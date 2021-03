Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Oscar De la Hoya kündigt Box-Comeback an

LAS VEGAS: Der frühere Box-Superstar Oscar De la Hoya will nach 13 Jahren aus dem sportlichen Ruhestand zurückkehren. Das bestätigte der 48-Jährige bei einer Pressekonferenz des Promoters Triller Fight Club am Freitag (Ortszeit) in Las Vegas mit den Worten: «Ich werde mein Comeback geben.» Nach der Aussage streckte er seine Hand aus und ließ das Mikrofon fallen.

Es soll auch schon ein konkretes Datum geben. Demnach wird der US-Amerikaner, der als erster Boxer in sechs verschiedenen Gewichtsklassen einen Weltmeistertitel holen konnte, am 3. Juli auf die große Bühne zurückkehren. Das bislang letzte Mal stand Olympiasieger De la Hoya 2008 im Ring, als er gegen Manny Pacquiao den Kürzeren gezogen hatte.

Volleyballerin Walkenhorst befürchtet unfaire Olympia-Bedingungen

DÜSSELDORF: Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst befürchtet wegen der Corona-Pandemie unfaire Bedingungen für die Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio. Walkenhorst, die 2016 zusammen mit Partnerin Laura Ludwig Olympiasiegerin wurde, wünsche sich zwar für alle Athleten, dass das Turnier im Sommer ausgetragen wird. «Doch ich würde mir auch wünschen, dass es fair ausgetragen wird, und das sehe ich gerade nicht», sagte Walkenhorst der «Rheinischen Post» (Freitag).

Sie sei froh, nicht in der Haut der Olympia-Organisatoren zu stecken. «Die Fairness ist nicht gegeben, wenn nicht alle Teams anreisen dürfen und Sportler nach positiven Testergebnissen ausgeschlossen werden müssen», sagte sie. Walkenhorst ist nach einer langen Verletzungspause Ende vergangenen Jahres wieder in den Profi-Sport zurückgekehrt und spielt mit ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne. Derzeit kann sie aufgrund des Lockdowns allerdings nicht trainieren. Wann sie wieder einsteigen kann, ist noch offen.