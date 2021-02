Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

French-Open-Siegerin Swiatek gewinnt Tennisturnier in Adelaide

ADELAIDE: French-Open-Siegerin Iga Swiatek hat zum Abschluss der WTA-Turniere in Australien den Titel in Adelaide gewonnen. Die 19 Jahre alte Tennisspielerin aus Polen entschied am Samstag das Endspiel gegen die Schweizerin Belinda Bencic in 68 Minuten mit 6:2, 6:2 für sich. Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund war als einzige deutsche Teilnehmerin in der ersten Runde ausgeschieden. Mit dem Event in Adelaide ging die Reihe der Turniere in Australien zu Ende. In der kommenden Woche stehen die Damen-Turniere in Doha und Lyon auf dem Programm.

Fünfter NHL-Sieg in Serie für Nico Sturm mit den Minnesota Wild

SAINT PAUL: Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild den fünften Sieg nacheinander in der nordamerikanischen NHL erreicht. Gegen die Los Angeles Kings, bei denen der nicht mit ihm verwandte Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Assistent tätig ist, siegte Minnesota am Freitag (Ortszeit) mit 3:1. In der Honda-West-Division klettern die Wild auf den zweiten Rang. Sturm stand zehn Minuten auf dem Eis.

Mit Schröders Rückkehr endet der Negativlauf der Lakers in der NBA

LOS ANGELES: Bei der Rückkehr von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers ihren Negativlauf in der nordamerikanischen Profiliga NBA beendet. Der Braunschweiger führte den Meister gemeinsam mit Superstar LeBron James am Freitag (Ortszeit) zu einem 102:93 gegen die Portland Trail Blazers. Mit nun 23 Erfolgen aus 34 Partien liegt das Team aus Kalifornien auf dem dritten Platz in der Western Conference. Ohne Schröder hatte Los Angeles vier Mal nacheinander verloren. Der Spielmacher hatte zeitweise auf der Corona-Liste gestanden und deswegen pausieren müssen.

Schalke weist Berichte über Forderung nach Trainer-Ablösung zurück

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 hat Medienberichte, wonach mehrere Führungsspieler die Ablösung von Trainer Christian Gross gefordert haben sollen, zurückgewiesen. «Wir dementieren die Berichterstattung. Es gab keinen Spieler, der mit einem solchen Anliegen bei Jochen Schneider vorgesprochen hat», sagte ein Sprecher des Tabellenletzten am Samstagvormittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut Schalke habe es eine «Revolte» oder «Revolution» aber nicht gegeben.

Skicrosser Wilmsmann rast in Georgien zum ersten Weltcup-Sieg

BAKURIANI: Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann hat den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere eingefahren. Der 25-Jährige vom TSV Hartpenning gewann am Samstag im georgischen Bakuriani. In einem spannenden Finale profitierte er zunächst von einem Sturz des Kanadiers Brady Leman und zog kurz vor dem Ziel dann auch noch am letztlich zweitplatzierten Schweden David Mobärg vorbei.

Drei positive Corona-Tests bei Nordischer Ski-WM in Oberstdorf

OBERSTDORF: Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sind drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sind zwei Mitglieder des italienischen Skisprung-Teams der Frauen sowie ein Mitglied von Sloweniens Delegation der Skisprung-Frauen, wie der Weltverband Fis am Samstagmorgen mitteilte. Alle drei Personen wurden sofort isoliert, hieß es weiter. Die örtliche Gesundheitsbehörde ermittelte zudem eine weitere Kontaktperson, die sich nun ebenfalls in Quarantäne befindet. Bei den Titelkämpfen im Allgäu werden alle Beteiligten engmaschig getestet.

Würth im Kombi-Springen Dritte - Noch bessere Ausgangslage vergeben

OBERSTDORF: Svenja Würth belegt zur Halbzeit der WM-Premiere der Nordischen Kombiniererinnen den dritten Platz, hat eine noch bessere Ausgangslage aber verpasst. Die Ex-Skispringerin schaffte am Samstag in Oberstdorf einen Sprung auf 101,5 Meter, verpatzte dann aber die Landung. Sie habe «wertvolle Sekunden vergeben», sagte die 27 Jahre alte Würth. Im Fünf-Kilometer-Lauf am Nachmittag startet Würth mit 24 Sekunden Rückstand hinter der Norwegerin Mari Leinan Lund, die 107 Meter sprang. Ihre Landsfrau Gyda Westvold Hansen belegt Rang zwei und hat drei Sekunden Rückstand auf die Führende.

Langläuferin Johaug verteidigt WM-Titel - Hennig komplett chancenlos

OBERSTDORF: Langläuferin Therese Johaug hat ihren WM-Titel im Skiathlon verteidigt und über 15 Kilometer die Konkurrenz deklassiert. Die 32 Jahre alte Norwegerin gewann am Samstag in Oberstdorf mit einem Vorsprung von 30 Sekunden vor der Schwedin Frida Karlsson. Bronze holte Ebba Andersson aus Schweden. Für die deutschen Langläuferinnen lief der Skiathlon bei der Heim-WM schlecht. Pia Fink belegte als Beste den 19. Rang. Chancenlos war Hoffnungsträgerin Katharina Hennig, die nicht über Platz 29 hinauskam.

Ski-Ass Weidle bei Abfahrt in Val di Fassa auf dem Podest

VAL DI FASSA: Skirennfahrerin Kira Weidle ist zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis seit mehr als zwei Jahren gerast. Die Starnbergerin belegte bei der zweiten Abfahrt im italienischen Val di Fassa am Samstag Rang drei. 0,68 Sekunden betrug ihr Rückstand auf die wieder einmal nicht zu schlagende Schweizerin Lara Gut-Behrami, die ihren Sieg vom Vortag wiederholte und dadurch auch ihre Führung im Gesamtklassement ausbaute. Auf Platz zwei lag deren Landsfrau, die Abfahrts-Weltmeisterin Corinne Suter. Bei der Abfahrt am Freitag hatte Weidle Platz vier belegt.