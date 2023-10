Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.23 | Überblick

Fünfte NHL-Niederlage: Buffalo verliert trotz Peterka-Treffer

NEWARK: Der dritte Saisontreffer von Eishockey-Vizeweltmeister JJ Peterka war für die Bufallo Sabres zu wenig. Das Team des deutschen Nationalspielers verlor am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den New Jersey Devils mit 4:5 (2:2, 1:1, 1:2). Die Sabres sind derzeit mit einer Bilanz von 3:5 Siegen die schlechteste Mannschaft im Osten.

Noch schlimmer sieht es bei Nico Sturm und den San Jose Sharks aus. Nach dem 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) bei den Carolina Hurricanes bleibt das Team aus Kalifornien als einziges NHL-Team auch nach acht Spielen ohne Sieg. Der Finne Teuvo Teravainen traf dreifach für die Hurricanes.

Titelverteidiger Vegas Golden Knights kassierte beim 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks nach sieben Erfolgen zum Start die erste Niederlage.