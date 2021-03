Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Vlhova vor Sieg im Ski-Gesamtweltcup - Kleine Kugel an Liensberger?

LENZERHEIDE: Die slowakische Skirennfahrerin Petra Vlhova steht unmittelbar vor dem Gewinn des alpinen Gesamtweltcups.

Nach dem ersten Lauf des Slaloms in Lenzerheide am Samstag liegt sie mit 1,84 Sekunden Rückstand auf die führende Katharina Liensberger aus Österreich zwar nur auf Rang sechs. Da ihre schärfste Verfolgerin in der Gesamtwertung, die Schweizerin Lara Gut-Behrami, erst wieder am Sonntag im Riesenslalom startet, reichen Vlhova heute aber schon fünf Punkte für die große Kristallkugel. In der Slalomwertung indes könnte Liensberger noch an ihr vorbeiziehen. Die einzige Deutsche, Lena Dürr (+2,76), liegt vor dem zweiten Durchgang (13.30 Uhr) auf Platz 13.

Ski-Ass Pinturault im finalen Riesenslalom zur Halbzeit klar vorne

LENZERHEIDE: Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault steuert beim alpinen Saisonfinale in Lenzerheide auf den Sieg im Gesamtweltcup zu.

Nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms am Samstag liegt der 30-Jährige mit 0,81 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Stefan Brennsteiner in Führung. Pinturaults schärfster Verfolger in der Gesamtwertung, der Schweizer Marco Odermatt, hat als Zehnter bereits 1,66 Sekunden Rückstand. Der Allgäuer Alexander Schmid (+1,69) fuhr bei wechselhaften Strecken- und Sichtverhältnissen zunächst auf Rang zwölf, sein Teamkollege Stefan Luitz (+1,91) liegt vor dem zweiten Durchgang (12.00 Uhr) auf Platz 14.