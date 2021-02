Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.02.21 | Überblick

Deutsche Frauen-Staffel holt Silber bei Biathlon-WM

POKLJUKA: Die deutschen Biathletinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka Silber in der Staffel gewonnen und damit die ersehnte erste Damen-Medaille geholt. Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß mussten sich am Samstag nur den wie im Vorjahr siegreichen Norwegerinnen geschlagen geben. Preuß sicherte im Schlussspurt Rang zwei, als sie um 0,4 Sekunden die Ukrainerin Olena Pidruschna noch abfing.

Osaka gewinnt Australian Open der Tennisprofis

MELBOURNE: Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat zum zweiten Mal die Australian Open gewonnen. Im Endspiel am Samstag in Melbourne setzte sich die 23-Jährige gegen die amerikanische Außenseiterin Jennifer Brady 6:4, 6:3 durch. Damit feierte Osaka ihren vierten Grand-Slam-Titel, nachdem sie zuvor in Australien bereits 2019 sowie bei den US Open 2018 und 2020 triumphiert hatte. Für ihren Erfolg bekam Osaka 2,75 Millionen australische Dollar (rund 1,8 Millionen Euro). Die 25-jährige Brady verpasste in ihrem ersten Grand-Slam-Finale den Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere.

Lahm sieht Deutschland nicht als EM-Notgastgeber: «Kein Szenario»

BERLIN: Philipp Lahm schließt eine Fußball-Europameisterschaft mit Deutschland als einzigem Gastgeber in diesem Sommer aus. «Das ist aktuell absolut kein Szenario, das kann ich ganz klar sagen», betonte der Weltmeister von 2014 und Cheforganisator der EM 2024 in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland. «Was in den kommenden Monaten passieren wird, kann natürlich niemand vorhersagen, aber momentan steht überhaupt nicht zur Debatte, dass das Turnier ausschließlich in Deutschland stattfindet», betonte der 37-Jährige. Wegen der anhaltenden Probleme durch die Coronavirus-Pandemie wird über Alternativ-Modelle für das geplante Zwölf-Nationen-Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli debattiert.

DFB-Vizechef Koch fordert: Sport auf Merkel-Agenda am 3. März

BERLIN: DFB-Vizepräsident Rainer Koch drängt auf eine baldige Aufhebung des Trainingsverbots für Amateur- und Jugendfußballer und nimmt dabei auch die Politik in die Pflicht. «Wir fordern, dass am 3. März auch über Sport gesprochen wird, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin zusammenkommt. Es geht darum, deutlich zu machen, dass Fußball viel mehr ist als Bundesliga und Nationalmannschaft», sagte der 62-Jährige der «Berliner Zeitung».

Deutsches Team im Skisprung-Mixed auf Rang fünf

RASNOV: Die deutschen Skispringer haben es bei der WM-Generalprobe nicht auf das Podest geschafft. Karl Geiger, Pius Paschke, Anna Rupprecht und Luisa Görlich belegten im Mixed-Wettbewerb im rumänischen Rasnov den fünften Platz. Den Sieg sicherte sich am Samstag das Team aus Norwegen vor Slowenien und Österreich. Aus dem deutschen Quartett gelang Skiflug-Weltmeister Geiger mit einem Satz auf 96 Meter der weiteste Sprung.

Zwei Siege fehlen Italien noch zum Einzug in den America's Cup

AUCKLAND/NEUSEELAND: Italiens Segel-Asse kommen dem Einzug in das 36. Match um den America's Cup immer näher. Nach dem dritten Renntag im Herausforderer-Finale führt das Luna Rossa Team gegen Sir Ben Ainslies Ineos Team UK mit 5:1. Am Samstag gelang den Briten vor Auckland im sechsten Rennen der erste Sieg. Das Recht zur Herausforderung der neuseeländischen America's-Cup-Verteidiger gewinnt das Team, das zuerst sieben Siege erreicht.

Theis mit den Celtics in der NBA wieder in der Erfolgsspur

BOSTON: Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Zwei Tage nach der Niederlage gegen die Atlanta Hawks nahmen die Celtics am Freitag (Ortszeit) Revanche und gewannen mit 121:109. Dadurch belegen sie den vierten Platz in der Eastern Conference.

NHL: Draisaitl und Kahun im «Battle of Alberta» erfolgreich

CALGARY: Die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun haben mit den Edmonton Oilers den elften Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Im sogenannten «Battle of Alberta» setzten sich die Oilers am Freitag (Ortszeit) mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) beim kanadischen Rivalen Calgary Flames durch. In der Scotia-North-Division klettert Edmonton nach dem achten Erfolg in den vergangenen zehn Spielen auf den zweiten Platz.