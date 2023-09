Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.09.23 | Aktualisiert um: 04:05 | Überblick

Top-Schiedsrichter unterstützen als Paten im Amateur-Fußball

FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Top-Schiedsrichter unterstützen in der laufenden Saison Neulinge im Amateur-Bereich als Paten. Alle Referees aus der Bundesliga, der 2. und 3. Liga sowie den beiden höchsten Frauen-Ligen sollen mindestens einmal in dieser Saison neuen Schiedsrichter-Kolleginnen und -Kollegen bei deren Einsätzen zur Seite stehen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag beim Amateurfußball-Kongress mitteilte.

Auch Lührs schafft Olympia-Norm im Triathlon

PONTEVEDRA: Triathlet Lasse Lührs hat die Olympia-Norm geschafft. Der 27-Jährige aus Bonn kam am Samstag beim Grand Final der World Triathlon Championships Series in Pontevedra auf den fünften Rang. Die Deutsche Triathlon-Union und der Deutsche Olympische Sportbund fordern eine Top-Acht-Platzierung als Grundvoraussetzung für die Teilnahme an den Sommerspielen im kommenden Jahr in Paris. Zudem muss Lührs im sogenannten Individual Olympic Qualification Ranking Ende Mai 2024 unter den ersten 30 sein.

Keine Trainer-Diskussion in Mainz: «Bei Bo überlegen wir nicht»

AUGSBURG: Sportdirektor Martin Schmidt hat nach der nächsten Niederlage des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga eine Trainerdiskussion beim Tabellenletzten weiterhin kategorisch ausgeschlossen. «Bei Bo (Svensson) überlegen wir überhaupt nicht», sagte Schmidt nach dem 1:2 am Samstag beim zuvor ebenfalls sieglosen FC Augsburg.

Matthäus glaubt an DFB-Erfolg unter Nagelsmann: «Traue es ihm zu»

BREMEN: Für Lothar Matthäus ist der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann die «perfekte» Wahl für die Fußball-Nationalmannschaft. «Julian Nagelsmann kennt die meisten Spieler, gerade die Bayern-Spieler, und er hat einen Kader, der bei der EM meiner Meinung nach ganz Großes erreichen kann», sagte der deutsche Rekord-Nationalspieler am Samstag dem Pay-TV-Sender Sky. Die Spieler müssten nur wieder als richtige Mannschaft auftreten, «und ich glaube, Julian kriegt es hin», meinte Matthäus: «Ich traue es ihm zu.»

Volleyballerinnen verpassen direkte Olympia-Qualifikation

LODZ: Die deutschen Volleyballerinnen haben die direkte Olympia-Qualifikation verpasst. Das Team von Trainer Vital Heynen verlor am Samstag beim Quali-Turnier in Lodz mit 0:3 (20:25, 22:25, 15:25) gegen Favorit Italien. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes hat durch die zweite Niederlage im sechsten Spiel keine Chance mehr, auf einen der ersten beiden Plätze der Gruppe zu springen, die ein Ticket für Paris 2024 bringen.

Manchester City weiter makellos: 2:0 in Unterzahl gegen Nottingham

MANCHESTER: Champions-League-Sieger Manchester City hat in der englischen Premier League auch das sechste Saisonspiel in Serie gewonnen. Die Fußball-Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstag nach einer Halbzeit in Unterzahl mit 2:0 (2:0) hochverdient gegen Nottingham Forest durch. Phil Foden (7. Minute) und der frühere Dortmunder Erling Haaland (14.) trafen vor eigenem Publikum im Etihad-Stadion für die klar überlegenen Gastgeber, die in dieser Spielzeit bisher eine makellose Bilanz haben. Auch in der Königsklasse, wo Man City in einer Gruppe mit RB Leipzig ist, hatte das Team unter der Woche sein Auftaktspiel gegen Roter Stern Belgrad mit 3:1 gewonnen.

Lewandowski und Cancelo sorgen für späten Barcelona-Sieg

BARCELONA: Die früheren Bayern-Profis Robert Lewandowksi und João Cancelo haben für den FC Barcelona mit ihren späten Toren ein fast schon verlorenes Spiel gegen Celta Vigo noch gedreht. Dank der Treffer von Lewandowski (81./85. Minute) und Cancelo (89.) gewannen die Katalanen das Spiel gegen den Außenseiter am Samstag nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1). Barcelona übernahm zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze in Spaniens höchster Fußball-Liga. Das Team um Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat einen Punkt Vorsprung vor Real Madrid und ist punktgleich mit dem FC Girona.

FC St. Pauli und Hartel vergrößern Schalker Sorgen

HAMBURG: Mit einem Doppelpack hat Marcel Hartel den FC St. Pauli in die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga geführt und die Sorgen den FC Schalke 04 vergrößert. Beim 3:1 (1:1) gegen den Bundesliga-Absteiger traf Hartel in der 21. per Handelfmeter und in der 57. Minute. Dazwischen hatte Sebastian Polter (29.) den Ausgleich erzielt. In der Nachspielzeit setzte Carlo Boukhalfa (90.+2) den Schlusspunkt. Die nach sieben Spieltagen noch ungeschlagenen Hamburger sprangen durch den Erfolg zumindest bis Sonntag auf Platz zwei. Die Gäste aus Gelsenkirchen stecken als Tabellen-15. weiter tief im Keller.

Gladbach-Fans mit Schmähplakat gegen Eberl

MÖNCHENGLADBACH: RB Leipzigs Sportchef Max Eberl ist bei seiner ersten Rückkehr in den Borussia-Park von Anhängern von Borussia Mönchengladbach angefeindet worden. Für kurze Zeit war bei der Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag in der Nordkurve ein Spruchband mit Bezug auf den langjährigen Gladbacher Sportdirektor zu sehen. «Erst hol ich mir 'nen Krankenschein, dann zähl ich weiter Schein für Schein», war dort zu lesen. Dazu war Eberl auf einem Banner als Schwein dargestellt. Zudem gab es einen Protest mit Trillerpfeifen der Gladbacher Fans gegen Leipzig.

Bremen gewinnt dank Joker - Köln weiter sieglos

BREMEN: Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geschafft. Das Team von Trainer Ole Werner kam am Samstagabend zu einem 2:1 (1:1) über den 1. FC Köln. Vor 42.100 Zuschauern im Weserstadion erzielte der eingewechselte Justin Njinmah (67. Minute) mit seinem ersten Ballkontakt den Siegtreffer für Werder. Nachdem der Ex-Bremer Davie Selke (31.) die Gäste in Führung gebracht hatte, sorgte Rafael Borré (38.) für den Ausgleich. Werder verbesserte sich nach dem zweiten Saisonsieg mit sechs Punkten auf Tabellenplatz zehn, Köln belegt mit einem Zähler den Relegationsrang, punktgleich mit Darmstadt und Mainz.

Bayern wieder Bundesliga-Spitze - Dortmund gewinnt

BERLIN: Der FC Bayern München hat mit einem klaren Sieg wieder die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Münchner kamen am Samstag zu einem 7:0 (4:0) über den VfL Bochum, Harry Kane erzielte beim Kantersieg drei Treffer. Die TSG Hoffenheim setzte sich am 5. Spieltag mit einem 2:0 (2:0) bei Champions-League-Teilnehmer Union Berlin in der Bundesliga-Spitzengruppe fest. Pokalsieger RB Leipzig gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0). Vizemeister Borussia Dortmund schaffte gegen den VfL Wolfsburg mit einem 1:0 (0:0) den dritten Saisonsieg. Der Vizemeister bleibt ungeschlagen und liegt nun zwei Punkte hinter den Münchnern.

Verstappens Red-Bull-Team vor Gewinn der Konstrukteurs-WM

SUZUKA: Formel-1-Team Red Bull kann schon beim Grand Prix von Japan am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/Sky) die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen. Der Rennstall von Max Verstappen und Sergio Perez muss mindestens einen Punkt mehr holen als Mercedes, gleichzeitig darf das Fahrer-Duo nicht mehr als 24 Zähler gegenüber Ferrari einbüßen.

Die Voraussetzungen für die zweite Konstrukteurs-WM am Stück von Red Bull sind also bestens. Dann startet Verstappen nach einer Machtdemonstration im Qualifying auch noch von der Pole Position in das 16. Saisonrennen. Perez konnte sich immerhin Platz fünf auf dem Suzuka International Racing Course sichern. Haas-Pilot Nico Hülkenberg wurde in der Qualifikation nur 18.

Rad-EM: Lippert Siebte beim Straßenrennen der Frauen

WIJSTER: Liane Lippert hat bei den Rad-Europameisterschaften in den Niederlanden eine Medaille im Straßenrennen der Frauen verpasst. Die 25 Jahre alte deutsche Meisterin aus Friedrichshafen beendete am Samstag das Rennen in Wijster auf dem siebten Rang. Den Sieg nach 131,1 Kilometern sicherte sich die Niederländerin Mischa Bredewold vor ihrer Landsfrau Lorena Wiebes und der Weltmeisterin Lotte Kopecky aus Belgien.

Para-WM: Schulz holt Triathlon-Gold

PONTEVEDRA: Triathlet Martin Schulz hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Titel bei den Para-Weltmeisterschaften gewonnen. Der 33-Jährige vom SC DHfK Leipzig siegte am Samstag im spanischen Pontevedra in der Klasse PTS5 über die paralympische Distanz von 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen. Schulz benötigte 56:18 Minuten und verwies den Kanadier Stefan Daniel (56:45) sowie den US-Amerikaner Chris Hammer (57:16) auf die Plätze zwei und drei. 2016 hatte der zweimalige Paralympics-Champion zum ersten Mal den WM-Titel gewonnen.

Olympiasiegerin Funk verpasst WM-Titel-Hattrick und Medaille

WALTHAM CROSS: Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat den dritten WM-Titel in Serie mit Platz sieben deutlich verpasst. Nach einem Fehler an Tor sechs fehlten ihr am Samstag im Kajak-Einer 3,26 Sekunden für den Sieg. Den holte sich einmal mehr Australiens Superstar Jessica Fox. Zweite im britischen Lee Valley White Water Centre, 30 Kilometer nördlich von London, wurde die Slowakin Eliska Mintalova vor der Polin Klaudia Zwolinska.

Zverev müht sich ins Viertelfinale von Chengdu

CHENGDU: Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier im chinesischen Chengdu mühevoll das Viertelfinale erreicht. Im ersten Auftritt seit dem Viertelfinal-Aus bei den US Open setzte sich der Tennis-Olympiasieger am Samstag mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:1 gegen den russischen Außenseiter Pawel Kotow durch. Zverev dominierte das Achtelfinal-Duell mit dem Weltranglisten-106. nach zwei zähen Sätzen erst im dritten Durchgang, schaffte dort drei Breaks in Serie und freute sich nach 2:25 Stunden über den hart erkämpften Erfolg. Der topgesetzte Hamburger hatte in der ersten Runde ein Freilos und trifft nun auf den Serben Miomir Kecmanovic. Zverev ist der einzige deutsche Tennisprofi bei dem Hartplatzturnier.

Greuther Fürth gewinnt Spektakel gegen KSC - Elversberg siegt erneut

DÜSSELDORF: Die SpVgg Greuther Fürth hat nach fünf Spielen ohne Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Alexander Zorniger gewann am Samstag zum 120-jährigen Clubjubiläum ein spektakuläres Spiel gegen den Karlsruher SC in Unterzahl mit 4:3 (3:3). Das Aufsteigerduell am siebten Spieltag entschied SV Elversberg mit 2:0 (1:0) bei SV Wehen Wiesbaden für sich. Damit gelang Elversberg der dritte Sieg in Serie. Der Tabellenvorletzte Eintracht Braunschweig trennte sich 2:2 (1:2) vom 1. FC Nürnberg.

DFB-Direktor: Deutscher Fußball in «einer der größten Krisen»

BERLIN: Tobias Haupt, Leiter der Akademie des Deutschen Fußball-Bundes, hat ein deutliches Urteil über den Zustand des Fußballs in Deutschland gefällt. «Wir befinden uns in einer der größten Krisen in der Geschichte des deutschen Fußballs. Uns muss klar sein: Wir haben international komplett den Anschluss verloren! Unsere Nationalmannschaften sind schon lange nicht mehr Weltspitze», sagte der 39-Jährige der «Bild» (Samstag). Nach Ansicht des DFB-Direktors, seit 1. Oktober 2018 im Amt, sei die Krisensituation «zum Teil» erkannt worden. «Aber: Zentrale Maßnahmen, die bei uns seit Jahren auf dem Tisch liegen, werden nicht umgesetzt. Und vor allem: Essenzielle Entscheidungen, die für die Zukunft des deutschen Fußballs notwendig sind, werden seit Jahren auf die lange Bank geschoben. So kann der deutsche Fußball künftig nicht erfolgreich sein», mahnte Haupt.

Alpha Tauri 2024 mit Formel-1-Stammpiloten Ricciardo und Tsunoda

SUZUKA: Der Australier Daniel Ricciardo (34) und Yuki Tsunoda (23) aus Japan sind auch in der kommenden Saison die Formel-1-Stammpiloten bei Alpha Tauri. Das teilte das Schwesterteam von Red Bull am Samstag am Rande des Grand Prix von Japan in Suzuka mit. Der Neuseeländer Liam Lawson (21), der Ricciardo nach dessen Handbruch vorübergehend ersetzt, wird dann wieder die Rolle als Ersatzfahrer bei beiden Rennställen übernehmen.

Sohn soll Martin Kind bei Hannover 96 beerben

HANNOVER: Der Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Martin Kind möchte seine Anteile an dem Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach seinem Ausscheiden an seinen jüngeren Sohn Matthias Kind übertragen. Der 47 Jahre alte Musik-Manager lebte in den vergangenen 25 Jahren größtenteils in den USA und sei nun dabei, sich bei 96 «qualifiziert in die Themen einzuarbeiten», sagte Kind senior der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Samstag). Einen Zeitpunkt für seinen Ausstieg bei 96 nannte er jedoch noch nicht.

Hopp: Nagelsmann bester Trainer, den ich kenne

BERLIN: Dietmar Hopp, Mäzen des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, traut Julian Nagelsmann eine erfolgreiche Arbeit als neuer Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu. «Der Nagelsmann ist der beste Trainer, den ich kenne. Der wird das richten», sagt der 83-Jährige dem «Sportbuzzer». Hopp kennt den 36-Jährigen bestens: Nagelsmann hatte Hoffenheim in der Bundesliga-Saison 2015/2016 als damals 28-Jähriger vor dem Abstieg gerettet und zwei Jahre später in die Champions League geführt. «Bei der Euro im nächsten Jahr kommen wir bestimmt unter die letzten vier, das traue ich ihm zu.»

Wegner: Klimaschützer sollen beim Marathon auf Proteste verzichten

BERLIN: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die Klimaschutzgruppe Letzte Generation aufgefordert, auf Protestaktionen beim Marathon am Sonntag zu verzichten. «Wenn die sogenannten Klima-Aktivisten den Marathon stören wollen, dann wird das viele Berlinerinnen und Berliner sehr verärgern», sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. Ich sage es erneut ganz deutlich: Wer sich für Klimaschutz einsetzen will, sollte auf diese provokativen und auch strafbaren Aktionen verzichten.»

Wadenverletzung: Frankfurts Rode fällt bis auf Weiteres aus

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode fällt wegen einer Wadenverletzung bis auf Weiteres aus. Der 32-Jährige hatte sich am Donnerstag beim 2:1-Erfolg in der Europa-Conference-League kurz vor der Pause verletzt. Demnach habe er eine Sehnenverletzung in der Wade erlitten, wie der hessische Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Wann Rode zurückkehrt, ist offen. Rode war gerade erst aus dem Krankenstand zurückgekehrt. Für den Routinier war es erst der dritte Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.

Motorradpilot Tulovic stürzt und fällt mit Schlüsselbeinbruch aus

GREATER NOIDA: Der deutsche Motorradpilot Lukas Tulovic hat sich bei einem Sturz im dritten Freien Training des Großen Preises von Indien das Schlüsselbein gebrochen und wird den 13. Lauf der Weltmeisterschaft verpassen. Das ergaben erste Untersuchungen an der Strecke, wie eine Sprecherin des Moto2-Teams der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte. Im Krankenhaus soll nun gecheckt werden, ob sich Tulovic einem Eingriff unterziehen muss oder zurück nach Deutschland reisen darf.

Formel-1-Weltmeister Verstappen schnappt sich souverän Japan-Pole

SUZUKA: Weltmeister Max Verstappen hat sich wie im Vorjahr die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Japan gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden fuhr am Samstag trotz Problemen mit dem Display an seinem Lenkrad in 1:28,877 Minuten in seiner eigenen Liga. Für Verstappen war es die neunte Pole in dieser Saison und seine 29. insgesamt. Hinter dem enteilten WM-Spitzenreiter landeten auf dem Suzuka International Racing Course in Oscar Piastri (+0,581 Sekunden) und Lando Norris (+0,616 Sekunden) die überraschend starken McLaren-Fahrer. Red Bull kann am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/Sky) die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen. Verstappen muss sich mit seinem nächsten Titel mindestens bis Katar in zwei Wochen gedulden. Nico Hülkenberg schied vorzeitig aus. Der deutsche Haas-Pilot verpasste als 18. die zweite K.o.-Runde.

Hülkenberg in Suzuka vorzeitig raus - Unfall von Sargeant

SUZUKA: Nico Hülkenberg ist in der Formel-1-Qualifikation von Japan vorzeitig ausgeschieden. Der deutsche Haas-Pilot verpasste als 18. die zweite K.o.-Runde auf dem Suzuka International Racing Course. Hülkenbergs Haas-Teamkollege Kevin Magnussen überstand am Samstag als 15. gerade noch den ersten Durchgang.

Nach einem Unfall des US-Amerikaners Logan Sargeant war die erste K.o.-Runde neun Minuten vor dem Ende unterbrochen worden. Der 22 Jahre alte Neuling, dessen Formel-1-Zukunft ungewiss ist, verlor eingangs der Start-Ziel-Gerade die Kontrolle über seinen Williams, geriet mit durchdrehenden Rädern auf das Gras und krachte in die Streckenbegrenzung. Sargeant demolierte dabei die linke Flanke seines Wagens.

Er konnte aber selbstständig wieder aussteigen und lief über den Asphalt zurück in die Boxengasse. Der Williams wurde währenddessen mit einem Krank geborgen.

Der englische Traditionsrennstall hat für die kommende Saison nur Alex Albon als Stammfahrer bestätigt. Sargeant hat in seiner Premierensaison in der Formel 1 noch keinen Punkt holen können, dafür hatte er aber schon mehrere Unfälle. Als mögliche Nachfolger werden Mercedes-Ersatzmann Mick Schumacher und der brasilianische Aston-Martin-Reservist Felipe Drugovich gehandelt.

Verstappen in Suzuka auch im Formel-1-Abschlusstraining ganz vorne

SUZUKA: Max Verstappen hat sich auch im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen von Japan in Topform präsentiert. Der WM-Spitzenreiter von Red Bull verwies auf dem Suzuka International Racing Course die beiden starken McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri auf die weiteren Plätze. Verstappens Bestzeit von 1:30,267 Minuten konnten die Konkurrenten nicht kontern. Norris lag am Ende 0,240 Sekunden dahinter, Piastri 0,288 Sekunden.

Haas-Pilot Nico Hülkenberg kam vor der Qualifikation am Samstag (8.00 Uhr MEZ/Sky) nicht über Position 15 hinaus. Rekordweltmeister Lewis Hamilton musste sich im Mercedes mit Rang sieben begnügen.

Verstappen und sein Teamkollege Sergio Perez, der im dritten Training Vierter wurde, stehen mit Red Bull bereits sieben Grand Prix vor dem Saisonende vor dem Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Das Duo muss mindestens einen Punkt mehr holen als Mercedes, gleichzeitig dürfen sie nicht mehr als 24 Zähler auf Ferrari einbüßen.