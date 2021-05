Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

LAS VEGAS: Die Profiboxer Manny Pacquiao und Errol Spence Jr.

steigen am 21. August in Las Vegas in den Ring. Das gaben beide auf ihren Plattformen in den sozialen Netzwerken bekannt. Der schon 42 Jahre alte Pacquiao (Philippinen) hat in seiner Laufbahn in acht verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeistertitel errungen. Sein US-amerikanischer Widersacher ist elf Jahre jünger und in seiner Profi-Karriere noch unbesiegt. Er schrieb auf seinem Instagram-Kanal: «Wir sehen uns in Las Vegas für den größten Kampf des Jahres.».

Ex-DFB-Funktionäre werden nach geplatztem Prozess entschädigt

BELLINZONA: Nach dem Scheitern des Sommermärchen-Prozesses in der Schweiz erhalten ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes und der FIFA Entschädigungen. Die vier ursprünglich Angeklagten bekommen dafür insgesamt rund 705.000 Schweizer Franken (640.000 Euro), gab das Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona am Freitag bekannt. Die Summe lag weit unter den Forderungen. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet. Angeklagt waren die ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt sowie der einstige FIFA-Generalsekretär Urs Linsi. Zusätzlich erhalten die vier jeweils 15.000 Franken «für besonders schwere Verletzungen der persönlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit der Medienberichterstattung», wie das Gericht bekanntgab.

Eishockey-Nationalteam startet mit Torfestival in die WM

RIGA: Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist mit einem souveränen Pflichtsieg gegen Italien in die Weltmeisterschaft in Riga gestartet. Beim 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) gegen den corona-geplagten Außenseiter gerieten die Deutschen am Freitag zunächst mit 1:2 in Rückstand, ehe sie sich in einem Torfestival souverän durchsetzten. Italien tritt nach insgesamt 15 Corona-Fällen stark ersatzgeschwächt an und musste ohne Chefcoach Greg Ireland auskommen.

FIFA-Kongress stimmt für WM-Machbarkeitsstudie

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA führt eine Machbarkeitsstudie zur Ausrichtung der Weltmeisterschaften in einem kürzeren Zwei-Jahres-Rhythmus durch. Die FIFA-Mitglieder stimmten am Freitag während des Kongresses mehrheitlich für die Annahme eines entsprechenden Antrags aus Saudi-Arabien. Erforscht werden sollen die Auswirkungen einer Verkürzung des WM-Rhythmus bei Männern und Frauen, bislang finden die Weltmeisterschaften jeweils alle vier Jahre statt.

DFB-Schatzmeister attackiert zurückgetretenen DFB-Präsidenten

BERLIN: Der scheidende Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Stephan Osnabrügge, hat den zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller (64) wegen dessen Amtsführung attackiert. Es habe neben dem Bild von Keller als «absolut positivem Menschen, mit dem man in Gesellschaft wunderbare Zeiten verbringen könne, ein zweites gegeben», sagte der 50-Jährige in einem Interview dem in Bonn erscheinenden «Generalanzeiger» (Samstag). «Das ist das Bild des Patriarchen, der Dinge nicht im Team erledigt, der sich ungeachtet der Zuständigkeiten in alle Themen einmischt, offensichtlich nicht verstehend, dass er damit nicht positiv Impulse gibt, sondern destruktiv; und der sich vor allem nicht vor die Organisation, vor die Menschen stellt, sondern extrem stark fokussiert ist auf sich selber und sein Außenbild», sagte Osnabrügge.

Sagan Dritter auf 13. Giro-Etappe - Nizzolo gewinnt Sprint

VERONA: Rad-Profi Peter Sagan hat bei der vorerst letzten Sprinter-Chance des Giro d'Italia seinen zweiten Etappensieg verpasst. Der dreimalige Weltmeister vom deutschen Team Bora-hansgrohe belegte am Freitag auf der 13. Etappe in Verona Platz drei. Den Tagessieg sicherte sich Europameister Giacomo Nizzolo vor seinem italienischen Landsmann Edoardo Affini.

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo siegt in Dessau mit 6,68 Meter

DESSAU: Weltmeisterin Malaika Mihambo hat zum dritten Mal in Serie beim internationalen Leichtathletik-Meeting «Anhalt 2021» in Dessau den Weitsprung gewonnen. Mit 6,68 Metern siegte die 27-Jährige am Freitag vor rund 300 Zuschauern. Ex-Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter ließ mit 93,20 Meter den Konkurrenten keine Chance. Es war bereits der vierte Wettkampf hintereinander, bei dem er die 90-Meter-Marke übertraf.

Überraschung bei Eishockey-WM: Erster Sieg für Lettland gegen Kanada

RIGA: Mit der Niederlage von Kanada gegen Gastgeber Lettland hat die Eishockey-Weltmeisterschaft gleich am Eröffnungstag eine erste große Überraschung erlebt. Die Heim-Mannschaft setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) gegen die Auswahl des 26-maligen Weltmeisters durch.

Juventus Turin leiht Costa nach Brasilien aus

MÜNCHEN: Die Leihspieler Douglas Costa und Tiago Dantas verlassen den FC Bayern München nach dieser Saison wieder. Das teilte der deutsche Fußball-Meister am Freitag mit. Costa, der bereits von 2015 bis 2017 für den FC Bayern gespielt hatte, war im Sommer für eine Spielzeit von Juventus Turin ausgeliehen worden. Die Italiener verleihen ihn nun für ein Jahr bis Sommer 2022 an den brasilianischen Club Grêmio Porto Alegre aus, wie die Italiener am Freitagabend mitteilten. Dantas hatte der FC Bayern im Sommer für eine Spielzeit von Benfica Lissabon ausgeliehen.

FIFA-Ethikkommission hat neuen Chefermittler - Rojas wechselt Posten

ZÜRICH: Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat einen neuen Chefermittler. Der FIFA-Kongress wählte am Freitag den ruandischen Juristen Martin Ngoga zum neuen Vorsitzenden der Ermittlungskammer. Die bisherige Vorsitzende, María Claudia Rojas, verlor diese Abstimmung - die Kolumbianerin wurde für die kommenden vier Jahre aber zur stellvertretenden Chefin der Spruchkammer gewählt, die weiterhin vom Griechen Vassilios Skouris geführt wird. Zweiter Stellvertreter ist Fiti Sunia aus Amerikanisch-Samoa.

SG Flensburg-Handewitt mehrere Wochen ohne Keeper Benjamin Buric

FLENSBURG: Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Wochen ohne seinen Torwart Benjamin Buric auskommen. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 30 Jahre alte Bosnier im Champions-League-Spiel gegen den dänischen Meister Aalborg HB (33:29) einen Muskelteilrisses im Bereich des hinteren rechten Oberschenkels zugezogen.

Nach Rassismusvorfällen: Acht Männer in England festgenommen

LONDON: In England sind acht Männer festgenommen worden, die unter Verdacht stehen, einen Fußball-Profi auf Twitter rassistisch beleidigt zu haben. Wie die Premier League am Freitag mitteilte, seien zudem vier weitere Personen verhört worden. Auslöser des Ganzen war, dass während des Spiels zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur am 11. April «ein namentlich nicht genannter Spieler mit einer Reihe offensiver und rassistischer Äußerungen auf Twitter ins Visier genommen wurde».

BBL: Ludwigsburg und Bayern führen in ihren Playoff-Serien mit 2:0

LUDWIGSBURG: Die MHP Riesen Ludwigsburg und der FC Bayern München stehen kurz vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga. Der Hauptrunden-Meister setzte sich am Freitag dank eines Kraftakts von Jaleen Smith mit 86:83 gegen Brose Bamberg durch. Die Münchner legten zwei Tage nach dem 86:66-Auftaktsieg gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit einem 83:79 nach. Um weiterzukommen, müssen beide Teams ein weiteres Spiel ihrer jeweiligen Best-of-Five-Serie für sich entscheiden.