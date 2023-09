Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.23 | Überblick

Ferrari-Fahrer Sainz mit Bestzeit im Monza-Abschlusstraining

MONZA: Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat sich die Bestzeit im Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix von Italien gesichert. Der Spanier drehte auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza zur Freude der Tausenden Scuderia-Fans in 1:20,912 Minuten die schnellste Runde. Sainz verwies am Samstag mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 0,086 Sekunden Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Rekordchampion Lewis Hamilton landete im Mercedes auf dem dritten Rang.

Einen Tag nach der Bestzeit im zweiten Freien Training konnte Sainz die Tifosi erneut mit der schnellsten Runde erfreuen. Sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc verbesserte sich kurz vor dem Ende der Einheit auf Position vier. Nico Hülkenberg schaffte es im Haas vor der Qualifikation am Samstag (16.00 Uhr/Sky) als Achter sogar unter die Top Ten.

Vor dem 14. Grand Prix der Saison führt Verstappen die Fahrerwertung mit weitem Vorsprung an. Nach neun Siegen nacheinander liegt er 138 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez.

Champions League: Bayern startet gegen Man United - Union zu Real

BERLIN: Der FC Bayern München startet in der Champions League gleich mit dem Kracher gegen Manchester United. Debütant Union Berlin muss unterdessen zum Auftakt bei Rekordgewinner Real Madrid antreten. Das ergab die Ansetzung der Gruppenspiele durch die Europäische Fußball-Union UEFA. Beide Spiele sind für den 20. September terminiert. Einen Tag früher geht es für Borussia Dortmund bereits zum schweren Auswärtsspiel beim französischen Meister Paris Saint-Germain. Der BVB hat bei der Auslosung am Donnerstag die Hammergruppe mit Paris, Newcastle United und AC Mailand erwischt. Für RB Leipzig wartet zum Auftakt am 19. September das Auswärtsspiel bei Young Boys Bern. Am zweiten Spieltag am 4. Oktober folgt dann das Aufeinandertreffen mit Titelverteidiger Manchester City für die Sachsen.

Frankfurts Kolo Muani wechselt für 95 Millionen Euro nach Paris

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani wechselt nach einer Wende im Ablöse-Poker doch noch zum französischen Topclub Paris Saint-Germain. Der 24-Jährige war bei der Eintracht zuletzt in einen Trainingsstreik getreten und beschert Frankfurt nun eine Rekordablösesumme von 95 Millionen Euro, wie der Fußball-Bundesligist kurz nach Mitternacht mitteilte. Bei PSG erhält der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag und stürmt künftig an der Seite seiner Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé.

Füllkrug stellt klar: Dortmund-Wechsel «nichts Kurzfristiges»

DORTMUND: Der Wechsel von Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug zu Vizemeister Borussia Dortmund war trotz des Abschlusses erst einen Tag vor Schließung des Transferfensters keine spontane Aktion. «Das ist nichts Kurzfristiges gewesen», sagte Füllkrug nach seinem Debüt beim 2:2 (2:0) gegen Neuling 1. FC Heidenheim. «Der Kontakt war schon länger da. Ich war vorbereitet und das war von Anfang an meine Wunschlösung», so Füllkrug, der gegen Heidenheim keine 24 Stunden nach Bekanntgabe des Transfers in der 78. Minute eingewechselt wurde.

Premier League gibt erstmals mehr als zwei Milliarden Pfund aus

LONDON: Die Premier League hat einer Studie zufolge erstmals mehr als zwei Milliarden Pfund (2,33 Mrd. Euro) in einer Transferperiode für neue Spieler ausgegeben. Der Meilenstein sei bereits vor Ende des Transferfensters in der Nacht zum Samstag erreicht worden, teilte der Wirtschaftsdienstleister Deloitte mit. Insgesamt schätzte die Unternehmensberatung die Ausgaben der 20 Vereine auf rund 2,36 Milliarden Pfund.

Djokovic verhindert Aus bei US Open nach 0:2-Satzrückstand

NEW YORK: Topfavorit Novak Djokovic hat mit viel Mühe sein frühestes Scheitern bei den US Open seit 2006 vermieden und ist nach einem Kraftakt ins Achtelfinale eingezogen. Der 36 Jahre alte Serbe bezwang seinen Landsmann Laslo Djere in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) mit 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Damit darf der dreimalige US-Open-Sieger in New York weiter hoffen, seinen Rekord im Herren-Tennis von 23 Grand-Slam-Titeln auszubauen. In der Runde der besten 16 trifft Djokovic auf den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo.

«Schmerzen im Rücken»: Basketballer bangen um Kapitän Schröder

OKINAWA: Die deutschen Basketballer bangen bei der WM in Asien um einen Einsatz von Kapitän Dennis Schröder. Der 29-Jährige war beim klaren 100:73-Sieg gegen Georgien am Freitag ausgewechselt worden und konnte ab dem dritten Viertel nicht weiterspielen. Entwarnung konnte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Samstag nicht geben. «Er hat Schmerzen im Rücken. Wir müssen sehen, was er heute machen kann. Wir warten bis morgen und müssen sehen, wie es im Training und beim Werfen geht», sagte Cheftrainer Gordon Herbert im Teamhotel. Ein Einsatz Schröders am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) gegen Slowenien ist offen.

Basketball-Verband plant keine Bewerbung um Olympia-Quali

OKINAWA/PARIS: Der Deutsche Basketball Bund (DBB) wird nach derzeitigem Stand keines der Olympia-Qualifikationsturniere im Jahr 2024 ausrichten. Dies sagte Präsident Ingo Weiss der Deutschen Presse-Agentur in Okinawa. «Wir haben die EuroBasket 2022 gehabt, wir werden die Damen-WM 2026 ausrichten. Da können wir nicht auch die Olympia-Quali 2024 machen. Irgendwann wird die Fiba auch sagen: Wir können nicht alles in Deutschland ausrichten, wir müssen auch mal woanders hingehen», sagte Weiss bei der WM in Asien.