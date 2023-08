Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.08.23 | Überblick

Zwei Jahre nach Olympiasieg: Frauen-Vierer nur auf Platz sieben

GLASGOW: Zwei Jahre nach dem Olympiasieg von Tokio hat der Bahnrad-Vierer der Frauen bei der WM in Glasgow eine große Enttäuschung erlebt. Franziska Brauße, Lisa Klein, Lena Reißner und Mieke Kröger belegten in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung am Samstag nur den siebten Platz. Nachdem das Team am Ende komplett auseinander gefallen war, reichte es nur noch zu einer Zeit von 4:18,527 Minuten. Kein Vergleich zum eigenen Weltrekord vor zwei Jahren in Tokio (4:04,242), als immerhin Brauße, Klein und Kröger dem Team angehörten.

«Es lief nicht optimal, das hat man gesehen. Ich habe schon in der Box gesagt: Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Heute haben wir eher verloren», sagte Brauße der dpa. Vor allem die erst 22-jährige Reißner, die für Laura Süßemilch ins Team gekommen war, konnte das Tempo nicht mitgehen. «Lena ist eine super junge Sportlerin, die auf jeden Fall Potenzial hat, auch Richtung Paris. Heute ist vielleicht nicht ihr Tag gewesen», so Brauße.

Durch den siebten Platz verpasste der Vierer die Finalläufe am Samstagabend deutlich. Dort kämpfen Großbritannien und Neuseeland um Gold.