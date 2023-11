Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.23 | Überblick

Spitzenverbände loben DOSB für olympischen Strategieprozess

FRANKFURT/MAIN: Der Dachverband DOSB treibt mit Dialogforen die Pläne für eine neuerliche Olympia-Bewerbung voran. Rückenwind gibt es auch von den Spitzenverbänden.

Die olympischen Spitzenverbände unterstützen das Vorgehen des Dachverbands DOSB zur Sondierung einer deutschen Bewerbung um Olympischen Spiele. «Es besteht uneingeschränkt Einigkeit, dass eine Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele die dringend benötigten Impulse für den Leistungs- und Breitensport geben und die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Sports stärken kann», hieß es in einer «Wiesbadener Erklärung».

Der Deutsche Olympische Sportbund hat in diesem Jahr mit Dialog-Formaten und Gesprächen mit Fachleuten begonnen, die Chancen für eine Olympia-Bewerbung auszuloten. Die jüngsten Olympia-Kampagnen waren am Widerstand und dem Votum der Bevölkerung in München und Hamburg gescheitert. Neue deutsche Kandidaturen wären für Sommerspiele 2036 oder 2040 realistisch. Berlin, Hamburg, Leipzig, München und die Region Rhein-Ruhr gelten als Interessenten.

Als richtigen Schritt begrüßen die olympischen Verbände das Vorhaben, auf der DOSB-Mitgliederversammlung am 2. Dezember eine «Frankfurter Erklärung» zu verabschieden, mit der der nächste Schritt zur Entwicklung eines Großkonzepts für Spiele in Deutschland gestartet werden soll. Außerdem unterstützen sie den Ansatz des DOSB, Spiele in Deutschland «vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit» in mehr als einer Stadt oder Region auszurichten, hieß es.

Russell Schnellster in Las Vegas - Albon verliert Hinterrad

LAS VEGAS: 60 Minuten Formel-1-Abschlusstraining in Las Vegas: Alex Albon verliert dabei ein Hinterrad. Die Bestzeit vor der Qualifikation geht überraschend an George Russell.

Auf dem Nachtkurs von Las Vegas hat sich Mercedes-Fahrer George Russell im Abschlusstraining die Bestzeit vor der Formel-1-Qualifikation gesichert. Der Engländer verwies am Freitag (Ortszeit) knapp 25 Stunden nach der Farce um einen defekten Wasserschacht Oscar Piastri im McLaren auf den zweiten Platz. Unter dem Flutlicht in der Glücksspielmetropole wurde Williams-Fahrer Logan Sargeant Dritter.

Dessen Teamkollege Alex Albon krachte kurz vor dem Ende der einstündigen Einheit in die Leitplanke und verlor dabei das linke Hinterrad. Die Rennkommissare entschieden knapp fünf Minuten vor Schluss nach dem Schwenken Roter Flaggen, das Training nicht wieder aufzunehmen. Dadurch konnte die Konkurrenz nicht kontern. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wurde Vierter, Haas-Fahrer Nico Hülkenberg Zwölfter.

Im Auftakttraining war Ferrari-Pilot Carlos Sainz über die defekte Abdeckung eines Wasserschachts auf dem sogenannten Strip gerast und hatte dadurch unfreiwillig für den vorzeitigen Abbruch der Einheit gesorgt. Erst mit zweieinhalb Stunden Verspätung konnten die Piloten nach Inspektionen und Reparaturen auf dem Asphalt dann die zweite Einheit bestreiten. Da hatte der Veranstalter die Fanzonen an dem mit Spannung erwarteten Grand-Prix-Wochenende längst geräumt.