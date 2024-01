Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.01.24 | Überblick

Skiflug-WM für Frauen? Sportdirektor für mehr Großschanzen-Events

BAD MITTERNDORF: Während die Männer bei der Skiflug-WM um Titel kämpfen, warten die Springerinnen noch auf ein Highlight wie dieses. DSV-Sportdirektor Hüttel hat konkrete Ideen für eine Skiflug-Zukunft der Frauen.

Um die Gleichberechtigung im Skispringen und eine mögliche Skiflug-WM für Frauen voranzutreiben, plädiert Sportdirektor Horst Hüttel vom Deutschen Skiverband für mehr Praxiserfahrung. «Ein Ansatz wäre, die Anzahl der Wettkämpfe auf Großschanzen zu erhöhen. Dann lernen die Damen auch mehr und mehr, mit den Kräften umzugehen», sagte Hüttel dem Nachrichtenportal «t-online.de».

Während die Männer in ihrer Weltcup-Saison häufig auf Großschanzen springen, ist dies bei den Frauen nur selten der Fall. Im vergangenen Jahr durften sich im norwegischen Vikersund erstmals die besten 15 Athletinnen der Raw-Air-Wertung im Skifliegen messen. «Die Premiere in Vikersund hat gut funktioniert. Es ist schade, dass es nach der Ein-Tages-Veranstaltung nicht weitergeführt wurde», so Hüttel. In diesem Jahr dürfen Ende März 20 Athletinnen zum Skifliegen. Ein «erster Schritt», wie der 55-Jährige betonte.

Der Sportdirektor sieht gleichzeitig aber auch ein Leistungsgefälle bei den Frauen. «Ich glaube nicht, dass die fünfzigste Athletin derzeit in der Lage ist, gut Ski zu fliegen. Man muss dies aus der Verantwortung den Athletinnen gegenüber auch realistisch einschätzen», sagte Hüttel. Für ihn vorstellbar wäre daher ein speziell zugeschnittenes Reglement, das etwa das Weltcup-Feld der Frauen beim Skifliegen auf 15 oder 20 Athletinnen reduziert.

Skispringer Geiger zur Stimmung bei WM: «Noch Luft nach oben»

BAD MITTERNDORF: Am Kulm wird an diesem Wochenende der Skiflug-Weltmeister gesucht. Nicht nur bei Stimmung und Wetter, sondern auch bei der Leistung einiger deutscher Springer gibt es noch Potenzial.

Nach dem Start der Skiflug-Weltmeisterschaft hoffen die deutschen Springer um Karl Geiger für das Wochenende auf eine weltmeisterliche Atmosphäre am Kulm. «Es ist noch Luft nach oben», sagte der 30-Jährige am Freitag nach zwei von vier Durchgängen über die Stimmung. «Bei den Flügen hat man schon oben gut Stimmung gehört und da ist es dann schon laut geworden. Aber es geht noch mehr.»

Auch sportlich hätte es für Geiger besser laufen können. Zur Halbzeit liegt der Bayer nur auf Rang 20. Auch Stephan Leyhe (12.) und Pius Paschke (19.) sind weit zurück. Deutlich bessere Sprünge zeigte Teamkollege Andreas Wellinger. Der 28-Jährige liegt zur Halbzeit auf Platz vier und hat nur 0,5 Punkte und damit umgerechnet gut 42 Zentimeter Rückstand auf eine Medaille. «Es ist anders. Aber es war auch schon gute Stimmung. Es ist noch nicht Wochenende», sagte Wellinger über die Unterstützung der 7800 Zuschauer am Freitag.

Nachdem am Donnerstag witterungsbedingt gar nicht geflogen werden konnte und am Freitag nach dem Springen schlagartig heftiger Regen einsetzte, verspricht zumindest das Wetter Besserung. Für die abschließenden beiden Durchgänge am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) und den Teamwettbewerb am Sonntag ist Sonne angekündigt. Darüber würden sich auch die Veranstalter freuen. Durch den Regen sind zahlreiche Flächen auf dem Gelände matschig und viele Wiesen als Parkplätze um die Skiflugschanze nicht nutzbar.