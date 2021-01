Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Ehemaliger Werner-Coach Hasenhüttl: Er wird sich durchsetzen

BERLIN: Ralph Hasenhüttl hat mit einer eher schwierigen Zeit für Nationalspieler Timo Werner nach dessen Wechsel in die Premier League gerechnet. In einem Interview der Zeitung «Welt» (Samstag) sagte der Österreicher, der den deutschen Angreifer während der gemeinsamen Zeit beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig trainiert hat: «Mir war schon klar, dass es für ihn nicht so ganz einfach werden wird.» Auch unter ihm als Coach habe Werner nicht immer getroffen. «Timo braucht viel Raum, aber das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr», sagte Hasenhüttl.

Der 53-Jährige trainiert seit Dezember 2018 den FC Southampton in England, Werner wechselte im vergangenen Sommer von Leipzig zum FC Chelsea. In der Meisterschaft gelangen Werner erst vier Tore, das bislang letzte am 7. November beim 4:1 über Sheffield United. Im ersten Spiel von Thomas Tuchel als neuem Trainer der Blues war Werner gar nicht zum Einsatz gekommen.

«Er tut sich etwas schwer gegen Mannschaften, die ihm keinen Raum geben. Gegen Chelsea verteidigen sehr viele Mannschaften sehr tief, und das macht es nicht leicht, Räume zu finden», erklärte Hasenhüttl. Er sei aber überzeugt, dass sich Werner beim FC Chelsea durchsetzen werde. «Es ist jedoch so - nicht nur in England -, dass du recht schnell kritisiert wirst, wenn du ein Top-Transfer bist und nicht sofort lieferst. Aber das ist das Los der Spieler in dieser Preisklasse und auf diesem Niveau», sagte Hasenhüttl. Seinem neuen Trainerkollegen Tuchel traut er «mit diesem Kader, der für mich zu einem der besten in der Liga zählt, eine ganze Menge» zu.

Tuchel selbst erklärte am Samstag auf der Homepage der Blues, dass der 24 Jahre alte Werner sich viele Gedanken mache. «Das zeigt, welch fantastischen Charakter er hat. Als Stürmer hilft es aber manchmal nicht so sehr, sich viele Gedanken zu machen.» Werner sei aber nicht der Typ.

Brasilien: Von Flugzeugabsturz getroffener Verein zurück in 1. Liga

CHAPECÓ: Rund ein Jahr nach dem Abschied aus der 1. Liga steigt der von einem tragischen Flugzeugunglück schwer getroffene brasilianische Fußball-Club Chapecoense wieder auf. Nach einem 3:1-Sieg am Freitag (Ortszeit) gegen Confiança aus Aracaju holte sich das Team dank des besseren Torverhältnisses den Titel in der Série B vor América Mineiro aus Belo Horizonte. Am 28. November 2016 war das Flugzeug der Mannschaft auf dem Weg nach Medellín zum Finalhinspiel um die Copa Sudamericana, dem Südamerika-Pokal, in Kolumbien abgestürzt. 71 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, darunter fast alle Spieler sowie Betreuer und Trainer.

NBA: Utah Jazz gelingt gegen Dallas elfter Sieg in Serie

SALT LAKE CITY: Die Utah Jazz bleiben derzeit das beste Team der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Gegen die Dallas Mavericks gewannen die Jazz am Freitagabend (Ortszeit) mit 120:101 - es war der elfte Sieg in Serie. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber verpasste nach einem positiven Corona-Test in diesem Monat das zehnte Spiel nacheinander seiner Mavericks. Isaiah Hartenstein kam in knapp fünf Minuten Spielzeit für die Denver Nuggets auf zwei Punkte sowie je einen Assist und Rebound. Die Nuggets unterlagen bei den San Antonio Spurs 109:119.

VfB-Sportdirektor Mislintat: Keine Winter-Neuzugänge geplant

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart plant bis zum Ende der Winter-Transferperiode am Montag keine Neuverpflichtungen mehr. «Wir werden keine Zugänge machen», sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag. «Ich wüsste nicht, was da passieren sollte. Wir haben einen super, super Kader.» Auch Abgänge seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte Mislintat. Bei Verteidiger Ailton, der in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel für den VfB bestritten hat, gebe es «Gespräche», so der 48-Jährige.

Strafe für Herthas Cunha nach Tätowierung - «Fehler eingesehen»

BERLIN: Fußball-Profi Matheus Cunha von Hertha BSC wird für seine Tätowierungen während der Corona-Pandemie eine Strafe zahlen. Über die Höhe wollte der Berliner Bundesligist am Samstag auf Nachfrage keine Angaben machen. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. ««Matheus hat seinen Fehler eingesehen und wird eine Spende an eine soziale Einrichtung leisten», sagte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich. Der 21-jährige Brasilianer hatte sich nach dem 0:3 gegen die TSG 1899 Hoffenheim und vor der 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen die Worte «Viver» und «Vencer» auf die Oberschenkel tätowieren lassen.

Oberschenkelverletzung: VfB-Kapitän Castro droht längere Pause

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst ohne seinen Kapitän Gonzalo Castro auskommen. Er könnte «drei bis vier Wochen ausfallen, vielleicht nur zwei, vielleicht auch länger», sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag. Der Mittelfeldspieler hat sich beim 2:0 gegen den FSV Mainz 05 am Freitagabend einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Bis zu 30.000 Zuschauer täglich bei Australian Open erlaubt

SYDNEY: Trotz Corona-Pandemie sollen bis zu 30.000 Menschen pro Tag der Tenniselite bei den am 8. Februar beginnenden Australian Open zusehen dürfen. Das kündigte der Sportminister des Bundesstaats Victoria, Martin Pakula, am Samstag auf Twitter an. «Es wird die bedeutendste internationale Veranstaltung mit Menschenmassen sein, die die Welt seit vielen, vielen Monaten gesehen hat», fügte er in einem Fernsehstatement hinzu. Der erste Grand Slam des Jahres beginnt wegen der Pandemie drei Wochen später als üblich. Mit dabei sind auch die Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Ashleigh Barty sowie die Deutschen Alexander Zverev und Angelique Kerber.

Bericht: Bayern-Treffen mit Upamecanos Beratern

MÜNCHEN: Im Bemühen um RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano sollen die Verantwortlichen des FC Bayern München sich einem Bericht der «Bild» (Samstag) zufolge mit den Beratern des Franzosen getroffen haben. Demnach sollen sich Sascha Breese und Volker Struth am Donnerstag zu einem Gespräch an der Säbener Straße befunden haben. Nach Informationen des Boulevardblatts sieht sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im Werben um Upamecano vorn. Weitere europäische Topvereine sollen Interesse an dem Innenverteidiger haben. Der Franzose hatte seinen Vertrag bei Leipzig im vergangenen bis 30. Juni 2023 verlängert. Der 22-Jährige soll aber eine Ausstiegsklausel von etwa 43 Millionen Euro haben.

Handball-Nationalspieler Golla positiv auf Corona getestet

FLENSBURG: Handball-Nationalspieler Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Samstag mitteilte, hatte der 23-Jährige vor seiner Rückkehr ins Mannschaftstrainung über Erkältungssymptome geklagt. Ein PCR-Test ergab das positive Ergebnis. Golla begab sich in häusliche Quarantäne und wird beim Champions-League-Spiel am Donnerstag beim HC Brest in Belarus fehlen. Der Kreisläufer war ebenso wie der Rest der Nationalmannschaft vor der Abreise von der WM am vergangenen Dienstag in Ägypten und bei der Ankunft in Deutschland getestet worden. Diese Ergebnisse waren nach Clubangaben beide negativ.

Doppel-Sieg für Doppelsitzer - Eggert/Benecken Rekord-Weltmeister

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken haben dem deutschen Rodelteam am zweiten Tag der Weltmeisterschaften am Königssee die dritte Goldmedaille beschert. Die Titelverteidiger siegten am Samstag vor den Sprint-Weltmeistern Tobias Wendl/Tobias Arlt und den Letten Andris/Juris Sics. Mit ihrem vierten WM-Sieg in Serie haben Eggert/Benecken, die im Sprint Bronze gewannen, zu den deutschen Rekord-Weltmeistern Patric Leitner/Alexander Resch aufgeschlossen.

Skirennfahrer Straßer verpasst die Top Ten - Franzose Noel siegt

CHAMONIX: Skirennfahrer Linus Straßer hat auch im ersten von zwei Slalomwettbewerben im französischen Chamonix an diesem Wochenende nicht überzeugen können. Nachdem er in Flachau und Schladming zuletzt zweimal in Serie ausgeschieden war, kam der Münchner diesmal zwar ins Ziel, blieb als 17. aber hinter den Erwartungen zurück. 1,54 Sekunden betrug sein Rückstand auf den Franzosen Clement Noel, der seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholte. Die weiteren deutschen Starter hatten den zweiten Lauf verpasst: Julian Rauchfuß wurde 35., Sebastian Holzmann 42., Anton Tremmel 44., Alexander Schmid schied aus. Am Sonntag steht ein weiterer Slalom an.

Skirennfahrerin Weidle in Garmisch abgeschlagen - Gut-Behrami siegt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Skirennfahrerin Kira Weidle hat beim ersten der zwei deutschen Heim-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen an diesem Wochenende enttäuscht. Die Starnbergerin fuhr im Super-G am Samstag lediglich auf Platz 23. 2,15 Sekunden lag sie im Ziel hinter der überlegenen Siegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die ihren 29. Weltcup-Erfolg feierte und in dieser Disziplin Favoritin für die WM in Cortina d'Ampezzo im Februar ist. Die zweite deutsche Starterin, Anna Schillinger (+4,74), belegte Platz 42.