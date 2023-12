Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.23 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Geiger: Keine Skisprung-Tipps für Wellinger

OBERSTDORF: Das Gefühl eines Sieges beim Start der Vierschanzentournee in Oberstdorf kennt Karl Geiger. Mit Empfehlungen für seinen deutschen Nachfolger hält er sich dennoch zurück.

Karl Geiger sieht sich nicht in der Position, Skisprung-Kollege Andreas Wellinger nach dessen Sieg beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee Tipps zu geben. Geiger kennt das Gefühl, den Tournee-Start im Allgäu zu gewinnen. 2020/21 siegte der nun 30-Jährige in seiner Heimat. Zum Tournee-Triumph reichte es am Ende aber nicht. «Ich glaube, ich gebe ihm nichts mit, weil ich bin ja dann am Ende Zweiter geworden», sagte Geiger mit einem Lächeln nach Wellingers Triumph in der Arena am Schattenberg.

«Er soll sein Zeug weiter machen», sagte Geiger. «Er ist saugut in Form und wenn er so weitermacht, muss ihn erstmal jemand schlagen.» Wellinger springt in dieser Saison auf konstant hohem Niveau. Ein Sieg war ihm bis zum Gala-Auftritt in Oberstdorf in diesem Winter aber nicht gelungen. Er trägt die Hoffnungen der Fans auf den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawalds Triumph vor 22 Jahren.

Seider hält mit Detroit Anschluss an Wildcard-Plätze in NHL

DETROIT: Die Detroit Red Wings um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben im Kampf um die Playoffs in der NHL einen wichtigen Sieg eingefahren. Am Freitag (Ortszeit) bezwangen die Red Wings zuhause die Nashville Predators mit 5:4 (2:1, 0:2, 2:1) nach Verlängerung. Lucas Raymond gelang nach zwei Minuten der Extrazeit der Siegtreffer für Detroit.

Für Detroit war es in der nordamerikanischen Eishockey-Liga der zweite Sieg aus den vergangenen acht Spielen. Die Red Wings rangieren in der Eastern Conference zwar nur auf dem elften Platz, mit 38 Punkten ist der letzte Wildcard-Rang aber nur zwei Punkte entfernt. Seider blieb gegen die Predators in 23 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkt.

Die anderen beiden deutschen Spieler, die am Freitag (Ortszeit) aktiv waren, kassierten mit ihren Teams eine Niederlage: Tim Stützle musste sich mit den Ottawa Senators zuhause den New Jersey Devils mit 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) geschlagen geben, Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks auswärts gegen die Dallas Stars mit 4:5 (2:1, 0:2, 2:1) nach Verlängerung. Beide blieben ohne Torbeteiligung.

Bier und Sekt erlaubt: Wellinger zelebriert Traumstart

OBERSTDORF: Großer Sport und große Gefühle: Andreas Wellinger erlebt in Oberstdorf einen denkwürdigen Tag. Nach dem Medienmarathon darf sich der Bayer auch mal etwas gönnen.

Bier oder Sekt? Nach seinem emotionalen Skisprung-Triumph von Oberstdorf freute sich Andreas Wellinger auf eine flüssige Belohnung. «Definitiv» werde er sich etwas gönnen, sagte Wellinger am Freitagabend im Auslauf der Schanze am Schattenberg. Erst knapp eine Stunde nach seinem erstmaligen Sieg beim Vierschanzentournee-Auftakt hatte sich im Allgäu die mit 25.500 Zuschauern ausverkaufte Arena allmählich geleert. Zuvor hatten tausende Fans die deutsche Hymne gesungen, es folgte ein echter Interview-Marathon.

Seinen Sieg vor Japans Ryoyu Kobayashi und Topfavorit Stefan Kraft aus Österreich gewichtete der 28 Jahre alte Bayer sehr hoch. «Der steht ganz, ganz weit oben. Es ist schwer zu vergleichen mit einem Olympiasieg, aber es wird in einer ähnlichen Kategorie sein. In Oberstdorf bei der Tournee zu gewinnen - vor der Kulisse - wenn 26.000 Leute Fahnen schwingen und grölen, bis man dann unten ist und dann am Ende auch noch die eins aufleuchten sehen darf», sagte Wellinger.

Er habe «noch nie» so eine Stimmung wie bei der Hymne erlebt. «Das ist echt sehr, sehr schön und emotional für mich», sagte Wellinger. Nach einem Ruhetag an diesem Samstag geht es an Silvester mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen weiter. In das Neujahrsspringen geht Wellinger nicht mehr als Jäger, sondern als Gejagter. «Ich würde sagen, das ist mal eine schöne Ausgangsposition», befand Wellinger.