Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Erneut schwerer Unfall bei Riesenslalom in Adelboden - Ford gestürzt

ADELBODEN: Auch beim zweiten Riesenslalom von Adelboden in der Schweiz ist es zu einem schweren Sturz gekommen. Der Amerikaner Tommy Ford verlor am Samstag die Kontrolle über die Ski, überschlug sich, schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und rutschte - womöglich bewusstlos - wenige Meter vor der Ziellinie in ein Fangnetz. Dabei krachte er auch mit zwei Pistenarbeitern zusammen. Er blieb regungslos liegen und wurde lange am Unfallort behandelt.

Danach transportierten Helfer Ford mit einem Rettungsschlitten ab und verluden ihn in einen Rettungshubschrauber, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Zunächst gab es keine offiziellen Informationen über den Zustand des 31-Jährigen. Das Schweizer Fernsehen berichtete, dass der Amerikaner später ansprechbar war und mit den Ärzten redete. Das Rennen im Berner Oberland war rund eine halbe Stunde unterbrochen.

Am Freitag war der junge Norweger Lucas Braathen beim Überqueren der Ziellinie gestürzt und hatte sich dabei eine Bänderverletzung im Knie zugezogen. Er muss operiert werden und fällt monatelang aus.