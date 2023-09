Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.09.23 | Aktualisiert um: 19:15 | Überblick

Wegen bevorstehender Fusion: Roglic verlässt Jumbo Visma

BERLIN: Die offenbar bevorstehende Fusion der beiden größten Radsport-Teams Jumbo-Visma und Soudal Quick-Step hat erste personelle Konsequenzen. Giro-Sieger Primoz Roglic verlässt zum Saisonende und damit vor Ablauf seines Vertrages die Mannschaft Jumbo-Visma mit Tour-Sieger Jonas Vingegaard. Er soll schon länger nicht mehr mit seiner Rolle beim niederländischen Rennstall zufrieden sein und wird mit mehreren Teams in Verbindung gebracht. «Ich kann nur bestätigen, dass ich das Team verlassen werde», sagte der 33-jährige Slowene am Samstag vor dem Start des Eintagesrennen Giro dell'Emilia. Sein Kontrakt läuft noch bis zum Ende der kommenden Saison.

Am Montag hatte «Wielerflits» berichtet, dass sich Jumbo-Visma und Soudal Quick-Step mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Ein Abschluss der Fusion sei nur noch eine Frage der Zeit. Schon im kommenden Jahr soll der Rennstall unter dem Namen Soudal-Visma fahren.

Da sich die Supermarktkette Jumbo als Hauptsponsor zurückzieht, ist die niederländische Equipe, die in diesem Jahr alle drei großen Landesrundfahrten gewann, auf der Suche nach neuen Geldgebern. Zuletzt waren Investoren aus Saudi-Arabien im Gespräch.

Die Fusion dürfte eine Reihe von hochkarätigen Fahrertransfers auslösen, da Jumbo 27 und Soudal 23 Profis für das kommende Jahr unter Vertrag hat. Die maximale Teamgröße liegt bei 30 Fahrern. Evenepoel strebt bereits seit Längerem einen Wechsel zur britischen Ineos-Mannschaft an - zudem würde mit Vingegaard, Sepp Kuss oder Wout van Aert sowie Evenepoel oder Julian Alaphilippe im neuen Team ein Überangebot an Top-Leuten herrschen.

Ryder Cup: Europa baut Führung gegen desolates US-Team aus

ROM: Europa dominiert weiter den 44. Ryder Cup in Rom. Das Team von Kapitän Luke Donald baute am Samstag die klare Führung im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen sichtlich angeschlagene Titelverteidiger aus den USA auf 9,5:2,5-Punkte aus. Europas Top-Golfer gewannen drei der vier Vormittagsduelle. Die im Vorfeld favorisierten US-Amerikaner konnten im Marco Simone Golf & Country Club in den bislang zwölf gespielten Matches nur eine Partie gewinnen. Am Nachmittag stehen erneut vier Team-Duelle auf dem Programm. US-Kapitän Zach Johnson hatte in der Pressekonferenz nach dem ersten Tag angedeutet, dass das US-Team mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe.

Trotz Olympia-Norm: Mittelstrecklerin Trost beendet mit 28 Karriere

BERLIN: Trotz erfüllter Olympia-Norm hat Mittelstreckenläuferin Katharina Trost mit 28 Jahren ihre Sportkarriere beendet. «Nach zwei erfolgreichen, aber kräftezehrenden Jahren mit Leistungssport und Referendariat habe ich mich aber nun dazu entschlossen, dem Leistungssport den Rücken zu kehren», schrieb die 1500-Meter-Spezialistin auf Instagram. Die letztjährige WM-Halbfinalistin aus München, die im Juli beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzów über 1500 Meter in 4:02,32 Minuten noch persönliche Bestzeit gelaufen war, hatte im August auf ihren WM-Start in Budapest wegen einer Windpocken-Infektion verzichten müssen.

Maria erreicht zweite Runde beim Tennis-Turnier in Peking

PEKING: Tennisspielerin Tatjana Maria ist wenige Tage nach ihrem Erstrunden-Aus in Tokio mit einem Erfolg ins WTA-1000er-Turnier in Peking gestartet. Die 36 Jahre alte Schwäbin setzte sich am Samstag gegen die höher eingestufte Italienerin Martina Trevisan 6:3, 7:6 (7:2) durch. Maria ist derzeit als Nummer 53 der Welt einzige Deutsche unter den Top 100, Trevisan belegt Platz 41. Die 21 Jahre alte Eva Lys schaffte unterdessen mit einem klaren 6:2, 6:1 gegen die Spanierin Cristina Bucsa in der Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld.

DOSB-Planer: Paris 2024 stärkt deutsche Olympia-Begeisterung

BERLIN: Die deutschen Olympia-Planer setzen im Werben um die Bundesbürger auf Rückenwind durch die Sommerspiele 2024 in Paris. «Wir sind überzeugt, dass die Bilder, die die Spiele beispielsweise dank einer Eröffnungsfeier auf der Seine und vielen bekannten Sportstätten produzieren werden, die ohnehin vorhandene Zustimmung für eine deutsche Bewerbung positiv emotionalisieren und beeinflussen werden», sagte der Leiter der Stabsstelle Olympia-Bewerbung beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), Stephan Brause, dem «Sportbuzzer».

Schalke-Vorstand zur Trainersuche: Kreutzer auch gegen Hertha Chef

PADERBORN: Laut Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel betreut Interimstrainer Matthias Kreutzer den Bundesliga-Absteiger auch am kommenden Wochenende gegen Hertha BSC. «Wenn wir schnell handeln können, ist das gut. Aber wir machen jetzt auch nicht einen auf Hektik», sagte der 56-Jährige. «Wir setzen die Suche, die wirklich gut begonnen hat in den letzten zwei, drei Tagen, fort.» Die Gelsenkirchener hatten nach der Freistellung von Chefcoach Thomas Reis am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga 1:3 beim SC Paderborn verloren.

Transfers für 100 Millionen Euro sollen Bayern-Ausnahme bleiben

MÜNCHEN: 100-Millionen-Euro-Einkäufe wie der von Harry Kane sollen beim FC Bayern nicht zur Gewohnheit werden. «Solche Summen werden die Ausnahme bleiben», sagte Präsident Herbert Hainer in einem Interview von faz.net. Der 69-Jährige erklärte, dass sie nichts machen würden, was den Club in Schieflage bringen könnte. Kane sei ein sehr guter Transfer. «Er ist einer, der unheimlich penibel arbeitet und auf sämtliche Details wie Gesundheit und Ernährung achtet. Wir sind zuversichtlich, dass er noch viele Jahre auf diesem Niveau spielen kann», sagte Hainer. Der 30 Jahre alte Torjäger war vor dieser Saison für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt.