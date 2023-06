Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Nach Messi auch Busquets? Inter Miami veröffentlicht Video im Internet

MIAMI: Nach der Überraschung mit Lionel Messi hat Inter Miami einen weiteren Transfer-Coup angedeutet. US-Medien vermeldeten daraufhin den bevorstehenden Wechsel des langjährigen FC-Barcelona-Profis Sergio Busquets am Freitag (Ortszeit) als fix. In auf Instagram und Twitter veröffentlichten Videos zeigt das zukünftige Team des argentinischen Weltmeisters Messi lobende Zitate von Fußballern wie Luka Modric oder Trainer Pep Guardiola - und am Ende das Wort «Busi». Das ist Busquets Spitzname. Weder auf der Homepage der Major League Soccer noch der von Inter Miami gab es zunächst weitere Angaben. Busquets Vertrag bei Barcelona läuft Ende des Monats aus.

Medien: Gladbacher Thuram vor Wechsel zu Inter Mailand

MAILAND: Der bisher für Borussia Mönchengladbach spielende Stürmer Marcus Thuram wird Medienberichten zufolge künftig für Inter Mailand auflaufen. Der 25 Jahre alte Franzose werde Anfang kommender Woche die medizinischen Untersuchungen absolvieren und dann einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, meldete die «Gazzeta dello Sport» am Freitagabend. Der Abschied von Thuram aus Mönchengladbach stand schon länger fest. Zunächst war von einem möglichen Engagement bei Inters Ortsrivalen AC Mailand die Rede. Beim Champions-League-Finalisten Inter könnte Thruam den früheren Bundesligaprofi Edin Dzeko ersetzen.

Hamburger SV verpflichtet Pherai von Eintracht Braunschweig

HAMBURG: Der Hamburger SV hat Spielmacher Immanuel Pherai vom Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig verpflichtet. Das teilten beide Fußball-Zweitligisten am Samstag mit. Der 22-jährige Niederländer unterschrieb beim HSV einen Vertrag bis 2027. Zu den Ablösedetails vereinbarten die Clubs Stillschweigen. Der offensive Mittelfeldspieler ist Ersatz für Sonny Kittel, der beim HSV keinen neuen Vertrag erhalten hatte und den Club nach vier Jahren verlässt.

Schalke verpflichtet Bielefelder Stürmer Lasme

GELSENKIRCHEN: Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat Bryan Lasme verpflichtet. Der Offensivspieler von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld erhält beim Revierclub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Dies teilte der Verein am Samstag mit. Da der Vertrag des Franzosen bei Arminia zum Saisonende ausläuft, wechselt er ablösefrei zum FC Schalke. Lasme spielte seit 2012 in Bielefeld und kam in 61 Spielen in Fußball-Bundesliga und zweiter Liga auf 12 Treffer für die Ostwestfalen. Der 24-Jährige ist nach Marius Müller (FC Luzern), Paul Seguin (1. FC Union Berlin) und Ron Schallenberg (SC Paderborn 07) der vierte Neuzugang der Schalker.

Sperren nach Skandalspiel zwischen USA und Mexiko verhängt

MIAMI: Der frühere Bundesligaprofi Weston McKennie ist nach dem von Platzverweisen und homophoben Gesängen überschatteten Spiel zwischen den USA und Mexiko für vier Länderspiele gesperrt worden. Sein Teamkollege Sergiño Dest muss in drei Partien zuschauen. Der nord- und mittelamerikanische Fußball-Verband CONCACAF sperrte zudem die Mexikaner César Montes und Gerardo Arteaga am Freitag (Ortszeit) für vier beziehungsweise drei Spiele. Das Quartett hatte beim 3:0-Sieg der USA am 15. Juni in der Nations League jeweils die Rote Karte gesehen. Zu den skandalösen Begleitumständen der Begegnung gegen Mexiko in Las Vegas zählten auch homophobe Gesänge mexikanischer Fans. Das Spiel war deswegen in der Schlussphase unterbrochen worden, die vorgesehene Nachspielzeit wurde wegen erneuter Gesänge nicht komplett absolviert.

DFB-Sportdirektor Völler reist zum zweiten EM-Spiel der U21

BATUMI: DFB-Sportdirektor Rudi Völler reist zum zweiten EM-Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft nach Georgien. Der 63-Jährige werde am Samstagabend im Spielort Batumi landen, hieß es vom Deutschen Fußball-Bund. In der Stadt am Schwarzen Meer bestreitet die Nachwuchs-Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) ihr zweites Vorrundenspiel gegen Tschechien. Nach dem 1:1 zum EM-Auftakt gegen Israel steht das deutsche Team bereits unter Druck.

Spanischer Club: Ausschluss aus Conference League droht

PAMPLONA: Dem spanischen Erstliga-Club CA Osasuna droht nach eigenen Angaben der Ausschluss aus dem kommenden Wettbewerb der Conference League. Wie der Verein aus Pamplona erklärte, habe man eine entsprechende Mitteilung der Europäischen Fußball-Union UEFA erhalten. Als Grund sei eine Spielmanipulation im Jahr 2014 genannt worden. 2020 waren deshalb Profis, Funktionäre und Unternehmer von einem Gericht zu teils langen Haftstrafen verurteilt worden. Dabei ging es darum, dass zwei Profis von Betis Sevilla Geld gezahlt worden war, damit sich die Andalusier am vorletzten Spieltag der Saison 2013/2014 gegen Osasuna-Konkurrent Real Valladolid besonders anstrengen. Osasuna hatte sich als Tabellensiebter in der abgelaufenen Spielzeit erstmals eine Teilnahme an der nächsten Ausgabe des kleinsten europäischen Vereinswettbewerbs gesichert. Nun kündigte der Club an, «bis zur letzten Konsequenz» gegen den möglichen Ausschluss kämpfen zu wollen.

Asiatischer Boxverband ASBC erwägt Austritt aus der Iba

BANGKOK: Der asiatische Boxverband ASBC erwägt den Austritt aus dem vom olympischen Kreis ausgeschlossenen Weltverband Iba. In einem Statement kündigte die Vereinigung an, dass der Vorstand einen außerordentlichen Kongress einberufen wird. Die Satzung solle so geändert werden, dass der Verband in der aktuellen Ausnahmesituation funktionieren und sich einem internationalen Verband anschließen könne, der vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt sei. Das IOC hatte in dieser Woche den endgültigen olympischen Ausschluss des seit 2019 suspendierten Weltverbands beschlossen, darauf reagierte die Iba mit einer empörten Attacke auf das IOC.