Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Südkoreaner Lee erzielt erstes Tor nach Corona-Zwangspause

REGENSBURG: Der Südkoreaner Jae-Sung Lee hat nach der Corona-Zwangspause das erste Tor im deutschen Profifußball erzielt. Der 27-Jährige traf am Samstag in der dritten Spielminute zur 1:0-Führung für Holstein Kiel im Zweitliga-Auswärtsspiel gegen Jahn Regensburg. In der Bundesliga und der 2. Liga war wegen des neuartigen Coronavirus über zwei Monate pausiert worden.

Schiedsrichter Aytekin leitet das Revierderby Dortmund - Schalke

DORTMUND: Schiedsrichter Deniz Aytekin leitet das 96. Bundesliga-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der 41 Jahre alte FIFA-Referee soll am Samstagnachmittag die nach der Corona-Pause mit Spannung erwartete Partie ohne Zuschauer um 15.30 Uhr anpfeifen. Wie der Deutsche Fußball-Bund wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilte, wird die Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg von Manuel Gräfe gepfiffen. Schiedsrichter Felix Zwayer ist bei Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Weil auch die Schiedsrichter zuvor auf das Coronavirus getestet werden, gibt der DFB die Ansetzungen jeweils erst am Spieltag kurzfristig bekannt, wenn die Testergebnisse vorliegen.

Union Berlin rechnet mit Rückkehr von Trainer Fischer zum Derby

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin rechnet mit einer Rückkehr von Trainer Urs Fischer rechtzeitig vor dem Derby gegen Hertha BSC am Freitag kommender Woche. Wie der Hauptstadt-Club mitteilte, gehe man derzeit davon aus, dass der Schweizer im Olympiastadion auf der Bank sitzen werde. Fischer fehlt den Eisernen am Sonntag (18.00 Uhr) zum Neustart der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den FC Bayern München wegen des Todes seines Schwiegervaters. Der 54-Jährige muss noch zwei negative Corona-Tests abliefern.

UEFA-Chef Ceferin: Fußball-EM 2021 zur Not auch in nur acht Ländern

NYON: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat eine Reduzierung der Gastgeberländer für die ins Jahr 2021 verlegte Fußball-EM nicht ausgeschlossen. «Prinzipiell ist die Idee, dass wir bei den gleichen Städten bleiben. Mit neun Städten ist alles geregelt. Bei drei Städten haben wir einige Probleme, daher werden wir weiter diskutieren», sagte der 52-Jährige in einem Interview des Senders beIN SPORTS. «Prinzipiell werden wir es in zwölf Städten machen, aber wenn nicht, sind wir bereit, es in zehn, neun oder acht zu tun», sagte Ceferin.

Michael Rummenigge: «Blödsinnig», dass Herrlich nicht auf Bank sitzt

AUGSBURG: Der frühere Bayern- und Dortmund-Profi Michael Rummenigge hat in einem Kommentar beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) deutlich Partei für Augsburgs Trainer Heiko Herrlich ergriffen. «Dass er nun nicht auf der Bank sitzt, halte ich persönlich für komplett übertrieben, ja sogar für blödsinnig», schrieb der 56-Jährige im am Samstag veröffentlichten Beitrag. «Andere Menschen dürfen doch auch einkaufen gehen, warum also die Fußballer nicht? Auch, dass sie einkaserniert wurden wie Verbrecher, finde ich wahnsinnig.» Herrlich hatte das Teamhotel des Fußball-Bundesligisten während des Quarantäne-Trainingslagers des Vereins verlassen.

Laut Autopsie: Pilot bei Tod von Bryant nicht unter Drogeneinfluss

LOS ANGELES: Beim tödlichen Hubschrauberabsturz von Basketball-Superstar Kobe Bryant stand der Pilot weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss. Das ergaben die Autopsie und toxikologischen Untersuchungen des 50-Jährigen, wie aus den am Freitag vom Coroner-Büro des Los Angeles County Medical Examiner veröffentlichten Berichten laut US-Medien hervorgeht. Bryants Privathubschrauber war Ende Januar in der Nähe von Los Angeles bei dichtem Nebel abgestürzt. Alle neun Insassen kamen ums Leben, neben Bryant auch seine 13-jährige Tochter Gianna.

Dortmunder Polizei vor Derby: Genießen Sie das Spiel zu Hause

DORTMUND: Wenige Stunden vor dem Bundesliga-Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat die Dortmunder Polizei beide Fan-Lager nochmals eindringlich aufgefordert, daheim zu bleiben. «Das Derby #BVBS04 ohne Zuschauer stellt für uns eine neue, aber ähnlich komplexe Herausforderung dar wie ein reguläres Derby. Machen Sie es uns einfach und genießen das Spiel zu Hause oder unter Einhaltung aller Regeln in Ihrer Lieblingsgastronomie in #Dortmund», twitterte die Behörde.