Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Kein Erfolg der Bewerbung für die Eiskunstlauf-EM 2023 in Essen

LAUSANNE: Die Deutsche Eislauf-Union ist mit der Bewerbung von Essen um die Eiskunstlauf-Europameisterschaften für 2023 erfolglos geblieben. Wie das Council des internationalen Eislauf-Verbandes am Freitagabend entschied, wird die EM in drei Jahren in Helsinki ausgetragen. Insgesamt hatten sich acht Städte beworben. Deutschland war zuletzt 1995 mit Dortmund Ausrichter einer EM. Die WM für 2023 wurde nach Saitama/Japan vergeben.

Wegen der Corona-Pandemie hat die ISU den Vier-Kontinente-Cup in Sydney 2021 abgesagt. Für 2022 ist er nach Tianjin/China und für 2023 nach Sydney vergeben worden. Bereits zuvor hatte der Dachverband auch schon das Grand-Prix-Finale im Dezember in Peking abgesagt.