Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.24 | Überblick

Lisa Buckwitz holt EM-Titel und Weltcupsieg im Monobob

SIGULDA: Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen hat im lettischen Sigulda mit dem Weltcupsieg auch den Europameister-Titel im Monobob gewonnen. Nach zwei Läufen setzte sich die 29 Jahre alte WM-Dritte am Samstag mit 0,27 Sekunden Vorsprung vor der Rumänin Andreea Grecu durch. Im zweiten Durchgang stellte sie in 5,55 Sekunden einen Startrekord auf. Dritte wurde Weltmeisterin Laura Nolte vom BSC Winterberg, die sich im Weltcup den dritten Platz mit der zeitgleichen Amerikanerin Elana Meyers Taylor teilte. Maureen Zimmer vom BSC Sachsen Oberbärenburg wurde als Weltcup-Sechste in der parallel ausgetragenen EM Vierte.

Ibisevic wird Co-Trainer von Sandro Schwarz in New York

NEW YORK: Der frühere Bundesliga-Profi Vedad Ibisevic wird Assistenztrainer bei den New York Red Bulls in den USA. Der 39-Jährige komplettiert das Team des neuen Fußball-Cheftrainers Sandro Schwarz, mit dem er bereits bei Hertha BSC von Sommer 2022 bis April 2023 zusammengearbeitet hatte. Weitere Assistenztrainer neben dem langjährigen Bundesliga-Stürmer sind der frühere Hertha-Co-Trainer Volkan Bulut (41) und der frühere ugandische Auswahlkapitän Ibrahim Sekagya (43). Schwarz war bereits Mitte Dezember als neuer Trainer in New York vorgestellt worden.

Doppelsitzer Wendl/Arlt patzen beim Weltcup in Altenberg

ALTENBERG: Die sechsmaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei der WM-Revanche schwer gepatzt. Nach Bronze bei den Titelkämpfen lag das bayerische Duo am Samstag beim Weltcup im sächsischen Altenberg nach Lauf eins in Führung und hatte den Sieg vor Augen. Im finalen Durchgang fuhren sie dann aber in Kurve neun gleich doppelt an die Bande und landeten mit über einer Sekunde Rückstand auf die siegreichen Weltmeister Juri Gatt und Thomas Schoepf aus Österreich auf Rang 16. Bei schwierigen Bedingungen kam das thüringische Duo Hannes Orlamünder und Paul Gubitz vom RC Zella-Mehlis auf Rang acht.

Kein erneuter WM-Titel: Beck nur auf Rang 20 im Freiwasserschwimmen

DOHA: Titelverteidigerin Leonie Beck hat eine Medaille zum Auftakt der Freiwasserwettkämpfe bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar deutlich verfehlt. Die 26-Jährige belegte am Samstag über zehn Kilometer nur den 20. Platz. Den Sieg in einem umkämpften Rennen sicherte sich im Schlussspurt die Niederländerin Sharon van Rouwendaal nach 1:57:26,8 Stunden. Silber ging an María de Valdés aus Spanien, Bronze holte sich die Portugiesin Angélica André. Die zweite deutsche Starterin Jeannette Spiwoks schwamm sogar noch vor Beck auf den 16. Platz.

Ersatz-Schiri Krull: Karten fürs Pokalfinale als Belohnung

BERLIN: Für seinen spontanen Einsatz als Vierter Offizieller in der Bundesliga-Partie zwischen Wolfsburg und Köln hat Tobias Krull als Dankeschön zwei Karten für das DFB-Pokalfinale in Berlin erhalten. Wie «t-online» am Samstag berichtete, gab es für den 32 Jahre alten Fußball-Schiedsrichter zudem noch ein Dankesschreiben und ein von allen Referees unterschriebenes Schiri-Trikot. Eine gesonderte finanzielle Vergütung werde es dem Bericht zufolge aber nicht geben. Der frühere Wolfsburger Nachwuchsspieler, der heute als Torwart und Sportlicher Leiter des Nachbarclubs MTV Gifhorn in der Landesliga tätig ist, war am vergangenen Samstag als Zuschauer der Partie des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln im Stadion. Er sprang dann ein, weil Linienrichter Thorben Siewer in der Anfangsphase mit dem Ball angeschossen wurde und nicht weitermachen konnte.

Hockey-Herren trotz 5:6-Niederlage im Halbfinale

LEUVEN: Rekordsieger Deutschland hat trotz einer 5:6-Niederlage gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel bei der Hallenhockey-Europameisterschaft in Leuven das Halbfinale erreicht. Die DHB-Auswahl hat den zweiten Platz in der Gruppe A sicher und trifft an diesem Samstag (20.00 Uhr) auf den Sieger der Gruppe B. In der spannenden Partie schaffte die deutsche Mannschaft nach 3:5-Rückstand zwar noch einmal den Ausgleich, musste aber in der vorletzten Minute den Siegtreffer der Schweizer hinnehmen. Die Gruppenspiele gegen Spanien (6:2) und Kroatien (7:6) hatten die Deutschen gewonnen. Gegen Titelverteidiger Österreich erreichte die Mannschaft von Bundestrainer Rein van Eijk ein 5:5.

Zweitliga-Profi rassistisch beleidigt: 1. FC Magdeburg reagiert

MAGDEBURG: Der 1. FC Magdeburg hat die rassistischen Beleidigungen gegen seinen niederländischen Stürmer Luc Castaignos scharf verurteilt und sich hinter den Spieler gestellt. «Der 1. FC Magdeburg verurteilt diese Beleidigungen auf Schärfste und distanziert sich von der Person, die diese abscheulichen Sätze verfasst hat», hieß es in einer Mitteilung unter der Überschrift «Klare Kante gegen Rassismus». Darüber hinaus kündigte der FCM an, rechtliche Schritte zu prüfen. Fußballprofi Castaignos war nach dem Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel am Freitagabend in den Sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der Stürmer machte die Beleidigung über seinen privaten Instagram-Account öffentlich.

NHL All-Star Skills 2024: Connor McDavid sichert sich den Gesamtsieg

TORONTO: Eishockey-Superstar Connor McDavid von den Edmonton Oilers hat die NHL All-Star Skills 2024 für sich entschieden. Der 27-Jährige sicherte sich damit eine Million Dollar Preisgeld. In dem Wettbewerb am Abend vor dem All-Star-Game wurde die Skills-Competition in einem neuen Format ermittelt. Zwölf Spieler aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL traten am Freitag (Ortszeit) an, um in acht Disziplinen den Sieger zu ermitteln. Zu den Disziplinen gehörten unter anderem der härteste und präziseste Schuss, die Geschwindigkeit und die Stockbehandlung.

Sieg gegen den Tabellenführer: Orlando Magic überraschen in Minnesota

MINNEAPOLIS: In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Orlando Magic mit den deutschen Weltmeistern Franz und Moritz Wagner ein Ausrufezeichen gesetzt. Trotz eines zwischenzeitlichen 17-Punkte-Rückstands besiegte die Mannschaft von Jamahl Mosley den Führenden der Western Conference, die Minnesota Timberwolves, mit 108:106. Eine noch bessere Rolle in der Western Conference spielen die Los Angeles Clippers (Rang drei). Mit einem Offensiv-Feuerwerk besiegte die Mannschaft um Daniel Theis die Detroit Pistons mit 136:125. Derweil verloren die Toronto Raptors um Weltmeisterschafts-MVP Dennis Schröder zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Partien. Bei der 106:135-Niederlage gegen die Houston Rockets ließ dessen Coach Ime Udoka seine Startformation aufgrund eines 30-Punkte-Vorsprungs gar das gesamte vierte Viertel auf der Bank.

DFB: Frauen-Bundesliga wird «mittelfristig» aufgestockt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund plant «mittelfristig» eine Aufstockung der Frauen-Bundesliga. DFB-Geschäftsführer Holger Blask sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Seit Monaten arbeitet ein DFB-Projektteam an einem Wachstums- und Professionalisierungsplan für die Frauen-Fußball-Bundesliga. Dabei wurden verschiedene Bereiche und Maßnahmen identifiziert, in die dringend investiert werden muss, um international nicht abgehängt zu werden und die Strukturen weiter zu professionalisieren.» Der Wachstumsplan sei den Vereinen im Dezember vorgelegt und diskutiert worden. Derzeit spielen nur zwölf Teams im Oberhaus. Blask verweist auf den Austausch mit den Clubs: «Ziel ist es, mit möglichst breitem Konsens den Wachstums- und Professionalisierungsplan auf den Weg zu bringen. Auch die Aufstockung der Liga ist im DFB-Plan mittelfristig enthalten.»

IOC erzürnt über Baupläne für Eiskanal in Cortina

LAUSANNE: Das IOC hat den Beschluss Italiens zum Bau eines olympischen Eiskanals für die Winterspiele 2026 scharf kritisiert und einen Plan B für den Fall des Scheiterns des Projekts eingefordert. Sowohl das Internationale Olympische Komitee wie auch die zuständigen Weltverbände hätten starke Zweifel an der rechtzeitigen Fertigstellung der Bahn für die Schlittenwettbewerbe in Cortina d'Ampezzo, hieß es in einer Stellungnahme. Zuvor hatte das Infrastrukturministerium in Rom dem italienischen Bauunternehmen Pizzarotti den Auftrag zum Bau des Eiskanals erteilt. «Keine Bahn ist jemals in so einer kurzen Zeitspanne gebaut worden», betonte das IOC mit Blick auf die Fristen für die notwendigen Tests und Prüfverfahren für einen olympischen Eiskanal. Bis März 2025 müsste die Bahn demnach fertig sein, um sie für Olympia 2026 zulassen zu können. Das IOC kritisierte zudem die fehlende Nachhaltigkeit einer neuen Bahn.