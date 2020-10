Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.10.20 | Aktualisiert um: 20:15 | Überblick

Durch starke Leistungen in Paris: Altmaier erhält Köln-Wildcard

PARIS: Der Siegeszug von Daniel Altmaier bei den French Open zahlt sich bereits aus.

Turnierchefin Barbara Rittner versprach dem Qualifikanten nach dessen Achtelfinal-Einzug in Paris eine Wildcard für das Tennis-Turnier in Köln ab dem 11. Oktober. Laut Rittner hatte der 22 Jahre alte Kempener vor den French Open vorsichtig bei ihr angefragt, ob er für eine Wildcard infrage komme. «Nun kann ich dir sagen, dass du beim ersten der beiden Kölner Turniere direkt im Hauptfeld dabei bist», sagte Rittner am Samstag im Interview mit Altmaier im TV-Sender Eurosport. In Köln finden vom 11. bis 25. Oktober zwei ATP-Turniere nacheinander statt.

Tennis-Qualifikant Altmaier in Paris überraschend im Achtelfinale

PARIS: Qualifikant Daniel Altmaier hat bei den French Open völlig überraschend das Achtelfinale erreicht.

Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen setzte sich am Samstag in Paris in der dritten Runde gegen den an Nummer sieben gesetzten Matteo Berrettini aus Italien mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 durch und folgte damit bei seinem Grand-Slam-Debüt Alexander Zverev in die vierte Runde. Altmaier nutzte nach 2:15 Stunden seinen ersten Matchball und trifft nun auf den Spanier Pablo Carreno Busta. Bei den Damen hat am Samstag auch noch Laura Siegemund die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Die 32 Jahre alte Schwäbin trifft auf Petra Martic aus Kroatien.