Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

«Sehr, sehr negative Wolke»: Trapp schiebt Frust nach Remis

FRANKFURT/MAIN: Bei der Eintracht Frankfurt herrscht nach dem nächsten Punkteverlust Ernüchterung. Torhüter Trapp findet klare Worte. Zwei wichtige Spieler drohen auszufallen.

Torhüter Kevin Trapp erkennt bei Europapokal-Anwärter Eintracht Frankfurt im Endspurt um die internationalen Plätze eine alarmierende Stimmung. «Irgendwie schwebt eine sehr, sehr negative Wolke über uns. Wir sind teilweise auch zu Recht kritisiert worden, weil die Spiele einfach nicht schön und die Ergebnisse nicht da waren», sagte der 33 Jahre alte Schlussmann am Freitagabend bei DAZN. Die Hessen hatten zuvor beim 1:1 gegen Werder Bremen erneut wichtige Punkte im Kampf um die Europa League liegengelassen.

«Es ist unheimlich ärgerlich, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Wenn du gegen Union und Bremen zu Hause nur zwei Punkte holst, dann hat das auch Gründe. Vielleicht ist es am Ende auch verdient», monierte Trapp. Mit 42 Punkten steht Frankfurt zwar weiter auf Rang sechs. Die verbleibenden Spiele mit Partien gegen den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und Bayer Leverkusen sind aber anspruchsvoll. «Das Restprogramm ist brutal. Wir haben trotzdem alles selbst in der Hand», sagte Trapp.

Auch Trainer Dino Toppmöller haderte mit dem Unentschieden. «Es ist enttäuschend und frustrierend, wenn man nicht mit einem Sieg aus so einem Spiel rausgeht. Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen», sagte der Chefcoach. Schon vor knapp einer Woche hatten die Hessen beim 0:0 gegen den 1. FC Union Berlin einen Heimsieg verpasst. Die drohenden Ausfälle von Ellyes Shkiri (verletzt) und Tuta (Rote Karte) bereiten Toppmöller zusätzlich Sorgen.

Pechvogel Pieper: Comeback endet wieder mit Verletzung

FRANKFURT/MAIN: Amos Pieper hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Bei seinem Bundesliga-Comeback verletzt sich der Verteidiger direkt wieder.

Amos Pieper saß auf dem Rasen des Frankfurter EM-Stadions und kämpfte mit den Tränen. Nach über einem halben Jahr Verletzungspause endete das Comeback des Innenverteidigers von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga direkt wieder mit einer Verletzung. «Er hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen und hat da Schmerzen. Er kann trotzdem gehen. Es ist nicht so, dass er an Krücken unterwegs war», sagte Cheftrainer Ole Werner am späten Freitagabend.

Die wilde zweite Halbzeit und das 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und Werder inklusive zwei Platzverweisen erlebte der 26 Jahre alte Defensivspieler, der in der 51. Minute ausgewechselt werden musste, dann schon von draußen. Pieper hatte sich im Oktober einen Bruch des rechten Knöchels zugezogen und war monatelang ausgefallen. Ob die Verletzung von Freitagabend damit zusammenhängt, blieb zunächst offen. «Das kann ich alles noch nicht sagen», sagte Werner.

Tennis-Spielerinnen Maria und Siegemund verpassen Halbfinale

BOGOTA: Die deutschen Tennis-Spielerinnen Tatjana Maria und Laura Siegemund haben beim Turnier im kolumbianischen Bogota den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Die an Nummer zwei gesetzte Maria aus Bad Saulgau verlor ihr Viertelfinale in der Nacht zu Samstag trotz Satzführung gegen Camila Osorio aus Kolumbien mit 6:1, 3:6 und 3:6. Zuvor hatte die Metzingerin Siegemund bei dem Sandplatz-Turnier gegen die top-gesetzte Tschechin Marie Bouzkova mit 6:2, 2:6 und 5:7 den Kürzeren gezogen.

Verstappen sichert sich in Japan ersten Formel-1-Startplatz

SUZUKA: Max Verstappen macht in Japan keine Fehler. Im vierten Qualifying des Jahres rast der Formel-1-Weltmeister im Red Bull zum vierten Mal auf die Pole Position.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht das dritte Jahr nacheinander vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Japan. Die Pole Position für das Rennen am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in Suzuka sicherte sich der 26-jährige Niederländer am Samstag mit einer Zeit von 1:28,197 Minuten. Verstappen landete knapp vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Peréz, der mit nicht mal einer Zehntelsekunde Rückstand Zweiter wurde. Rang drei ging an Lando Norris im McLaren. Für Dominator Verstappen war es die 36. Pole Position seiner Karriere und die vierte in Folge in dieser Saison.

Nico Hülkenberg, auch in diesem Jahr der einzige deutsche Fahrer im Feld, steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz zwölf. Der 36-Jährige aus dem Rheinland verpasste die letzte Qualifikationsrunde der Top Ten nur knapp.

Vor dem vierten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) führt Verstappen in der WM-Wertung mit 51 Punkten nur knapp vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (47) und Peréz (46). Verstappen war im vergangenen Rennen in Australien wegen eines technischen Defekts nicht ins Ziel gekommen, ist aber in Japan erneut der große Favorit. In den vergangenen beiden Jahren hatte er den Grand Prix jeweils gewinnen können.