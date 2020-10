Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Spanische Medien: Barcelona droht Konkurs

BERLIN: Dem FC Barcelona droht nach spanischen Medienberichten bereits im Januar die Zahlungsunfähigkeit, wenn die Spieler um Superstar Lionel Messi nicht auf Teile ihre Gehälter verzichten. Das berichten am Samstag «Marca» und «AS» unter Berufung auf eine Meldung des Radiosenders RAC1. Bis spätestens 5. November müssten Kürzungen von 30 Prozent vereinbart werden, damit sollen rund 190 Millionen Euro eingespart werden. Zuletzt hatten die Profis das nach Angaben der Zeitungen abgelehnt. Durch die Corona-Pandemie und die fehlenden Zuschauereinnahmen sind die Einnahmen von Barça dramatisch gesunden.

«Bild»: Lewandowski nicht im Bayern-Kader für Spiel in Köln

BERLIN: Der FC Bayern München verzichtet an diesem Samstag im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) nach Informationen von «Bild» und «Sport Bild» auf Stürmerstar Robert Lewandowski. Der 32-jährige Pole soll nicht mit dem Team in die Domstadt gereist sein. Wahrscheinlich ist, dass Cheftrainer Hansi Flick den Torschützenkönig der Bundesliga angesichts der hohen Belastung mit Liga und Champions League schont.

Hamilton im einzigen Imola-Training mit Bestzeit

IMOLA: WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist im einzigen Training der Formel 1 vor dem Grand Prix in Imola die schnellste Runde gefahren. Der britische Mercedes-Pilot verwies Red-Bull-Fahrer Max Verstappen aus den Niederlanden am Samstag mit 0,297 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel belegte im Training den zwölften Platz. Zuvor waren dem Hessen gleich zwei schnelle Runden gestrichen worden, weil er regelwidrig neben die Strecke geraten war.

Vereine stimmen ab: Ringer-Bundesliga wird abgebrochen

STUTTGART: Nach den jüngsten Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Vereine der Ringer-Bundesliga in einer Abstimmung entschieden, die laufende Saison mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Die elf verbliebenen Clubs waren bei einer Videokonferenz am Freitagabend darum gebeten worden, ihre Sicht auf die aktuelle Lage darzustellen und eine Stimme abzugeben. «Nach Auswertung war klar, dass die Mindestanzahl von acht Vereinen, die man für die Durchführung einer attraktiven Endrunde benötigt, nicht erreicht worden ist», teilte der Deutsche Ringer-Bund (DRB) mit. «Daher wird die Bundesligasaison 2020 nicht fortgesetzt.»

Trotz Corona-Krise: SC Freiburg erwirtschaftet leichten Überschuss

FREIBURG: Trotz Corona-Krise hat der SC Freiburg für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Überschuss in Höhe von 95.418 Euro erwirtschaftet. Das gab der badische Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Der im Geschäftsjahr 2019/2020 erwirtschaftete Gesamtumsatz liegt bei 89,2 Millionen Euro und damit 6,9 Millionen unter dem des Vorjahres (96,1 Millionen Euro). Die Einnahmen im Ticketingbereich hätten sich um 24 Prozent reduziert, teilte der Club mit. Seine Sponsoringerträge habe er gegenüber dem Vorjahresniveau halten können.

Zwei Corona-Fälle: Drittliga-Spiel SC Verl gegen FSV Zwickau abgesagt

VERL: Die Partie in der 3. Fußball-Liga zwischen dem SC Verl und dem FSV Zwickau ist kurzfristig abgesagt worden. Das für Samstag um 14.00 Uhr vorgesehene Duell des 8. Spieltages kann aufgrund zweier positiver Testergebnisse in der Mannschaft der Gastgeber nicht ausgetragen werden, wie der Aufsteiger am Samstag bekanntgab.

Haas-Teamchef: Schumacher-Verpflichtung «wäre eine Ehre»

IMOLA: Teamchef Günther Steiner hat die Spekulationen um einen Wechsel von Mick Schumacher zum Formel-1-Team Haas genährt. «Es wäre eine Ehre für uns, etwas, worauf wir stolz sein könnten», sagte Steiner dem TV-Sender RTL vor dem Grand Prix in Imola. Nachdem Alfa Romeo die Verträge mit Kimi Räikkönen (41) und Antonio Giovinazzi (26) verlängert hat, gilt Haas als die beste Chance für den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auf einen Stammplatz in der Königsklasse. «Wir sprechen mit mehreren Leuten, es gibt noch ein paar Möglichkeiten», sagte Steiner. In den Verhandlungen sei man «in der Zielgeraden».

Pep Guardiola hofft auf Vertragsverlängerung bei Manchester City

BERLIN: Fußball-Trainer Pep Guardiola will auch nach seinem zum Saisonende auslaufenden Vertrag weiter bei Manchester City bleiben. «Ich bin unglaublich glücklich hier und freue mich, in Manchester zu sein. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison einen guten Job mache, um noch länger zu bleiben», sagte der frühere Bayern-Coach (49) vor dem Ligaspiel gegen Sheffield United am Samstag.

NBA: Streit um Start in neue Basketball-Saison geht weiter

BERLIN: Die NBA fürchtet für den Fall eines Saisonstarts erst im Januar zusätzliche Einnahmenverluste von bis zu einer Milliarde Dollar. Das berichtete der TV-Sender ESPN am Freitag, nach dessen Informationen sich die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA weiterhin nicht auf einen Termin für den Saisonstart einigen konnten. Demnach sei die Frist zur möglichen Kündigung des Tarifvertrages um eine Woche bis zum 6. November verlängert worden. Die Liga will die neue NBA-Saison am 22. Dezember mit 72 statt wie sonst 82 Hauptrundenspielen sowie den Playoffs starten. Den Starttermin lehnt die Gewerkschaft aber ab, sie präferiert offenbar einen Start Mitte Januar.

NBA: Stephen Silas neuer Trainer der Houston Rockets

HOUSTON: Stephen Silas ist neuer Cheftrainer der Houston Rockets. Das teilte der Club der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Freitag (Ortszeit) mit. Der 47-Jährige wird Nachfolger von Mike D'Antoni, der seinen Vertrag nach vier Jahren nicht verlängerte. Bei den Dallas Mavericks, bei denen Nationalspieler Maximilian Kleber unter Vertrag steht, assistierte er bislang Rick Carlisle.