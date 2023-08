Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.23 | Überblick

DFB stellt am Montag neuen Direktor vor

BERLIN: Der Deutsche Fußball-Bund stellt an diesem Montag einen neuen Direktor für «Nachwuchs, Training und Entwicklung» vor. Einen Namen nannte der Verband am Samstag in seiner Einladung zur Pressekonferenz um 12.00 Uhr nicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll U20-Trainer Hannes Wolf (42) eine deutlich größere Rolle beim DFB bekommen. An der Medienrunde teilnehmen werden in jedem Fall DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler. Über die Neuaufstellung des DFB war in den vergangenen Wochen diskutiert worden. Der DFB hatte Gespräche unter anderem mit der früheren Weltfußballerin Nadine Keßler (35) bestätigt.

Australiens Fußballerinnen verpassen dritten Platz bei Heim-WM

BRISBANE: Für die australischen Fußballerinnen hat die Heim-Weltmeisterschaft mit einer weiteren Enttäuschung geendet. Das Team um Superstar Sam Kerr unterlag am Samstag im Spiel um Platz drei Schweden mit 0:2 (0:1). Barcelona-Profi Fridolina Rolfö traf vor knapp 50.000 Zuschauern in Brisbane nach einer halben Stunde per Foulelfmeter zum 1:0. Kapitänin Kosovare Asllani erhöhte in der 62. Minute auf 2:0 für die weitgehend souveränen Schwedinnen.

Geher Linke bei WM mit deutschem Rekord - «Guter Auftakt fürs Team»

BUDAPEST: Geher Christopher Linke hat bei der ersten Entscheidung der Leichtathletik-WM einen deutschen Rekord bejubelt. Der Potsdamer blieb am Samstag am Heldenplatz in Budapest nach 20 Kilometern in 1:18:12 Stunden 30 Sekunden unter seiner bisherigen Bestzeit und wurde damit Fünfter. «Ich denke, das ist ein guter Auftakt für das deutsche Team», sagte Linke, der neben Sprinterin Gina Lückenkämpfer in der Kapitänsrolle agiert. Die gemischte deutsche 4x400-Meter-Staffel hat nach etwas Zittern das Finale erreicht. Manuel Sanders, Alica Schmidt, Jean Paul Bredau und Skadi Schier belegten am Samstag in ihrem Vorlauf in 3:13,25 Minuten den vierten Rang und kamen damit als eine von zwei Staffeln noch über die Zeit weiter.

Zverev im Halbfinale von Cincinnati - Nun gegen Djokovic

CINCINNATI: Tennisprofi Alexander Zverev hat ohne Mühe das Halbfinale beim ATP-Turnier in Cincinnati erreicht und bekommt eineinhalb Wochen vor Beginn der US Open ein Kräftemessen mit Novak Djokovic. Der Olympiasieger von Tokio gewann am Freitagabend (Ortszeit) glatt mit 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Adrian Mannarino und steht damit im Halbfinale des Turniers, das er 2021 gewonnen hatte. Nach seinem Sieg in gerade einmal 72 Minuten wartet nun das Duell mit dem serbischen Topprofi Djokovic, der beim 6:0, 6:4 über den Amerikaner Taylor Fritz ebenfalls keine große Mühe hatte.

Knieprobleme: EM-Aus für Volleyballerin Hanna Orthmann

DÜSSELDORF: Die deutschen Volleyballerinnen müssen für den Rest der Heim-Europameisterschaft auf Schlüsselspielerin Hanna Orthmann verzichten. Die 24-Jährige kann wegen der im Auftaktspiel gegen Griechenland (3:0) erlittenen Knieprobleme nicht mehr zum Einsatz kommen, wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Samstag mitteilte. Die Angreiferin war am Donnerstagabend in der Partie im Castello Düsseldorf nach wenigen Minuten ausgewechselt worden, weil sie Schmerzen im linken Knie spürte. Für die Außenangreiferin rückt Annegret Hölzig nach, die bereits am Samstagmorgen mit den DVV-Frauen trainierte.

Medien: Bayerns Stanisic vor Leihe nach Leverkusen

LEVERKUSEN: Bayern Münchens Josip Stanisic steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Wie die «Süddeutsche Zeitung» und Sky Sport News am Samstag berichteten, soll der 23 Jahre alte Abwehrspieler an die Rheinländer verliehen werden. Demnach soll es bereits eine mündliche Einigung geben. Leverkusen startet am Samstag gegen RB Leipzig in die Bundesligasaison. Stanisic stammt aus der Jugend der Münchner und steht noch bis 2026 bei den Bayern unter Vertrag.

Spaniens Coach Vilda zu Spannungen: «Nächste Frage»

SYDNEY: Spaniens Nationaltrainer Jorge Vilda will vor dem WM-Finale nicht mehr über seine Probleme mit Spielerinnen sprechen. Der 42-Jährige ging bei der Abschlusspresskonferenz am Samstag in Sydney vor dem Endspiel gegen Englands Fußballerinnen am Sonntag (12:00 Uhr MESZ/ZDF) nicht auf die gleich erste Frage ein, die in diese Richtung zielte. «Nächste Frage!», sagte Vilda nur. Laut Medienberichten ist das Verhältnis zwischen Vilda und dem Team immer noch nicht störungsfrei beziehungsweise vom Aufstand im vergangenen September belastet. Nach der EM in England hatten 15 Nationalspielerinnen in einer Mail ihren vorläufigen Rücktritt aus der spanischen Auswahl erklärt.

Englands Trainerin Wiegman schwärmt von Unterstützung für ihr Team

SYDNEY: Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman ist schon vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft restlos begeistert von der Euphorie rund um ihr Team. «Es ist unglaublich, was passiert ist. Wir haben die Unterstützung gespürt, hier, aber auch auf der anderen Seite der Welt in Großbritannien. Das ist etwas, wovon wir träumen», sagte die 53 Jahre alte Niederländerin bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Finale am Sonntag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Spanien in Sydney.

Napoli-Klausel überschattet Spalletti-Verpflichtung als Nationalcoach

ROM: Die Verpflichtung von Luciano Spalletti als Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft wird überschattet von Streitigkeiten über eine Vertragsklausel der SSC Neapel. Italienische Medien sahen nach der Verkündung einer Einigung zwischen Spalletti und dem Fußballverband FIGC von Freitag gar einen Rechtsstreit aufziehen, der vor Gericht landen könnte. Hintergrund ist, dass Spalletti nach dem Meistertitel Napolis in der Serie A angekündigt hatte, den Verein zu verlassen und eine Pause einzulegen - trotz eines Vertrages bis 2024. Neapels Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis stimmte einem Sabbatical zu. Spalletti gab seinerseits an, in der nächsten Saison kein anderes Team zu betreuen.

Ehemaliger Beach-Volleyballer Dieckmann will Verbands-Chef werden

FRANKFURT: Der zweimalige Beach-Volleyball-Europameister Markus Dieckmann will neuer Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) werden. Der 47-Jährige werde sich am 27. August bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Bremen zur Wahl stellen, wie der Verband mitteilte. Matthias Hach und Beach-Volleyball-Olympiasieger Julius Brink werden demnach als Vize-Präsidenten kandidieren.