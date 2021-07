Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.07.21 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

Federer-Lob für die Schweizer EM-Mannschaft: «Kopf hoch Jungs»

ST. PETERSBURG: Auch Tennis-Superstar Roger Federer hat die Schweizer Nationalmannschaft nach dem bitteren Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen bei der Fußball-EM getröstet. Und nicht nur das. «Danke», schrieb der 39-Jährige bei Twitter und postete eine Flagge der Schweiz: «Es war ein toller Sommer.» Federer lobte die sogenannte «Nati» für eine «großartige Leistung» und meinte: «Ich kann die Fußball-WM kaum erwarten.»

Die Eidgenossen waren am Freitagabend in St. Petersburg mit 1:3 im Elfmeterschießen gegen den Titelmitfavoriten Spanien ausgeschieden. «Kopf hoch Jungs», schrieb Federer auch noch.

Tapfere Schweizer kehren heim und wollen Autogramme geben

ST. PETERSBURG: Nicht einmal 24 Stunden nach dem bitteren EM-Aus im Elfmeterschießen soll die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft zuhause ankommen. Die Maschine für das Team unter anderem um Borussia Mönchengladbachs Torwart Yann Sommer soll am frühen Nachmittag auf dem Flughafen Zürich-Kloten landen. Danach soll die Mannschaft eine Stunde Autogramme für Fans geben.

Die Schweizer hatten sich am Freitag in Unterzahl ab der 77. Minute gegen Mitfavorit Spanien in die Verlängerung gerettet und auch diese vor allem dank Sommer ohne weiteren Gegentreffer überstanden. Nach dem 1:1 nach 90 und 120 Minuten hatten die Schweizer vier Tage nach dem sensationellen und historischen Weiterkommen gegen Weltmeister Frankreich dann das schlechtere Ende für sich. Es war ihr erstes Viertelfinale in einer Endrunde einer EM oder WM seit 1954 gewesen.

«Meine Spieler waren die Helden des Abends», hatte Trainer Vladimir Petkovic nach dem Spiel in St. Petersburg betont.