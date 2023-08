Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Parsons: Entscheidung für Russen-Ausschluss wäre schwer umkehrbar

PARIS: Ende September trifft das Internationale Paralympische Komitee die Entscheidung über einen möglichen Ausschluss von Russland bei den Paralympics. Und diese Entscheidung ist relativ endgültig.

Falls sich das Internationale Paralympische Komitee Ende September für einen Ausschluss Russlands und von Belarus für die am Montag in einem Jahr beginnenden Paralympics 2024 in Paris entscheidet, wäre diese Entscheidung auch im Falle eines Kriegsendes schwer korrigierbar. «Sollte der Krieg vor den Spielen enden, müssen wir sehen, was noch möglich ist. Aber die Entscheidung vom September hat ja auch Einfluss auf den internationalen Kalender», sagte IPC-Präsident Andrew Parsons der Deutschen Presse-Agentur. Heißt: Die russischen und belarussischen Athleten würden dann in der Regel auch bei allen Qualifikations-Veranstaltungen fehlen. Unter anderem deshalb trifft das IPC diese Entscheidung so früh. «Und deshalb ist es eine sehr wichtige Entscheidung», sagte Parsons.

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hatte bereits erklärt, sie wolle kein Gastgeber von russischen und weißrussischen Athleten sein, falls der Krieg noch läuft. «Ich bin ein sehr guter Freund von ihr und schätze sie sehr», sagte Parsons: «Sie kann sagen, was sie will und hat ein Recht auf ihre Meinung. Aber diese Entscheidung liegt nicht an ihnen. Ihre Aufgabe ist, die bestmöglichen Spiele zu organisieren.»

Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, hatte bereits erklärt, dass er Ende September in Bahrain für einen Ausschluss Russlands und von Belarus stimmen wird. «Ohne Wenn und Aber: Nein! Das ist eine Frage der Haltung», hatte er gesagt.

Formel 1 frischt Erinnerung an Vettel-Serie auf

ZANDVOORT: Der Rekord wackelt. 2013 siegte Vettel neunmal nacheinander - im Red Bull. Nun steht Verstappen kurz vor der Einstellung der Bestmarke - im Red Bull. Und das noch beim Heimrennen.

Die Erinnerungen an den Rekord von Sebastian Vettel in der Saison 2013 frischte die Formel 1 rechtzeitig noch mal auf. «Ein Jahrzehnt später könnten wir erleben, wie sich Geschichte wiederholt», schrieb die Motorsport-Königsklasse bei Instagram. Denn an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) könnte Max Verstappen im Red Bull die Serie von Vettel im Red Bull einstellen. Neunmal nacheinander hatte der Ende vergangenen Jahres in Formel-1-Rente gegangene gebürtige Heppenheimer damals gewonnen.

Die bis dahin längsten Serien waren über sieben Siege gegangen. In einem Jahr - 2004 - hatte es Michael Schumacher im Ferrari geschafft. Alberto Ascari war es saisonübergreifend 1952 und 1953 gelungen, Nico Rosberg 2015 und 2016. Schon nach seinem achten Triumph hatte Vettel betont: «Das ist einer dieser Rekorde, von denen du annimmst, dass sie nie gebrochen werden. Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden.»

In Zandvoort kann nun Verstappen den neunten Sieg nacheinander schaffen. Von den bisherigen zwölf Saisonrennen gewann der 25 Jahre alte Niederländer zehn, zwei sein Teamkollege Sergio Pérez. Verstappens Sieg-Lauf startete in Miami und ging über Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Großbritannien, Ungarn und Belgien.