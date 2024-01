Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.01.24 | Überblick

«Heute ist heute»: Kobayashi-Übersetzer bei Tournee gefragt

BISCHOFSHOFEN: Ryoyu Kobayashi spricht bei der Vierschanzentournee einsilbig und antwortet meist monoton. Sein Übersetzer Markus Neitzel ist deshalb umso mehr gefragt - und fasst gerne zusammen.

Markus Neitzel ist bei der Vierschanzentournee der Skispringer eine ganz zentrale Figur. Denn er übersetzt die Aussagen der japanischen Sportler und damit auch die wenigen gesprochenen Sätze des Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi. Wie wichtig und bekannt der Pastor beim Schanzen-Spektakel geworden ist, zeigte sich bei der Qualifikation in Bischofshofen am Freitag eindrucksvoll.

Vor deutschen Reportern sollte Neitzel noch einmal zusammenfassen, was Kobayashi nach seinem klaren Sieg in der Qualifikation so gesagt habe und was dieser Erfolg im Duell mit Andreas Wellinger bedeute. «Heute ist heute und morgen ist morgen. Wie es heute ausgeht, ist heute. Morgen kann es ganz anders ausgehen», bilanzierte Neitzel die Zitate des eher wortkargen Japaners, der auch in den Pressekonferenzen meist einsilbig, monoton und wenig aussagekräftig antwortet.

Die Aufgabe von Neitzel ist es dann stets, die kompakten Antworten ins Deutsche zu übersetzen. Kobayashi sei aber auch in seiner Muttersprache nicht viel gesprächiger, verriet Neitzel im Auslauf der Paul-Außerleitner-Schanze. «Taku Takeuchi erklärt das alles wie ein Trainer, bis ins Detail. Ryoyu erklärt es halt wie ein Sportler», sagte Neitzel mit Bezug zu Kobayashis Teamkollege. Kobayashi kann am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) zum dritten Mal die Tournee gewinnen. Sein härtester Rivale ist Olympiasieger Wellinger.