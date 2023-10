Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

MotoGP in Australien: Johann Zarco feiert Debütsieg

PHILLIP ISLAND: Johann Zarco (Ducati) hat sich am Samstag beim Grand Prix von Australien den Sieg im Rennen der MotoGP gesichert. Der Franzose gewann erstmals ein Rennen in der Motorrad-Königsklasse. Eine Unwetterwarnung hatte zur Folge, dass das Hauptrennen von Sonntag auf Samstag vorgezogen wurde. Platz zwei ging an den Italiener Francesco Bagnaia (Ducati), der seine Führung im Gesamtklassement ausbaute. Sein spanischer WM-Rivale Jorge Martin (Ducati) führte das Rennen bis zur letzten Runde an, wurde aufgrund einer falschen Reifenwahl aber bis auf die fünfte Position durchgereicht.

Dritter wurde der Italiener Fabio di Giannantonio (Ducati), der erstmals aufs MotoGP-Podium fuhr. Die Rennen der Moto2 und Moto3 sowie der MotoGP-Sprint sind weiterhin für Sonntag geplant.