Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.05.21 | Überblick

Reit-Bundestrainer Becker ohne Assistent bei Olympia

WARENDORF: Bundestrainer Otto Becker wird bei den Olympischen Spiele in Tokio auf einen Assistenz-Coach verzichten müssen. Seit dem Ende der Tätigkeit des bisherigen Co-Trainers Heinrich Hermann Engemann zum Jahreswechsel hat der Verband keinen Nachfolger für das Team der Springreiter präsentiert. «Bisher hat sich keiner gefunden», bestätigte Becker der Deutschen Presse-Agentur.

Sein wichtigster Partner sei Team-Tierarzt Jan-Hein Swagemakers. «In Tokio kriege ich das mit Jan-Hein hin», sagte Becker. «Aber ansonsten wäre es schon gut, wenn ich eine Unterstützung hätte.» Zweiter Saisonhöhepunkt nach Olympia ist im September die Heim-Europameisterschaft im westfälischen Riesenbeck.

Engemann hatte seit 2009 auf Honorarbasis für das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei gearbeitet (DOKR) und hat seit Januar einen Vierjahresvertrag als Chefcoach der kolumbianischen Springreiter. Mit dem Trainerteam Becker/Engemann gewannen die deutschen Springreiter unter anderem Gold bei EM und WM.

Ex-Nationalspieler Volland Olympia-Kandidat - Kuntz: Viele Optionen

FRANKFURT/MAIN: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat für die Olympischen Spiele weiter die erfahrenen Profis Kevin Volland und Max Kruse im Blick. «Kevin hätte auf jeden Fall Lust und ist in Monaco aktuell ja auch in einer sehr guten Verfassung», sagte Kuntz «ran.de» über den zehnmaligen Fußball-Nationalspieler und Profi von der AS Monaco. Auch Union Berlins Kruse habe er zuletzt beobachtet. Mats Hummels sei dagegen nur «eine ernsthafte Option, wenn er nicht von Joachim Löw für die A-Nationalmannschaft nominiert wird».

Für das olympische Fußball-Turnier muss Kuntz bis Ende Juni eine 18-köpfige U23-Auswahl berufen, in der drei Spieler vor 1997 geboren sein dürfen. «Ich schaue mir aktuell sehr viele Kandidaten an und bin intensiv mit den Vereinen in Kontakt», sagte Kuntz, der parallel auch die EM-Endrunde mit der U21 vorbereitet, die Ende Mai beginnt.

Hier gibt Kuntz seinen Kader bereits am 24. Mai bekannt, sicher fehlen werden im Vergleich zur Vorrunde die verletzten Youssoufa Moukoko und Stephan Ambrosius. «Darüber hinaus schauen wir jetzt natürlich, welcher Spielertyp uns vielleicht noch gefehlt hat, wer uns auf dem Rasen etwas Spezielles oder Besonderes anbieten kann», sagte Kuntz. Zudem seien mit Löw Gespräche über mögliche Kandidaten wie Florian Wirtz oder Ridle Baku geplant.

Die Frage der Nachfolge von Löw, in der Kuntz lange auch als aussichtsreicher Kandidat gehandelt wurde, hat den U21-Coach nach eigenen Angaben zuletzt kaum noch beschäftigt. «Ich weiß natürlich nicht, inwieweit die Entscheidung wirklich schon getroffen wurde, aber wenn man die objektiven Kriterien betrachtet, dann wäre Hansi Flick sicherlich eine tolle Lösung für den DFB», sagte er.

Landratsamt: Angehörige müssen Bayern-Trainingslager verlassen

GRASSAU: Frauen, Partnerinnen und Kinder der Bayern-Profis müssen das Trainingslager des deutschen Fußball-Meisters wieder verlassen. Eine entsprechende Anordnung des zuständigen Landratsamtes Traunstein liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatten «tz» und «Münchner Merkur» sowie «Bild» am Freitagabend darüber berichtet. Vom FC Bayern München war dazu zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der alte und neue Meister tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum vorletzten Bundesligaspiel dieser Saison beim SC Freiburg an. Das Landratsamt stellte gegenüber Verein und Hotelbetreiber klar, dass alle Personen, die nicht zwingend zur Durchführung des Trainingsbetriebs notwendig seien, das Hotel noch am Freitag verlassen müssten. Angebote, die nicht der Übernachtung, Verpflegung oder dem Trainingsbetrieb der Berufssportler dienten, seien einzustellen. Sollten bei der angekündigten Prüfung Verstöße festgestellt werden, würden diese konsequent geahndet.

Keller-Urteil vertagt: Entscheidung gegen DFB-Boss erst nächste Woche

FRANKFURT/MAIN: Das Urteil im Verfahren gegen DFB-Präsident Fritz Keller wegen dessen Nazi-Vergleichs ist vertagt worden. Die Ethikkammer des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes unter dem Vorsitz von Hans E. Lorenz werde ihre Entscheidung erst in der kommenden Woche verkünden, teilte der Verband am Freitag mit. «Für Mitte nächster Woche ist mit einer Entscheidung zu rechnen», sagte Lorenz nach der rund dreieinhalbstündigen nicht-öffentlichen Verhandlung. Der 64-jährige Keller hatte unter dem Druck der massiven öffentlichen Kritik und dem Misstrauensvotum der Chefs der Länder- und Regionalverbände bereits am vergangenen Dienstag seine «grundsätzliche Bereitschaft» zum Rückzug aus dem Amt nach Abschluss des Verfahrens erklärt. Dies hatte er für kommenden Montag «nach Abschluss der Verhandlung» angekündigt.

Wolfram gewinnt Bronze vom Drei-Meter-Brett - Hausding Neunter

BUDAPEST: Martin Wolfram hat bei den Europameisterschaften in Budapest die Bronzemedaille vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Der 29-jährige Dresdner musste sich am Freitag nur dem russischen Sieger Jewgeni Kusnezow und dessen Landsmann Nikita Schleicher geschlagen geben. Für den früheren Turmspringer Wolfram, der nach mehreren schweren Schulterverletzungen auf das Drei-Meter-Brett wechselte, ist es der größte Erfolg im Kunstspringen bei Europameisterschaften. Vor einer Woche hatte er beim Weltcup in Tokio schon mit einem Sieg vom Drei-Meter-Brett überrascht. Nach zweimal Gold und einmal Bronze in Ungarn musste sich Rekordeuropameister Patrick Hausding kurz vor Ende seines vollen Wettkampfprogramms diesmal mit Platz neun begnügen.

Man City siegt auch als Meister: 4:3 bei Newcastle United

NEWCASTLE: Drei Tage nach dem Gewinn des siebten englischen Meistertitels hat Manchester City in der Premier League den nächsten Sieg geholt. Die Mannschaft um den deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan setzte sich am Freitagabend in einem teils wilden Spiel mit 4:3 (2:2) beim Tabellen-16. Newcastle United durch. Für den Champions-League-Finalisten war es im 36. Saisonspiel der 26. Sieg. Den Vorsprung auf den Zweiten Manchester United baute das Team von Trainer Pep Guardiola zwei Spieltage vor Schluss auf 13 Zähler aus. Emil Krafth (25. Minute) hatte die Gastgeber zunächst in Führung gebracht, dem Ex-Hoffenheimer Joelinton (45.+6/Foulelfmeter) und Joe Willock (62./Foulelfmeter) gelangen die weiteren Tore für den mutigen Außenseiter. Doch City siegte dank eines Dreierpacks des Spaniers Ferran Torres (42./64./66.). Das erste Tor von Torres hatte Gündogan per Freistoß vorbereitet, das zwischenzeitliche 1:1 gelang dem portugiesischen Abwehrspieler Joao Cancelo (39.).

Ewan gelingt zweiter Etappensieg beim Giro d'Italia

TERMOLI: Caleb Ewan hat beim 104. Giro d'Italia seinen zweiten Etappensieg gefeiert. Der Australier setzte sich am Freitag in Termoli im Sprint überlegen vor dem Italiener Davide Cimolai und dem Belgier Tim Merlier durch. Das deutsche Team Bora-Hansgrohe blieb an der italienischen Ostküste erneut glücklos, dafür zeigte Max Kanter von der DSM-Mannschaft als Achter eine starke Vorstellung. Der Ungar Attila Valter verteidigte das Rosa Trikot des Gesamtführenden ohne Probleme. Der 22-Jährige liegt elf Sekunden vor dem Belgier Remco Envenepol und 16 Sekunden dem kolumbianischen Top-Favoriten Egan Bernal. Die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann hat 1:40 Minuten Rückstand auf Valter.

Brasilien: Dani Alves zurück für WM-Quali - Reinier bei Olympia-Test

RIO DE JANEIRO: Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite hat den 38 Jahre alten Veteranen Daniel Alves vom FC São Paulo zurück in seine Auswahl geholt. Die Seleção trifft in der WM-Qualifikation in Porto Alegre am 4. Juni auf Ecuador und in Asunción am 8. Juni auf Paraguay. Auch Innenverteidiger Thiago Silva, Brasiliens Kapitän bei der Weltmeisterschaft 2014, ist wieder dabei. Der 35-Jährige steht mit dem FC Chelsea im Champions League-Finale. Zum brasilianischen Kader gehören in der Offensive außerdem Flamengo-Idol Gabriel Barbosa und Youngster Vinicius Junior von Real Madrid sowie Superstar Neymar (Paris Saint-Germain) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (FC Liverpool). Für die letzte Testphase der Olympia-Auswahl vor den Spielen in Tokio nominierte Trainer André Jardine Bundesliga-Spieler Reinier von Borussia Dortmund. Titelverteidiger Brasilien ist für die deutsche Auswahl der erste Gegner beim olympischen Fußball-Turnier.

Eberl: Gladbach kann sich nicht mehr mit DFB identifizieren

MÖNCHENGLADBACH: Geschäftsführer Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat angesichts der Führungskrise im Deutschen Fußball-Bund einen Neuanfang verlangt. «Wir müssen im deutschen Fußball frische neue Leute finden, die sich nicht mehr in Machtkämpfe verstricken - und stattdessen endlich nachhaltig die wichtigen Themen angehen, die den Fußball begleiten werden», sagte Eberl in einem Interview von «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» (Samstag). Es könne nicht sein, dass die Amateurvereine bis heute nicht wüssten, wie der Fußball in ihrem Bereich weitergehe, weil sich die Verantwortlichen im DFB bisher mehr an ihren Posten geklammert hätten, als sich über die wichtigen Dinge des Fußballs Gedanken gemacht zu haben, ergänzte Eberl.