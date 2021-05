Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Augsburg patzt auch bei Weinzierl-Rückkehr - 1:2 beim VfB Stuttgart

STUTTGART: Die Lage des FC Augsburg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat sich auch durch die Rückkehr von Markus Weinzierl nicht entschärft. Mit dem Trainer-Nachfolger von Heiko Herrlich verlor der FCA am Freitag mit 1:2 (0:1) beim VfB Stuttgart und wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. Philipp Förster (11. Minute) und Sasa Kalajdzic (74.) sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg des Aufsteigers, der seine Mini-Chance auf die Teilnahme am Europapokal wahrte. Für Augsburg war der Ausgleich durch Florian Niederlechner (59.) zu wenig. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vor den Spielen der Konkurrenz am 32. Spieltag drei Punkte.

DFB-Länderchefs: Vorstand soll Amtsenthebung von Keller beschließen

FRANKFURT/MAIN: Die Chefs der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes haben ihren Rücktrittsaufruf an Fritz Keller wiederholt und fordern den DFB-Vorstand zur Amtshebung des Präsidenten auf. Das teilte der DFB am Freitagabend mit. Zuvor hatte Keller in seiner ersten offiziellen Stellungnahme nach dem Misstrauensvotum des Amateurlagers erneut um Verzeihung gebeten, war aber nicht zurückgetreten. In einer außerordentlichen Sitzung forderten die Chefs der Regional- und Landesverbände mit 33 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen, dass Keller sein Amt aufgebe, um «damit weiteren Schaden vom DFB abzuwenden». Das DFB-Präsidium solle eine Sitzung des Vorstands einberufen, hieß es weiter in der Mitteilung.

Eisbären Berlin zum achten Mal deutscher Eishockey-Meister

BERLIN: Die Eisbären Berlin sind zum achten Mal deutscher Eishockey-Meister. Der frühere Serienchampion gewann am Freitag das entscheidende dritte Playoff-Finale gegen Außenseiter Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Damit entschied die Mannschaft von Trainer Serge Aubin die Finalserie mit 2:1-Siegen für sich und gewann das Duell um die 100. deutsche Eishockey-Meisterschaft. In dieser aufgrund der Coronavirus-Pandemie verkürzten Saison der DEL waren nur zwei anstatt der üblichen vier Siege zum Weiterkommen in den jeweiligen Playoff-Runden und zum Titelgewinn notwendig.

Sieg über St. Pauli: Holstein Kiel weiter auf Erstliga-Kurs

KIEL: Holstein Kiel hat auf beeindruckende Weise einen weiteren großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga gemacht. Im Heimspiel gegen den nur eine Halbzeit starken FC St. Pauli gewannen die Gastgeber am Freitagabend nach einem starken Auftritt 4:0 (2:0) und rückten - bei einem Match weniger - mit 56 Punkten bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Greuther Fürth heran. Ahmet Arslan (22. Minute), Fin Bartels (24./49.) und Janni Serra (67.) trafen für Holstein, das damit drei seiner vier Punktspiele seit der Corona-Zwangspause gewonnen und keines davon verloren hat. Das mit 31 geholten Punkten beste Zweitliga-Rückrundenteam FC St. Pauli hat nun auch rechnerisch keine Aufstiegschance mehr.

London fordert Verlegung des Champions-League-Finals aus der Türkei

LONDON: Weil die britische Regierung Reisen in die Türkei wegen der dortigen Corona-Lage verbietet, hat der englische Fußballverband die UEFA um eine Verlegung des Champions-League-Finales aus Istanbul nach Großbritannien gebeten. Verkehrsminister Grant Shapps sagte am Freitag in London, die Türkei werde auf die sogenannte rote Liste gesetzt. Wer aus solchen Ländern nach Großbritannien einreist, muss sich auf eigene Kosten für zehn Tage in Hotel-Quarantäne begeben. Am 29. Mai treffen in Istanbul die englischen Erstligisten FC Chelsea und Manchester City aufeinander.

UEFA verschärft Drohung gegen Real, Barcelona und Juventus

NYON: Die Europäische Fußball-Union UEFA hat ihre Drohung gegen die verbliebenen drei Gründungsmitglieder der gescheiterten Super League verschärft. Man habe sich alle Rechte vorbehalten, angemessene Aktionen zu unternehmen und werde die Angelegenheit an die zuständigen UEFA-Disziplinargremien übergeben, teilte der Kontinentalverband am Freitagabend mit. Aus dem ursprünglichen Dutzend haben bislang Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin ihre Ambitionen für eine Super League nicht aufgegeben. Die möglichen konkreten Konsequenzen ließ die UEFA offen.

Hessischer Verbandschef zu DOSB-Krise um Hörmann: «Veränderung nötig»

FRANKFURT/MAIN: Im Wirbel um DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat nun auch der hessische Landesverbandschef Rolf Müller Kritik an der Führungskultur beim Deutschen Olympischen Sportbund geübt. «Bei aller Zurückhaltung angesichts des anonymen Briefes muss man die Frage stellen, ob die Persönlichkeitsstruktur der Führung geeignet ist, Menschen respektvoll zu führen», sagte Müller der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Auslöser für die Unruhe war ein anonymer Brief im Namen von DOSB-Mitarbeitern, in dem vor allem Hörmann schwer attackiert wird.

Zverev nach Sieg gegen Nadal im Halbfinale von Madrid

MADRID: Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Madrid für eine große Überraschung gesorgt und mit einem Sieg gegen Topfavorit Rafael Nadal das Halbfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Freitag gegen den spanischen Sandplatz-König mit 6:4, 6:4 durch und zeigte dabei eine ganz starke Leistung. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Zverev am Samstag auf den Österreicher Dominic Thiem. Der US-Open-Champion hatte sich zuvor gegen John Isner aus den USA mit 3:6, 6:3, 6:4 durchgesetzt. Zverev nutzte gegen Nadal nach 1:44 Stunden seinen ersten Matchball und feierte im achten Duell seinen dritten Sieg.

Hamilton im Formel-1-Training in Barcelona vor Teamkollege Bottas

BARCELONA: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat im Training vor dem Großen Preis von Spanien die Bestzeit gesetzt. In seinem Mercedes verdrängte der 36 Jahre alte Brite am Freitag vor den Toren Barcelonas seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas mit 0,139 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Knapp hinter den starken Silberpfeilen wurde Charles Leclerc aus Monaco im Ferrari Dritter, während Max Verstappen nach einem Fahrfehler nicht ganz vorne landete. Der WM-Zweite und Hamilton-Herausforderer musste sich mit mehr als sechs Zehntelsekunden Rückstand als Neunter zufriedengeben.