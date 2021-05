Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.21 | Überblick

Fahrer mit den meisten Pole Positions in der Formel 1

PORTIMÃO: Mit der 100. Pole Position könnte Lewis Hamilton einen weiteren Formel-1-Meilenstein setzen. Bei der Jagd nach dem besten Startplatz für den Großen Preis von Portugal hat der Mercedes-Pilot die Chance, seinen Rekord weiter auszubauen.

Fahrer Pole Positions Lewis Hamilton (Großbritannien) 99 Michael Schumacher (Kerpen) 68 Ayrton Senna (Brasilien) 65 Sebastian Vettel (Heppenheim) 57 Jim Clark (Großbritannien) 33 Alain Prost (Frankreich) 33 Nigel Mansell (Großbritannien) 32 Nico Rosberg (Wiesbaden) 30 Juan Manuel Fangio 29 (Argentinien) Mika Häkkinen (Finnland) 26

RB Leipzig nach Verlängerung ins Pokalfinale - 2:1 bei Werder Bremen

BREMEN: RB Leipzig hat zum zweiten Mal nach 2019 das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Die Sachsen gewannen am Freitagabend im Halbfinale bei Werder Bremen nach torlosen 90 Minuten noch 2:1 nach Verlängerung. Im Endspiel trifft die Mannschaft des zum FC Bayern München wechselnden Trainers Julian Nagelsmann am 13. Mai im Berliner Olympiastadion auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Borussia Dortmund und dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, das am Samstag stattfindet. Die eingewechselten Hee-Chan Hwang (93.) und Emil Forsberg (120.+2) trafen für Leipzig, Leonardo Bittencourt war der zwischenzeitliche Ausgleich für die Bremer gelungen (105.+1).

Paarlauf-Olympiasieger Savchenko und Massot beenden Karriere

BERLIN: Die Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot beenden ihre Karriere. Das teilte die 37 Jahre alte gebürtige Ukrainerin am Freitagabend in den sozialen Netzwerken mit. Savchenko hatte zusammen mit Massot 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Paarlauf gewonnen und mit ihrer «Jahrhundertkür» begeistert. «Bruno und ich haben beschlossen, nicht in den Wettkampf zurückzukehren», schrieb Savchenko, die zuletzt noch über ein mögliches Comeback bei den Winterspielen 2022 in Peking gesprochen hatte. Savchenko bescherte der Deutschen Eislauf-Union mit Robin Szolkowy und danach mit Massot von 2006 an 23 Medaillen bei Olympia, WM und EM - darunter elf aus Gold.

Hamilton im zweiten Formel-1-Training von Portugal vorn

PORTIMÃO: WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist im zweiten Training zum Formel-1-Rennen in Portugal zur Bestzeit gerast. Der britische Mercedes-Pilot war am Freitag in Portimão 0,143 Sekunden schneller als sein niederländischer Rivale Max Verstappen im Red Bull. Platz drei belegte der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) liegt Hamilton in der Gesamtwertung nur einen Punkt vor Verstappen, beide haben je ein Rennen gewonnen. Für Sebastian Vettel reichte es im Aston Martin im zweiten Training nur zu Platz 15. Haas-Neuling Mick Schumacher belegte Platz 18.

Sieg über Mailand: Bayern-Basketballer erzwingen Euroleague-Showdown

MÜNCHEN: In einem atemberaubenden Basketballspiel hat der FC Bayern das vierte Spiel des Euroleague-Viertelfinales gewonnen und einen Showdown gegen Olimpia Mailand erzwungen. Die Münchner kämpften sich am Freitagabend zu einem 85:82 (40:50)-Sieg, und das trotz eines zwischenzeitlichen 13-Punkte-Rückstands. In der Best-of-Five-Serie bedeutete dies den 2:2-Ausgleich. Im Kampf um den Einzug in das Final-Four-Turnier des wichtigsten europäischen Clubwettbewerbs kommt es am Dienstag (20.45 Uhr) zum entscheidenden Spiel fünf in Mailand. Bester Werfer der Bayern war Wade Baldwin mit 18 Punkten. Den Gästen reichten 28 Zähler eines überragenden Ex-Bayern- und Ex-NBA-Profis Malcolm Delaney nicht zum Erfolg.

Außenseiter Wolfsburg verhindert DEL-Klassiker im Finale

MANNHEIM: Die Grizzlys Wolfsburg und die Eisbären Berlin stehen im Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga. Außenseiter Wolfsburg folgte den Eisbären am Freitagabend durch ein 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) gegen den großen Titelfavoriten Adler Mannheim. Spencer Machacek (14. Minute) und Max Görtz (57.) schossen die Niedersachsen nach einem harten Kampf zum vierten Mal in eine DEL-Endspielserie. Für das beste DEL-Vorrundenteam aus Mannheim mit dem früheren Wolfsburger Coach Pavel Gross traf lediglich Denis Reul (4.). Mannheim verpasste damit das 15. Playoff-Finale um die Meisterschaft. Am frühen Abend hatte Berlin bereits das entscheidende dritte Spiel der Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) gewonnen. Das erste von maximal drei Finalspielen findet bereits am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) in Berlin statt.

Zverev patzt in München: Kein deutsches Halbfinale gegen Struff

MÜNCHEN: Topfavorit Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in München das deutsche Halbfinale gegen Jan-Lennard Struff verpasst. Der zweimalige Turniergewinner unterlag am Freitag im Viertelfinale der BMW Open gegen den couragiert aufspielenden Qualifikanten Ilja Iwaschka aus Belarus völlig überraschend mit 7:6 (7:5), 5:7, 3:6. Nach rund zweieinhalb Stunden Spielzeit war Zverev geschlagen. Für den 27-jährigen Iwaschka, Nummer 107 der Weltrangliste, war es der größte Erfolg auf der ATP-Tour. Zuvor hatte Struff den an Nummer vier gesetzten Serben Filip Krajinovic nach drei Stunden Spielzeit mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:3) niedergerungen. Der 31-Jährige aus Warstein peilt nun seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour an.

Freigabe: Deutsche Curling-Frauen dürfen bei WM spielen

CALGARY: Die deutschen Curling-Frauen haben die Freigabe für die Weltmeisterschaft in Calgary bekommen. Wegen der besonderen Umstände mit zwei positiv auf das Coronavirus getesteten Athletinnen dürfen sie mit drei statt vier Spielerinnen antreten. Ihr erstes Match bestritten sie am Freitag und verloren gegen Russland mit 4:8. Die beiden positiv getesteten Spielerinnen bleiben derweil in Quarantäne. Das teilte der Weltverband unmittelbar vor dem Auftakt nach weiteren Untersuchungen und Analysen auch auf Virusvarianten mit. Für die anderen Spielerinnen gilt: Sie müssen sich jeden Morgen einem Schnelltest unterziehen, gefolgt von einem PCR-Test. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, werden alle deutschen Spiele des Tages verlegt und die Ergebnisse der PCR-Tests abgewartet. Was das für den Spielplan der WM bedeuten könnte, werde dann bewertet, hieß es.