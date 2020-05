Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Frankfurts Bobic warnt Fans: Keine Treffen am Stadion

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat eindringlich an die Fans des hessischen Fußball-Bundesligisten appelliert, sich bei den Geisterspielen vom Stadion fernzuhalten. «Wir haben viel mit unseren Fans gesprochen und gesagt: «Hört zu, Jungs, taucht nicht am Stadion auf. Wenn ihr dort auftaucht, verlieren wir dieses Spiel, weil die Regeln sehr streng sind». Denn wenn sie auftauchen, geht das Spiel ans Auswärtsteam», sagte Bobic (48) dem amerikanischen Sportsender ESPN.

Früherer Ethikrats-Chef über Bundesliga-Neustart: «Fatale Wirkung»

ERLANGEN: Der Neustart der Fußball-Bundesliga ist nach Ansicht des langjährigen Ethikrats-Vorsitzenden Peter Dabrock eine Gefahr für die Solidarität in der Gesellschaft. «Das Konzept ist von vorne bis hinten nicht durchdacht und wird eine fatale Wirkung auf das gesamte Einhalten der Einschränkungen haben», sagte der Theologie-Professor der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im Interview der dpa mit Blick auf den Fahrplan der Deutschen Fußball Liga.

Biathlon-Star Dahlmeier: Fußball hatte schon immer eine Sonderrolle

Berlin (dpa) - Die ehemalige Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier hätte sich einen etwas späteren Neustart der Fußball-Bundesliga gewünscht. Aber der Fußball habe schon immer eine Sonderrolle gehabt. «Fußball steht über allem. Aus meiner Sicht wäre es gut, wenn man noch ein bisschen warten würde, es muss ja jetzt nicht sofort wieder gespielt werden», sagte die Doppel-Olympiasiegerin der dpa. Zudem müssten parallel zu Fußballspielen «auch andere Sportveranstaltungen wieder laufen dürfen, und man muss runtergehen bis in den Nachwuchs», forderte die 26-Jährige.

Audi will sich mit Titel von der DTM verabschieden

INGOLSTADT: Audi will sein Engagement im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) mit der Meisterschaft beenden. «Wenn es 2020 die Rennserie DTM gibt, wollen wir auf alle Fälle dieses Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Wenn möglich mit der Titelverteidigung, das ist unser Ziel», sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass im «Motorsport-Magazin.com». Audi hatte vor zwei Wochen den Ausstieg aus der Serie bekanntgegeben, um sich vornehmlich auf die Formel E zu konzentrieren. Der Saisonauftakt war zuletzt für den 10. bis 12. Juli auf dem Norisring vorgesehen.

Ex-Torhüter Rost bezweifelt Wandel im Profifußball nach Corona-Krise

HAMBURG: Der frühere Bundesliga-Profi Frank Rost bezweifelt, dass sich das Fußball-Geschäft in Deutschland nach der Corona-Krise verändern wird. «Dafür ist der Sport viel zu kommerziell, es ist zu viel Geld im Spiel», sagte der frühere Torwart von Hamburger SV, Schalke 04 und Werder Bremen dem «Hamburger Abendblatt» (Samstag). «Im Grunde ist der Fußball doch nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft mit ihren vielen Interessengruppen, wo es weniger um die Sache geht, sondern mehr um Posten, um persönliches Prestige von manchen Eliten, die dem normalen Leben entrückt sind.»

Frodeno: Zwei Hawaii-Entscheidungen in einem Jahr «bisschen albern»

GIRONA: Titelverteidiger Jan Frodeno hält nicht viel von einer möglichen Verschiebung der Ironman-Weltmeisterschaft ins kommende Jahr. «Ich finde es nicht unbedingt gut, eine WM zweimal in einem Jahr zu haben», sagte der dreimalige Weltmeister der dpa. Durch die Coronavirus-Pandemie steht hinter dem Hawaii-Rennen, das für den 10. Oktober geplant ist, ein Fragezeichen. Die Ironman-Verantwortlichen ziehen auch eine Verlegung in Betracht, so dass 2021 zwei Weltmeisterschaften ausgetragen werden könnten. Eine Entscheidung soll bis Mitte dieses Monats fallen.

NBA: Entscheidung über Saison-Neustart womöglich erst im Juni

LOS ANGELES: Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA könnte möglicherweise erst im Juni über einen Neustart der wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison entscheiden. Das sagte NBA-Commissioner Adam Silver übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Freitagabend (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit Mitgliedern der Spielergewerkschaft NBPA. Zudem sollen für die seit 11. März unterbrochene Saison weiter Playoffs über die maximale Länge von sieben Spielen pro Serie angestrebt werden und die Partien ohne Fans stattfinden. Zudem nannte Silver demnach die Option, nur an ein oder zwei Austragungsorten zu spielen.

Wegen Corona-Krise: Baseball-Draft in USA wird deutlich reduziert

Secaurus (dpa) - Die nordamerikanische Baseball-Profiliga MLB plant, wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ihren Spieler-Draft von 40 auf fünf Runden zu reduzieren. Dadurch würden die Teams rund 30 Millionen US-Dollar einsparen, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Freitag (Ortszeit). Durch diesen Schritt sollen Kosten gesenkt und Einnahmeverluste kompensiert werden, eine endgültige Entscheidung wird kommende Woche erwartet. Diesmal sollen nur 160 Amateurspieler dabei sein, mit Abstand die wenigsten seit Beginn der jährlichen Auswahl im Jahr 1965.

FC Watford: Geisterspiele ja - aber nicht auf neutralem Platz

LONDON: Der FC Watford hat einen möglichen Plan, zur Rettung der unterbrochenen Saison in der englischen Premier League in neutralen Fußballstadien zu spielen, strikt abgelehnt. Clubchef und Geschäftsführer Scott Duxbury sagte, er akzeptiere zwar Geisterspiele, um die Sicherheit aller Beteiligten während der Coronavirus-Pandemie zu gewährleisten. Aber es sei nicht fair, wenn die Vereine ihre Heimspielstätten nicht nutzen könnten.