Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Russell Schnellster vor der letzten Qualifikation des Jahres

ABU DHABI: Formel 1-Weltmeister Max Verstappen kämpft ein wenig mit seinem Red Bull. Vor der K.o.-Ausscheidung wird er nur Sechster. Ein Mercedes fährt voraus.

George Russell ist im letzten Freien Training dieser Formel-1-Saison auf Platz eins gefahren. Der 25 Jahre alte britische Mercedes-Pilot verwies am Samstag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi seinen Landsmann Lando Norris allerdings nur um 95 Tausendstelsekunden auf den zweiten Rang.

Dritter wurde dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri aus Australien. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull zweieinhalb Stunden vor der Qualifikation nicht über den sechsten Platz hinaus. Der Niederländer beklagte sich während der einstündigen Einheit über sein Auto. Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Stammpilot in diesem Jahr, wurde im Haas 17.

Der Große Preis von Abu Dhabi ist das 22. und letzte Rennen in diesem Jahr. Verstappen steht seit Langem zum dritten Mal als Weltmeister fest. Mit einem weiteren Sieg an diesem Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) würde der 26-Jährige in der ewigen Bestenliste an Ex-Pilot Sebastian Vettel vorbeiziehen. Mit 54 Erfolgen wäre Verstappen dann alleiniger Dritter hinter den beiden Rekordweltmeistern Lewis Hamilton von Mercedes (103) und Michael Schumacher (91).