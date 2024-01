Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

NHL: Chicago gewinnt mit erstem Torschuss in der Verlängerung

CHICAGO: Die Chicago Blackhawks mit Lukas Reichel haben in der NHL dank eines Blitztreffers in der Verlängerung einen Sieg eingefahren. Einen zahmen Auftritt legten die Detroit Red Wings mit Moritz Seider hin.

Die Chicago Blackhawks haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen in dieser Saison seltenen Erfolg eingefahren. Mit seinem ersten Saisontor erzielte Seth Jones am Freitagabend (Ortszeit) in der Verlängerung das 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) gegen die New York Islanders. Es war nach 22 Sekunden der erste Torschuss in der Verlängerung. Der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel stand nur etwas mehr elf Minuten auf dem Eis und blieb ohne Torbeteiligung. Chicago ist trotz des Siegs weiter das Team mit den zweitwenigsten Punkten der NHL.

Besser stehen in der Tabelle die Detroit Red Wings um Moritz Seider da. Bei den Carolina Hurricanes kassierten die zuletzt so starken Red Wings aber eine verdiente 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)-Niederlage. Detroit blieb nach zuletzt sieben Siegen aus acht Spielen offensiv blass und schoss nur zwölfmal aufs Tor der Hurricanes, so selten wie noch nie in dieser Saison. Seider war dabei mit zwei Torschüssen noch ein Aktivposten. Die Red Wings liegen mit 51 Punkten in der Eastern Conference im Rennen um die Playoffs aktuell auf dem zweiten Wild-Card-Platz.

Deutschland gegen Österreich für Mertens «ein schöner Klassiker»

KÖLN: Im Fußball sind Spiele zwischen Deutschland und Österreich besonders brisant. Auch im Handball mausert sich das Duell zu einem Klassiker.

Für Linksaußen Lukas Mertens haben Spiele gegen den Nachbarn aus Österreich auch im Handball eine gewisse Brisanz. «Ich habe Bock. Es ist halt immer ein schöner Klassiker. Vielleicht noch nicht der ganz große Stellenwert wie im Fußball, aber die Tendenz geht da schon hin», sagte der DHB-Profi vor dem Prestigeduell an diesem Samstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn).

Die bislang ungeschlagene ÖHB-Auswahl ist das Überraschungsteam bei dieser Europameisterschaft in Deutschland. Nach dem Sieg gegen Ungarn zum Hauptrunden-Auftakt steht die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic in der Tabelle sogar vor den Deutschen, die aktuell den vierten Rang belegen. Nur die zwei besten Teams qualifizieren sich fürs Halbfinale.

«Österreich hat sich sehr großen Respekt verdient», befand Mertens über den Erfolgslauf des kommenden Gegners. Die Österreicher hatten in der Vorrunde Mitfavorit Spanien ein Remis abgerungen und so aus dem Turnier befördert. Auch gegen die starken Kroaten erkämpfte sich die Mannschaft um das Kieler Rückraum-Ass Mykola Bilyk ein Unentschieden.

Schwarzenegger bis DJ Ötzi: Weißwurst-Party mit Söhnen und Töchtern

GOING: Die traditionelle Weißwurst-Party am Rande der Hahnenkamm-Skirennen in Österreich wurde dieses Mal zum generationsübergreifenden Promi-Schaulaufen. Hollywood-Star und Klima-Aktivist Arnold Schwarzenegger (76) brachte nicht nur seine Partnerin Heather Milligan, sondern auch seinen Sohn Christopher zu dem Event beim Stanglwirt in Going bei Kitzbühel mit. Unter den rund 2800 Gästen waren auch DJ Ötzi (53) und seine Tochter Lisa-Marie Friedle.

Der aus der Serie «Bergdoktor» bekannte TV-Darsteller Mark Keller (58) wurde von seinen Söhnen Joshua und Aaron begleitet. Schauspieler Wolfgang Stumph (77) besuchte den Weißwurst-Event mit seiner Tochter und Berufskollegin Stephanie Stumph (39). Ohne Nachwuchs wurden die Musiker Sascha (52), Andreas Gabalier (39) sowie Michael Frick (52) und Sascha Vollmer (52) von der Band BossHoss gesichtet.

Schwarzenegger hatte am Mittwoch mit Problemen mit dem Zoll in München für Schlagzeilen gesorgt. Über die Luxusuhr, die er für eine Charity-Auktion eingeführt hatte, wollte sich der US-Schauspieler mit österreichischen Wurzeln bei der Party gegenüber Medien nicht weiter äußern. «Jetzt gehen wir essen», sagte er.

Henning vor dem Halbfinale: «Wir haben noch ein paar Baustellen»

AL AMARAT: Die deutschen Hockey-Herren erwarten ein hitziges Spiel gegen Pakistan. Der Sieger hat das Olympiaticket sicher.

Vor dem ersten Matchball beim Olympia-Qualifikationsturnier im Oman gegen Pakistan plagen Trainer Andre Henning einige Verletzungssorgen. «Wir haben schon noch ein paar Baustellen», sagte der Hockey-Bundestrainer vor dem Halbfinale am Samstag (15.00 Uhr/ARD-Livestream) gegen den dreimaligen Olympiasieger. Neben dem ohnehin kurz vor Turnierbeginn verletzten Lukas Windfeder bangt Henning um den Einsatz von Christopher Rühr und Theo Hinrichs.

Zudem sei Pakistan ein herausforderndes Team. «Das ist eine sehr unorthodoxe und technisch starke Mannschaft, die sehr forsch auftritt und mit einer gewissen Härte dagegenhält», befand Henning. Ursprünglich hätte das Turnier auch in Pakistan stattfinden sollen. Dann wäre ein Duell gegen die Gastgeber ein unvergessliches Ereignis geworden. «Da hätten wir vor 50.000 Zuschauern gespielt», sagte Henning.

Mit einem Sieg können sich die Herren als zweite DHB-Auswahl nach dem deutschen Damen-Team das Ticket für Paris sichern. Ansonsten gibt es eine zweite Chance im Spiel um Platz drei. Im zweiten Halbfinale stehen sich Großbritannien und Neuseeland gegenüber. Die besten drei Teams des Achterturniers sind bei Olympia dabei.