Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Frauen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen Vierte

HOCHFILZEN: Die deutschen Biathlon-Frauen sind im zweiten Staffelrennen des Winters um 0,2 Sekunden an einer Podestplatzierung vorbei gelaufen. Hinter Weltmeister Norwegen, Frankreich und Schweden kam das deutsche Quartett mit Maren Hammerschmidt (31), Franziska Preuß (26), Janina Hettich (24) und Schlussläuferin Denise Herrmann (31) beim Weltcup in Hochfilzen am Samstag auf Platz vier. Die Damen-Staffel lag 32,7 Sekunden hinter den Norwegerinnen - nach insgesamt neun Nachladern und einer Strafrunde durch Franziska Preuß.

Trotzdem gelang dem deutschen Team eine Wiedergutmachung für die Pleite vor einem Jahr bei dem Weltcup in Tirol. Vor zwölf Monaten waren die DSV-Damen auf Platz zwölf gelaufen und hatten das schlechteste Staffel-Ergebnis einer deutschen Mannschaft überhaupt eingefahren. Beim Staffelauftakt vor einer Woche im finnischen Kontiolathi war das Team Dritter geworden.

Nolte auf Rang zwei im ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen

INNSBRUCK/IGLS: Laura Nolte ist beim ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen auf Rang zwei gefahren. Nach zwei Durchgängen musste sich die deutsche Meisterin vom BSC Winterberg am Samstag in Innsbruck/Igls nur der sprintstarken Australierin Breeana Walker geschlagen geben. Sie hatte mit Abstand die besten Startzeiten und am Ende 0,44 Sekunden Vorsprung vor Nolte. Dritte wurde die Österreicherin Katrin Beierl. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete auf Rang sieben. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam auf Rang acht von neun gestarteten Schlitten.

«Ich hatte einige Probleme, bin im ersten Lauf viel rumgerutscht. Wir brauchen noch etwas Zeit, um uns an den Monobob zu gewöhnen», sagte Nolte. Cheftrainer René Spies will sich erst zwischen Weihnachten und Neujahr mit der neuen Disziplin intensiv beschäftigen, nachdem die Bobs erst in dieser Woche ausgeliefert wurden. «Wir sind sehr zufrieden, denn unsere Mädels hatten nur drei Abfahrten im Training und daher fahrerisch noch große Reserven.»

Die neue olympischen Disziplin, die 2022 in Peking ihr Debüt geben wird, wurde in diesem Winter erstmals in allen Rennserien des Weltverbandes IBSF integriert. Das erste Rennen der Weltserie wurde vergangene Woche im Europacup in Winterberg ausgetragen, wo die russische Zweierbob-Europameisterin Nadeschda Sergejewa gewann.

Mit einem Sprung von hinten in den Bob müssen die Pilotinnen, die sonst im Zweierbob von der Seite aus ins Gefährt springen, einsteigen. Zudem müssen sie nach der Ziellinie selbst abbremsen, was sonst die Anschieberinnen übernehmen. Der Monobob wird anders als in den restlichen Disziplinen inklusive der Kufen vom Weltverband IBSF gestellt, damit soll eine Chancengleichheit beim Material gewährleistet werden.

IOC-Chef Bach gibt Gewichtheben keine Olympia-Garantie für 2024

LAUSANNE: Gewichtheben muss weiter um den Verbleib im Programm der Olympischen Spiele fürchten. «Es gibt keine Garantie, dass Gewichtheben die Sommerspiele 2024 in Paris erleben wird, wenn nichts Entscheidendes passiert», sagte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Samstag in einem Interview mit deutschen Medien. «Wir werden es uns gut überlegen müssen.» Bei den Gewichthebern gebe es ein Führungsproblem und eine «nicht akzeptable, hohe Zahl von Dopingfällen.»

Das IOC hatte bereits Anfang der Woche beschlossen, im Zuge der Reduzierung der Zahl der Wettbewerbe und Teilnehmer der Paris-Spiele im Gewichtheben vier Klassen zu streichen. «Es gibt Fortschritte im Gewichtheben, aber wir werden die Spiele in Tokio auswerten, ob sie schon durchschlagenen Erfolg haben und sich die Dopingkultur geändert hat», erklärte Bach.

Unter der langjährigen Präsidentschaft des inzwischen entmachteten Ungarn Tamas Ajan habe laut einer Untersuchung des kanadischen Juristen Richard McLaren im Gewichtheber-Weltverband IWF Korruption geherrscht und seien Dopingfälle vertuscht und verzögert worden.

Verstappen im letzten Formel-1-Training in Abu Dhabi vorn

ABU DHABI: Max Verstappen hat im letzten Training vor dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi souverän die Bestzeit gesetzt. Der Niederländer steuerte seinen Red Bull am Samstag mit rund einer halben Sekunde Vorsprung vor Teamkollege Alexander Albon auf den ersten Platz. Dritter wurde Daniel Ricciardo im Renault. Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien kam im Mercedes kurz vor der Qualifikation am Samstagnachmittag nicht über Rang sechs hinaus. Der finnische Vize-Champion Valtteri Bottas im zweiten Mercedes wurde in der Vereinigten Arabischen Emiraten Neunter.

Sebastian Vettel schaffte es vor seinem letzten Rennen mit Ferrari am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) nur auf den 14. Platz. Der viermalige Weltmeister verlässt die Scuderia am Jahresende und fährt ab 2021 für das neue Werksteam des englischen Autobauers Aston Martin.

Caviezel feiert ersten Weltcup-Sieg - Sander beim Super-G Achter

VAL D'ISERE: Mauro Caviezel hat den ersten Super-G der alpinen Ski-Saison gewonnen.

Der Schweizer feierte am Samstag in Val d'Isere mit 0,10 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted und dem Österreicher Christian Walder (+0,54) seinen ersten Weltcup-Sieg überhaupt. Als bester des deutschen Sextetts kam Andreas Sander beim «Kriterium des ersten Schnees» mit einem Rückstand von 0,88 Sekunden auf Rang acht. Josef Ferstl hatte 1,16 Sekunden Rückstand auf den Sieger und verpasste einen Platz unter den besten 15 knapp.

Dahlmeier über Hinz-Auszeit: «Wirklich gut, wie sie es jetzt macht»

HOCHFILZEN: Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat die Weltcup-Auszeit von Vanessa Hinz begrüßt. «Ich glaube, es ist wirklich gut, so wie sie es jetzt macht. Noch einmal den Kopf frei kriegen, trainieren und dann mit neuem Schwung in die nächsten Rennen starten», sagte die siebenmalige Weltmeisterin am Samstag im ZDF.

Beim Weltcup in Hochfilzen hatte die Schlierseerin Hinz den Sprint am Freitag verpatzt und sich nach drei Strafrunden als 62. nicht für das Verfolgungsrennen am Sonntag qualifizieren können. Auch für das Staffelrennen am Samstag war die 28-Jährige nicht nominiert worden. «Ich denke schon, dass es nicht ihr Anspruch ist, dass sie den Verfolger nicht schafft. Von dem her glaube ich, ist es der richtige Schritt jetzt zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück, ich gehe ins Training», meinte die ZDF-Expertin Dahlmeier.

Die ehemalige Staffelweltmeisterin Hinz hatte nach dem Sprint in den sozialen Netzwerken aus ihrer Ernüchterung keinen Hehl gemacht. «Enttäuscht und sprachlos über den heutigen Wettkampf. Ich bin selbst meine größte Kritikerin und deshalb lege ich einen kleinen Tapetenwechsel ein & versuche mich wieder zu finden», schrieb die WM-Zweite im Einzel.