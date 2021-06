Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Akanji vor Schweizer EM-Duell mit der Türkei: «Wie ein K.o.-Spiel»

ROM: Der Schweizer Mittelfeldspieler Djibril Sow fürchtet sich nicht vor der erwartbaren Fan-Unterstützung des Gegners Türkei im dritten Gruppenspiel bei der Fußball-EM. «Alle Spieler sind froh, wieder vor Zuschauern zu spielen. Es ist eigentlich egal, für wen sie sind», sagte der 24-Jährige von Eintracht Frankfurt. «Ich glaube, es wird eine hitzige Stimmung, aber genau das müssen wir ins Spiel mitnehmen - die Aggressivität von den Rängen aufs Spielfeld bringen.»

Die Partie findet am Sonntag um 18.00 Uhr (Magenta TV) in Baku statt. Dort werden zahlreiche türkische Fans erwartet. Wegen der engen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei werden auch die meisten Einheimischen im Stadion das Team von Trainer Senol Günes anfeuern.

Die Schweizer stehen nach einem 1:1 gegen Wales und einer 0:3-Niederlage gegen Italien mächtig unter Druck. «Es ist für uns wie ein K.o.-Spiel», sagte Verteidiger Manuel Akanji. Der 25-Jährige von Borussia Dortmund ergänzte: «So müssen wir es auch angehen.»

Umfrage: Mehrheit japanischer Firmen sieht Olympia in Tokio skeptisch

TOKIO: Die Mehrheit japanischer Firmen sieht die Olympischen Spiele in Tokio einer kürzlichen Umfrage zufolge skeptisch. Demnach sprachen sich 64 Prozent der 9163 von der Kreditforschungsagentur Tokyo Shoko Research landesweit zwischen dem 1. und 9. Juni befragten Unternehmen für eine Absage der Spiele beziehungsweise für eine erneute Verschiebung aus. Das seien 8,1 Prozentpunkte mehr als noch in einer Anfang Februar durchgeführten Umfrage, heißt es in der am Samstag von der Nachrichtenagentur Kyodo zitierten Firmenumfrage.

Zugleich sank der Anteil der Unternehmen, die sich in der Umfrage für eine Austragung der Olympischen Spiele wie geplant aussprachen, egal ob mit oder ohne Zuschauer: von 43,8 Prozent auf 35,9 Prozent. Als Gründe für die wachsende Skepsis wurde der langsame Impfprozess und die Sorge vor einem Wiederanstieg der Corona-Infektionen angegeben.

Ungeachtet der Sorgen auch von Experten und der breiten Ablehnung in Japans Bevölkerung setzen Japans Olympia-Macher und das IOC die letzten Vorbereitungen für die Spiele fort. Das Mega-Event war wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden und soll nun am 23. Juli eröffnet werden. Für die Spiele in Tokio gelten äußerst strenge Verhaltensregeln. Am kommenden Montag soll bei einem Treffen der Regierung mit der Stadtverwaltung von Tokio, dem Organisationskomitee und dem Internationalen Olympischen sowie Paralympischen Komitee entschieden, ob und wieviele heimische Zuschauer zugelassen werden sollen. Zuschauer aus dem Ausland sind bereits ausgeschlossen worden.

Lochte verpasst Qualifikation für Olympische Spiele in Tokio

OMAHA: Der sechsmalige Olympiasieger Ryan Lochte hat die erneute Qualifikation für Olympische Spiele verpasst. Bei den Ausscheidungskämpfen für die Startplätze im Team der USA bei den anstehenden Spielen in Tokio kam der 36-Jährige am Freitag in Omaha bei den 200-Meter-Lagen nur auf den siebten Platz im Finale.

Lochte hat an vier Olympischen Spielen teilgenommen und mit zwölf Medaillen die zweitmeisten der Geschichte. «Ich will weiter Wettschwimmen, aber noch eine Olympia-Ausscheidung, ich weiß ja nicht», sagte Lochte nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP nach der klar verpassten Qualifikation. «Ich werde fast 40 sein. Das ist etwas übertrieben.» Die Spiele in Paris sind im Sommer 2024.

Lochte schlug nach 1:59,67 Minuten an. Die beste Zeit hatte der 14 Jahre jüngere Michael Andrew in 1:55,44 Minuten. «Ich wollte wirklich in diesem Olympia-Team sein», sagte Lochte. Der Wettkampf sei «vermutlich der wichtigste Schwimmwettkampf meiner ganzen Karriere» gewesen und es sei hart, dabei enttäuscht zu haben. Auf Fotos war zu sehen, wie Lochte nach dem Rennen weinte. Sieger Andrew und auch der 2016 zurückgetretene langjährige Konkurrent und Olympiamedaillen- Rekordhalter Michael Phelps umarmten Lochte den Angaben zufolge nach dem Wettkampf.

Österreicher Lazaro droht nach Muskelverletzung das EM-Aus

SEEFELD: Österreichs Mittelfeldspieler Valentino Lazaro droht für den Rest der Fußball-Europameisterschaft auszufallen.

Der 25-Jährige von Inter Mailand, der in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach spielte, hat sich im Vorrundenspiel gegen die Niederlande (0:3) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der österreichische Verband am Freitagabend nach einer MRT-Untersuchung in Innsbruck mit. Lazaro werde bis auf weiteres zur Behandlung im EM-Quartier in Seefeld bleiben, sein Einsatz im weiteren Turnierverlauf sei fraglich.

Deutsche Basketballer mit Sieg gegen Tschechien zum Supercup-Start

HAMBURG: Die deutschen Basketballer sind erfolgreich in den Supercup gestartet. Elf Tage vor Beginn des olympischen Qualifikationsturniers setzte sich das Team von Bundestrainer Henrik Rödl noch ohne Anführer Dennis Schröder am Freitagabend mit 95:62 (51:33) gegen Tschechien durch. Bester deutscher Werfer war Joshiko Saibou mit 20 Punkten.

Schwede Zlatan Ibrahimovic am Knie operiert

BERLIN: Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic ist am Freitag an seinem linken Knie operiert worden. Das teilte sein italienischer Club AC Mailand mit. Der arthroskopische Eingriff erfolgte im UPMC Salvator Mundi International Hospital in Rom. Dabei wurde nach Clubangaben sein Gelenk «gereinigt». Ibrahimovic gehe es gut und er werde sofort mit der Rehabilitation beginnen.

Nowitzki kehrt zu Mavs zurück - Beratung bei Personalentscheidungen

DALLAS: Basketball-Legende Dirk Nowitzki kehrt gut zwei Jahre nach seinem Karriereende in beratender Funktion zu den Dallas Mavericks zurück. Der Würzburger, der am Samstag 43 Jahre alt wird, wird das Team aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bei den anstehenden Personalentscheidungen unterstützen, wie die Mavericks am Freitagabend mitteilten. «(Besitzer) Mark Cuban ist an mich wegen einer Rolle als Sonderberater herangetreten und ich bin froh, die Mavs zu unterstützen», sagte Nowitzki in der Mitteilung. Nowitzki soll bei der Auswahl eines neuen Trainers und Managers helfen.

Wechsel perfekt: Uth verlässt Schalke und kommt zum 1. FC Köln

KÖLN: Die erneute Rückkehr von Mark Uth zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist perfekt. Der 29-Jährige verlässt Erstligaabsteiger FC Schalke 04, wie beide Clubs am Freitag mitteilten. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2023 mit Option. Der gebürtige Kölner hatte bei den Gelsenkirchenern eigentlich noch einen Vertrag für die kommende Saison.

Basketballer des FC Bayern München dauerhaft in der Euroleague

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München können dauerhaft in der Euroleague antreten. Die Münchner wurden am Freitagabend als neuer Anteilseigner der europäischen Königsklasse bestätigt und erhielten damit als erster deutscher Verein eine langfristig gültige A-Lizenz als festes Mitglied, wie der Club mitteilte. Die Münchner hatten in der abgelaufenen Saison als erstes deutsches Team die Playoffs der Königsklasse erreicht.

Homophobe Fangesänge: FIFA bestraft mexikanischen Fußballverband

BERLIN: Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft muss die kommenden zwei Heimspiele vor leeren Zuschauerrängen austragen. Zudem muss nach einer Entscheidung der Disziplinarkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA vom Freitag Mexikos Verband eine Geldstrafe von 65.000 Dollar zahlen. Damit wurden homophobe Gesänge von Mexiko-Fans bei zwei Spielen des Olympia-Qualifikationsturniers in Guadalajara gegen die USA und die Dominikanische Republik im März geahndet, wie die FIFA weiter mitteilte.

Hamburger SV und Mittelfeldakteur Narey lösen Vertrag auf

HAMBURG: Fußball-Bundesligist Hamburger SV und Khaled Narey gehen getrennte Wege. Der Vertrag des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers, der ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2022 Gültigkeit hatte, wurde vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst, teilte der HSV am Freitagabend mit.

Trotz sinkender Corona-Zahlen: Keine Fans bei Golf-Turnier in München

MÜNCHEN: Die Golfstars um Martin Kaymer müssen bei der BMW International Open in München trotz sinkender Corona-Zahlen fast komplett auf Zuschauer verzichten. Die Organisatoren des European-Tour-Turniers (24. bis 27. Juni) teilten am Freitag mit, dass in diesem Jahr keine Tickets in den freien Verkauf gehen. Trotz eines sorgfältig erarbeiteten Hygienekonzepts habe das Landratsamt Erding pro Tag 400 Besucher genehmigt. Das Kontingent sei aber durch vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Partnern und der European Tour bereits ausgeschöpft, so dass ein regulärer Verkauf von Eintrittskarten ausgeschlossen ist.

Springreiter Thieme Vierter im Großer Preis in Sopot

SOPOT: André Thieme ist im Großen Preis des internationalen Springturniers im polnischen Sopot knapp am Sieg vorbeigeritten. Der Mecklenburger wurde am Freitag in der mit umgerechnet 145.000 Euro dotierten Prüfung mit Chakaria Vierter. Der 46-Jährige aus Plau am See blieb in beiden Umläufen ohne Strafpunkte und erzielte im zweiten Durchgang mit der elf Jahre alten Stute am Ende die viertbeste Zeit aller fehlerfreien Paare. Den Sieg sicherte sich Brian Moggre auf Balou du Reventon aus den USA.

Klinsmann bringt sich erneut als Tottenham-Trainer ins Spiel

LONDON: Jürgen Klinsmann hat sich erneut als möglicher Nachfolger für den kürzlich entlassenen Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur, José Mourinho, ins Spiel gebracht. Der Londoner Club habe weiterhin einen Platz in seinem Herzen, sagte der frühere Torjäger und deutsche Nationalspieler in einer BBC-Sendung am Freitag, bei der er als Experte auftrat. Nach dem Rauswurf Mourinhos habe er sich bei dem Verein gemeldet, berichtete Klinsmann, aber bislang keine Rückmeldung bekommen. Er würde den Job als Trainer in Erwägung ziehen, könne es aber nicht erzwingen, so der 56-Jährige weiter.