Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.02.24 | Überblick

Fadenkreuz-Banner bei Zweitliga-Spiel: Kind kündigt Reaktionen an

HAMBURG: Geschäftsführer Martin Kind von Hannover 96 hat nach ausufernden Fan-Protesten unter anderem mit Fadenkreuz-Bannern und seinem Gesicht in der Mitte in einem ersten kurzen Statement Konsequenzen angekündigt. «Ich will das jetzt nicht kommentieren. Es wird Reaktionen geben. Ende», sagte der Fußball-Funktionär der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». Das Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen Hannover 96 (3:4) hatte am Freitagabend wegen der Proteste gegen den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga in der zweiten Halbzeit mit einer mehr als 30-minütigen Unterbrechung vor dem Abbruch gestanden. Im Gästeblock waren zudem drei Banner mit Porträts und jeweils einem Fadenkreuz zu sehen - darunter der Kopf von 96-Geschäftsführer Kind.

Nach Wut über Messi: Argentinien-Freundschaftsspiel in China abgesagt

HANGZHOU: Nach dem anhaltenden Ärger über den ausgebliebenen Einsatz von Fußballstar Lionel Messi in Hongkong haben chinesische Veranstalter nun ein geplantes Freundschaftsspiel der argentinischen Nationalmannschaft abgesagt. Wie die Sportbehörden von Hangzhou am Freitagabend Ortszeit mitteilten, werde ein für März angesetztes Spiel der Argentinier «aus bekannten Gründen» storniert. Die Nationalmannschaft hätte in der ostchinesischen Stadt gegen Nigeria antreten sollen.

Deutsche Wasserspringer beenden WM in Doha ohne Medaille

DOHA: Die deutschen Wasserspringer verlassen erstmals seit 2015 eine Weltmeisterschaft ohne eine Medaille. Auch beim letzten Wettkampf mit deutscher Beteiligung in Katar ging das Team von Bundestrainer Christoph Bohm leer aus. Alexander Lube und Jana Lisa Rother belegten im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett am Samstag den neunten Platz. Für fünf Sprünge erhielten der 27-Jährige und die 25-Jährige 257,64 Punkte. Zu Weltmeistern krönten sich Domonic Bedggood/Maddison Keeney aus Australien.

Nach verpasstem Rekord: Oilers zurück in der Erfolgsspur

ANAHEIM: Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben den Frust über den verpassten Rekord in der nordamerikanischen Profiliga NHL offenbar schnell abgeschüttelt. Drei Tage nach der Niederlage bei den Vegas Golden Knights gewannen die Oilers am Freitag (Ortszeit) ihr Spiel bei den Anaheim Ducks mit 5:3. Draisaitl erzielte im finalen Drittel in Überzahl den Treffer zum 4:3. Mit 61 Punkten liegen die Oilers dank ihrer überragenden Form der vergangenen Wochen inzwischen klar auf Playoff-Kurs. Durch einen Sieg gegen Vegas am Montag hätten die Oilers den NHL-Rekord von 17 Siegen in Folge einstellen können.

NBA: 40. Saisonsieg für die Boston Celtics

BOSTON: Die Boston Celtics bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine Klasse für sich. Der Rekordmeister knackte am Freitagabend (Ortszeit) durch einen 133:129-Heimsieg gegen die Washington Wizards bereits im 52. Saisonspiel die Marke von 40 Siegen. Damit führt Boston die NBA weiterhin mit deutlichem Vorsprung an. Kein anderes Team hat aktuell mehr als 36 Siege auf dem Konto.

Degenhardt/Rosenthal siegen bei Rodel-Weltcup in Oberhof

OBERHOF: Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben den Rodel-Weltcup der Doppelsitzerinnen in Oberhof gewonnen. Das sächsische Duo setzte sich am Samstag in 1:26,244 Minuten durch und feierte einen Bahnrekord in 43,049 Sekunden im zweiten Durchgang. Mit dem Sieg übernahmen Degenhardt/Rosenthal auch wieder die Führung im Gesamtweltcup vor den diesmal Zweitplatzierten Andrea Vötter/Marion Oberhofer. Die Italienerinnen hatten 0,033 Sekunden Rückstand auf das deutsche Doppel. Rang drei ging an Selina Egle/Lara Michaela Kipp aus Österreich, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatten.

Skicrosser Wilmsmann Zweiter beim Weltcup in Bakuriani

BAKURIANI: Skicrosser Florian Wilmsmann ist zum vierten Mal in dieser Saison auf das Podest gefahren. Der 28-Jährige vom TSV Hartpenning belegte in Bakuriani am Samstag Rang zwei hinter dem Schweden David Mobärg. Bei den Frauen feierte Marielle Thompson aus dem starken kanadischen Team ihren dritten Saisonsieg.