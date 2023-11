Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.23 | Aktualisiert um: 05:05 | Überblick

Tennisstar Djokovic kämpft sich ins Finale von Paris-Bercy

PARIS: Tennisstar Novak Djokovic hat sich mit Mühe ins Finale des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy gekämpft. Der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger aus Serbien gewann am Samstag sein Halbfinalmatch gegen den Russen Andrei Rubljow mit 5:7, 7:6 (7:3), 7:5. Djokovic trifft im Endspiel am Sonntag auf Grigor Dimitrow. Der Bulgare hatte sich zuvor mit 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3) gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland durchgesetzt. T

Ma Long gewinnt Duell der Tischtennis-Generationen

FRANKFURT/MAIN: Tischtennis-Olympiasieger Ma Long hat das Endspiel des WTT Champions Turniers in Frankfurt erreicht. Einen Tag nach seinem Sieg gegen den deutschen Topspieler Dimitrij Ovtcharov gewann der 35 Jahre alte Chinese am Samstag im Halbfinale auch das Duell der Generationen gegen den 17-jährigen Franzosen Felix Lebrun in 4:1 Sätzen.

DOSB und Makkabi verurteilen Hamas-Taten in gemeinsamer Erklärung

BERLIN: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der deutsch-jüdische Sportverband Makkabi haben die Taten der Hamas in einer gemeinsamen Erklärung auf das Schärfste verurteilt. «Unsere Solidarität gilt dem israelischen Volk und dem Staat Israel sowie den Jüdinnen und Juden in Deutschland und weltweit», hieß es in dem Schreiben vom Samstag. Weiter schrieben die Verbände: «Lasst uns alle aufstehen gegen antisemitische Äußerungen in unseren mehr als 86.000 Sportvereinen in Deutschland! Lasst uns dafür sorgen, dass sich Jüdinnen und Juden bei uns sicher fühlen und wir weiterhin miteinander Sport treiben können!»

Real Madrid dementiert Verhandlungen mit Mbappé

MADRID: Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat Berichte über Verhandlungen um einen angeblich bevorstehenden Wechsel von Frankreichs Fußballstar Kylian Mbappé zurückgewiesen. Aufgrund verschiedener Medienberichte, in denen über Gespräche zwischen Spieler und Club spekuliert worden sei, «möchte Real Madrid erklären, dass diese Informationen völlig falsch sind und dass keine derartigen Verhandlungen stattgefunden haben mit einem Spieler, der zu PSG gehört», teilte der Verein am Samstag mit.

Man City siegt ohne Haaland-Tore 6:1 - Newcastle bezwingt Arsenal

MANCHESTER: Auch ohne Tore von Superstar Erling Haaland hat Englands Fußballmeister Manchester City seine Ausnahmestellung unterstrichen. Gegen den AFC Bournemouth gelang der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola am Samstag in der Premier League ein klares 6:1 (3:0). Der frühere Dortmunder Haaland besaß bei seinem 45-minütigen Einsatz einige Top-Chancen, bleibt allerdings weiter bei elf Liga-Toren. Dafür überragte Jérémy Doku mit einem Treffer und vier Vorlagen.

In der Heimat ungeschlagen: HSV erarbeitet sich 2:0 gegen Magdeburg

HAMBURG: Der Hamburger SV hat seinen Heimnimbus in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt und ist nun erster Verfolger des Stadtrivalen und Tabellenführers FC St. Pauli. Durch ein schwer erarbeitetes 2:0 (1:0) gegen den lange gleichwertigen 1. FC Magdeburg überholte der HSV im Klassement Fortuna Düsseldorf und ist wieder Zweiter. Für das Team von Trainer Tim Walter war es der sechste Erfolg im sechsten Spiel dieser Saison im heimischen Volkspark.

Tuchel gegen Matthäus: «Wenn ich durch bin, möchte ich gehen»

DORTMUND: Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seinen persönlichen Zwist mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus auch nach dem eindrucksvollen 4:0 bei Borussia Dortmund fortgesetzt. Mit beißender Ironie und dünnhäutig trat der 50-Jährige am Samstagabend zum Interview beim TV-Sender Sky mit Experte Matthäus an. «Lothar kann das machen, und wenn nicht, kann es Didi (Hamann) machen», sagte Tuchel zu Beginn der vermeintlichen Analyse. Einige Minuten später verzichtete Tuchel bei der Pressekonferenz auf ein übliches Trainer-Statement zum Spiel und sagte stattdessen: «Für keine Weiterentwicklung und ein schlechtes Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sah es ganz okay aus. Den Rest erfahrt ihr von den Experten.»

Bayern München gewinnt Topspiel gegen Dortmund

Rekordmeister FC Bayern bleibt nach einem souveränen Sieg bei Borussia Dortmund ärgster Verfolger von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen. Die Münchner von Trainer Thomas Tuchel setzten sich am Samstagabend im Topspiel mit 4:0 (2:0) durch und haben weiterhin zwei Zähler Rückstand auf die Werkself. Leverkusen verteidigte die Spitze durch ein 3:2 (2:0) bei der TSG Hoffenheim. Das bisherige Schlusslicht FSV Mainz 05 feierte derweil mit Interimstrainer Jan Siewert ein 2:0 (0:0) gegen Pokalsieger RB Leipzig.

Der 1. FC Köln rutschte deshalb trotz des 1:1 (1:1) gegen den FC Augsburg auf den letzten Tabellenplatz ab. Auch beim 1. FC Union Berlin verschlimmerte sich die sportliche Krise durch ein 0:3 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt. Vor dem Spiel hatte Union-Trainer Urs Fischer eine Jobgarantie bekommen. Im Tabellenmittelfeld feierte der SC Freiburg ein spätes Ausgleichstor zum 3:3 (1:3) gegen Borussia Mönchengladbach.

Draisaitl verliert mit Edmonton erneut in der NHL

EDMONTON: Eishockey-Superstar Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in dieser NHL-Saison weiter nicht in Fahrt. Das kanadische Team verlor am Samstag gegen die Nashville Predators mit 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) und kassierte damit schon die achte Niederlage im zehnten Spiel.

Nationalspieler Draisaitl blieb in 20 Minuten Spielzeit auf dem Eis ohne Treffer und Assist. Mit bislang nur fünf Punkten auf dem Konto läuft Edmonton den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

Bahnrad: Pröpster festigt zweiten Platz in der Champions League

ST. QUENTIN-EN-YVELINES: Bahnsprinterin Alessa-Catriona Pröpster aus Kaiserslautern liegt nach der dritten Runde der UCI Track Champions League in der Gesamtwertung weiter auf dem zweiten Platz. Der Abstand auf Spitzenreiterin Ellsesse Andrews aus Neuseeland hat sich aber vergrößert. Pröpster belegte am Samstagabend auf der Olympiabahn in St. Quentin-en-Yvelines bei Paris im Sprint Platz fünf und siegte anschließend im Keirin. Keirin-Weltmeisterin Andrews führt mit 105 Punkten vor Pröpster (96).

Bei den Männern belegte Doppel-Weltmeister Theo Reinhardt aus Berlin im Scratch Platz 13 und im Ausscheidungsfahren ebenfalls Platz 13. In der Gesamtwertung liegt der 33-Jährige weiter auf Rang 17 unter 18 Fahrern. Die UCI Track Champions League endet in der kommenden Woche mit einer Doppel-Veranstaltung auf der Olympiabahn in London. Einzige deutsche Gesamtsiegerin war 2021 Emma Hinze aus Cottbus im Sprint.

Verstappen gewinnt auch Formel-1-Sprintrennen in Brasilien

SÃO PAULO: Max Verstappen hat auch das letzte Sprintrennen des Jahres in der Formel 1 gewonnen. Von Startrang zwei aus raste der 26 Jahre alte Niederländer am Samstag in Brasilien zum Sieg vor Pole-Setter Lando Norris. Der Brite hatte im McLaren den niederländischen Red-Bull-Star direkt nach dem Start in São Paulo passieren lassen müssen.

Berichte: Hülkenbergs Haas-Team will Austin-Ergebnis anfechten

SÃO PAULO: Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas, für den Nico Hülkenberg fährt, will das Rennergebnis des Großen Preises der USA offenbar anfechten. Laut dem Fachportal motorsport.com und dem Pay-TV-Sender Sky fordert das Team eine neue Überprüfung angeblicher Verstöße gegen das sogenannte Track Limit. Damit ist das unerlaubte Verlassen der Strecke gemeint.

Weil nach Ansicht von Haas in einem bestimmten Bereich der Strecke mehrere Piloten abgekürzt hatten, dies aber nicht geahndet wurde, wendete sich der Rennstall von Teamchef Günther Steiner mit einem entsprechenden Brief an die Fia.

Haas belegt den Berichten zufolge seine Darstellung mit Aufnahmen von Onboard-Kameras. In dem Rennen hatte Hülkenberg als Elfter die Punkteränge um einen Platz verpasst. Teamkollege Kevin Magnussen war 14. geworden.

Verstappen will von Pole in São Paulo Rekordserie ausbauen

SÃO PAULO: Max Verstappen siegte 2019 das bislang einzige Mal in São Paulo. Damals von der Pole Position aus. Genau das will er am Sonntag wiederholen. Doch das Rennen könnte sehr spannend werden.

Weltmeister Max Verstappen will an diesem Sonntag (18.00 Uhr MEZ) seine Rekordserie in dieser Formel-1-Saison ausbauen. Der dreimalige Champion aus den Niederlanden startet von der Pole Position in den Großen Preis von São Paulo. 2019 gelang dem mittlerweile 26 Jahre alten Piloten von Red Bull von Startrang eins auf dem Kurs in Interlagos sein bisher einziger Brasilien-Sieg. Mit einem weiteren Erfolg würde Verstappen seine Rekordserie von bereits 16 Saisonsiegen in diesem Jahr ausbauen.

Nach einer durch ein heftiges Unwetter um wenige Minuten verkürzten Qualifikation hatte sich Charles Leclerc im Ferrari Platz zwei vor dem Aston-Martin-Duo Lance Stroll und Fernando Alonso gesichert. Rekordweltmeister und Brasilien-Ehrenbürger Lewis Hamilton startet im Mercedes von Position fünf, der einzige Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg im Haas, von Platz elf. Verstappens Teamkollege Sergio Pérez, der um seinen zweiten WM-Rang gegen Hamilton kämpft, muss von Position neun aus loslegen. São Paulo ist die drittletzte Station in diesem Jahr.

NFL-Deutschland-Chef: 2024 sicher nur ein Spiel in München

FRANKFURT/MAIN: Im Jahr 2024 wird nur ein Spiel der amerikanischen Football-Liga NFL in Deutschland stattfinden. Dies bekräftigte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth bei ran (Samstag). «Wir haben dieses Jahr die Ausnahmesituation gehabt, dass wir das Spiel aus Mexiko auch bekommen haben, da dort das Stadion umgebaut wird. Aber im nächsten Jahr wird es wieder das ursprünglich geplante, eine Spiel geben», sagte Steinforth. Dieses werde, wie schon 2022, in der Allianz Arena in München stattfinden. Im Jahr 2025 ist dann wieder Frankfurt am Zug. Die Teams dafür stehen noch nicht fest.

Norris startet von Platz eins in den São-Paulo-Sprint vor Verstappen

SÃO PAULO: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss vom zweiten Platz in das letzte Sprintrennen der Saison starten. Der 26 Jahre alte Niederländer war am Samstag bei der Sprint-Qualifikation in São Paulo 61 Tausendstelsekunden langsamer im Red Bull als der 23 Jahre alte Lando Norris im McLaren. Allerdings wurde gegen den Briten wegen eines möglichen Regel-Verstoßes bei der Ausfahrt aus der Boxengasse ermittelt.

Schalke gewinnt in Nürnberg - Fürth feiert 2:0 bei Lautern

DÜSSELDORF: Erstliga-Absteiger FC Schalke 04 hat den ersten Auswärtssieg in dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft des neuen Trainers Karel Geraerts gewann durch das Tor des eingewechselten Danny Latza in der 89. Minute das Traditionsduell beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:0) und verließ nach dem zweiten Sieg in Serie die Abstiegszone. Ebenfalls feiern konnte die SpVgg Greuther Fürth dank eines 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Die Franken kletterten mit 18 Punkten weiter in der Tabelle. Der Vorletzte VfL Osnabrück erkämpfte sich gegen Holstein Kiel ein 1:1 (0:0).

Sportchef Rolfes will bei Bayer Leverkusen bleiben

SINSHEIM: Sportchef Simon Rolfes (41) denkt nicht an einen Abschied von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen. Aufsichtsratschef Werner Wenning habe sein «Wort, dass ich bei Bayer 04 bleiben möchte», sagte der frühere Fußball-Nationalspieler kurz vor dem Spiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim beim Pay-TV-Sender Sky. Er fühle sich bei der Werkself wohl, das Verhältnis zum Aufsichtsrat sei sehr vertrauensvoll. Rolfes' Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Heidel: Siewert «einer der Kandidaten» bei Mainzer Trainersuche

MAINZ: Interimstrainer Jan Siewert hat beim FSV Mainz 05 die Chance auf eine längere Beschäftigung. «Jan ist einer der Kandidaten, den kennen wir, den müssen wir nicht mehr kennenlernen», sagte Sportvorstand Christian Heidel am Samstag kurz vor dem Spiel gegen RB Leipzig beim Pay-TV-Sender Sky. «Das schauen wir uns in Ruhe an.» Der 41-Jährige trainiert bei den Rheinhessen eigentlich die U23 und war in dieser Woche nach dem Abschied von Bo Svensson eingesprungen.

Messi vermisst Champions League - aber keine Europa-Rückkehr

MIAMI: Lionel Messi glaubt nicht an eine Rückkehr auf die Fußball-Bühne in Europa. Auch wenn ihm die Spiele in der Champions League, die er mit dem FC Barcelona viermal gewann, nach eigener Aussage fehlen, denkt er nicht an eine Rückkehr auf Vereinsebene nach Europa. Er habe dort alles gewonnen, was es zu gewinnen gebe, sagte der 36 Jahre alte Fußball-Weltmeister aus Argentinien in einem Interview der französischen Sportzeitung «L'Équipe».

Judo-EM: Türkin verweigert israelischer Gegnerin den Handschlag

MONTPELLIER: Bei der Judo-Europameisterschaft im französischen Montpellier hat die türkische Judoka Tugce Beder ihrer israelischen Gegnerin Tamar Malca den üblichen Handschlag verweigert. Nachdem Beder in der ersten Runde in der Klasse bis 48 Kilogramm verloren hatte, war Malca mit ausgestreckter Hand auf ihre Konkurrentin zugegangen. Beder drehte sich aber weg und verließ die Matte. Malca zeigte diese Szenen in ihrer Instagram-Story. Von Beder gab es zunächst keinen Kommentar. Der Europäische Judo-Union verwies auf Anfrage darauf, dass nach Kampfende zwar eine Verbeugung verpflichtend sei, ein Handschlag aber nicht vorgeschrieben sei.

Aufräumarbeiten nach Quali-Unwetter in São Paulo

SÃO PAULO: Nach dem heftigen Unwetter über São Paulo haben direkt die Aufräumarbeiten auf dem Autodrómo José Carlos Pace begonnen. Durch den Wind, der Medienberichten zufolge in manchen Gebieten der brasilianischen Metropole Geschwindigkeiten bis über 100 Stundenkilometer erreicht hatte, war unter anderem ein Zeltdach einer Tribüne abgerissen worden. Den Veranstaltern zufolge wurden mehrere Bereiche durch das Unwetter beschädigt, die aber rechtzeitig wieder repariert werden sollten. An diesem Samstag geht es mit dem Sprint-Shootout (15.00 Uhr MEZ/Sky) und dem Sprint (19.30 Uhr MEZ/Sky) weiter. Der Große Preis von São Paulo steigt am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky).

DFB und Voss-Tecklenburg lösen Vertrag auf

FRANKFURT/MAIN: Martina Voss-Tecklenburg wird nicht mehr als Bundestrainerin der deutschen Fußballerinnen zurückkehren. Die Zusammenarbeit mit der zuletzt pausierenden 55-Jährigen sei mit sofortiger Wirkung beendet, der Vertrag aufgelöst worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mit. In einem gemeinsamen Gespräch mit Voss-Tecklenburg am Freitag habe Einvernehmen bestanden, dass «das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötigt.» Voss-Tecklenburg hatte die Nationalspielerinnen zuletzt beim blamablen WM-Vorrundenaus im Sommer betreut, danach hatte sie sich krankgemeldet und befand sich zuletzt im Erholungsurlaub. Nach dpa-Informationen soll sie dem Verband bei der Abfindung ihres Vertrags finanziell entgegengekommen sein. Für die angestrebte Qualifikation für Olympia 2024 soll HSV-Urgestein Horst Hrubesch sorgen.

Deutschland als Ersatz für Cortina 2026 offenbar aus dem Spiel

SUHL: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird einer Verlegung der olympischen Wettbewerbe im Bob, Rodeln und Skeleton 2026 von Cortina d`Ampezzo nach Deutschland offenbar nicht zustimmen. Das berichtet das «Freie Wort» Suhl am Samstag. «Wir haben beobachtet, dass die Teilnahme von Athletinnen und Athleten an internationalen Sportwettbewerben von einigen Regierungen immer wieder eingeschränkt wird», teilte das IOC auf Anfrage der Zeitung mit. «Dazu gehört auch, dass Regierungen Athleten aus politischen Gründen die Teilnahme an internationalen Wettbewerben in ihrem Land verbieten. Dies bedeutet, dass Länder, in denen es solche Beschränkungen gibt, nicht in Betracht gezogen werden können. Wie wir von offiziellen Erklärungen der Bundesregierung wissen, hat Deutschland Beschränkungen erlassen.» Weil für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina keine Bahn für Bob, Rodeln und Skeleton gebaut wird, suchen die Italiener nach einem Ausweichort.

Dallas kassiert gegen Titelverteidiger Denver erste Saisonniederlage

DENVER: Die Dallas Mavericks haben in ihrem sechsten NBA-Saisonspiel ihre erste Niederlage kassiert. Am Freitag (Ortszeit) musste sich die Mannschaft von Superstar Luka Doncic beim Meister der nordamerikanischen Basketball-Liga, den Denver Nuggets, mit 114:125 (55:70) geschlagen geben. Bei der Partie zwischen den Golden State Warriors und Oklahoma City Thunder standen die Unparteiischen minutenlang beim Videobeweis, ehe der spielentscheidende Korb von Superstar Stephen Curry doch gezählt wurde. Curry traf beim 141:139 (69:67)-Auswärtserfolg bei 0,2 Sekunden auf der Uhr den Wurf zum fünften Saisonsieg für die Warriors. Isaiah Hartenstein kassierte mit den New York Knicks die vierte Niederlage und verlor mit 105:110 (46:56) gegen die Milwaukee Bucks.