaft wurde der Stürmer mit vier Treffern in sechs Spielen Torschützenkönig.

FC Bayern, 1. FC Köln und Telekom spenden 100.000 Euro für Flutopfer

BERLIN: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München, der 1. FC Köln und die Deutsche Telekom spenden gemeinsam 100.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Die Summe wird unter den Partnern gedrittelt, der Spendenscheck für die Aktion Lichtblick e.V. soll vor dem Testspiel der Bayern mit ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann gegen Köln an diesem Samstag (16.00 Uhr/MagentaTV) in Villingen übergeben werden.

Olympia-Start: Prothesenspringer Markus Rehm ruft Cas an

FRANKFURT/MAIN: Prothesenspringer Markus Rehm wird nach einem Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag) den Internationalen Sportgerichtshof Cas anrufen, um sein Startrecht bei den Olympischen Spielen in Tokio durchzusetzen. Der dreimalige Paralympicssieger im Weitsprung fordert laut Klageschrift, uneingeschränkt zum Weitsprung-Wettbewerb zugelassen zu werden, nur ersatzweise wird die Zulassung außer Konkurrenz oder in gesonderter Wertung verlangt, schrieb die «FAZ». Derzeit darf er nur bei den Paralympics starten.

Vetters Siegesserie hält - 86,48 Meter aber unter seinem Niveau

THUM: Die Siegesserie von Speerwerfer Johannes Vetter hat auch im letzten vorolympischen Wettkampf gehalten. Der Offenburger kam am Freitagabend beim Werfertag im sächsischen Thum auf 86,48 Meter und distanzierte die Konkurrenz damit deutlich. Der Lette Rolands Strohbinders belegte Rang zwei mit 77,19 Meter vor Bernhard Seifert (Potsdam/73,16). Die anvisierten 90 Meter gelangen Vetter nicht.

Terodde führt Schalke zu gelungener Generalprobe

GELSENKIRCHEN: Der neue Torjäger Simon Terodde hat den Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zu einer erfolgreichen Generalprobe für den Saisonauftakt in einer Woche geführt. Vor dem Topspiel gegen den Hamburger SV gewann der Bundesligaabsteiger sein letztes Testspiel am Freitagabend gegen den niederländischen Tabellenvierten Vitesse Arnheim mit 3:2 (0:0). Damit blieben die Schalker auch im fünften Testspiel unbesiegt. Die Treffer im Parkstadion erzielten der dreimalige Zweitliga-Torschützenkönig Terodde (52./65.) sowie Blendi Idrizi (84.).

British Open: Schmid und Siem schaffen den Cut, Kaymer raus

SANDWICH: Die deutschen Golfer Matthias Schmid und Marcel Siem haben sich am zweiten Tag der 149. British Open durch starke Leistungen für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert. Der zweimalige Amateur-Europameister Schmid blieb am Freitag fünf unter Par und sicherte sich einen Platz im Mittelfeld des Rankings. Siem überzeugte auf dem Links-Kurs im englischen Küstenort Sandwich wie am Vortag mit einer 67er-Runde. Hingegen verpasste Martin Kaymer den Cut mit zwei über Par knapp.

Tennisprofi Gojowczyk verpasst Halbfinale in Newport

NEWPORT: Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat sein zweites Halbfinale bei einem ATP-Turnier in diesem Jahr verpasst. Der 31-Jährige verlor am Freitag in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island 0:6, 3:6 gegen den Amerikaner Jenson Brooksby.

FC Everton verpflichtet Fußball-Nationalspielerin Leonie Maier

LONDON: Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Leonie Maier wechselt in England vom FC Arsenal zum FC Everton. Wie die Blues am Freitag bekanntgaben, unterschrieb die 28 Jahre alte Verteidigerin in Liverpool einen Vertrag bis zum Sommer 2023.

US-Basketballer Love nicht bei Olympia dabei

BERLIN: NBA-Basketball-Profi Kevin Love, Forward der Cleveland Cavaliers, muss wegen einer Wadenverletzung auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verzichten. Nachdem wegen eines Corona-Verdachtsfalls NBA-Allstar Bradley Beal von den Washington Wizards ebenfalls nicht nach Japan fliegen kann, muss Olympiasieger USA nun zwei Spieler ersetzt.