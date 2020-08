Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Hamilton Schnellster im Formel-1-Abschlusstraining - Vettel nur 13.

SILVERSTONE: Lewis Hamilton hat das Abschlusstraining zum zweiten Formel-1-Rennen in Silverstone bestimmt. Der Mercedes-Pilot verwies mit seiner schnellsten Runde in 1:26,621 Minuten seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,163 Sekunden) auf den zweiten Platz. Dritter auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in England wurde vor der Qualifikation am Samstagnachmittag McLaren-Fahrer Lando Norris. Direkt dahinter landete Nico Hülkenberg bei seinem zweiten Aufhilfseinsatz für Racing Point. Sebastian Vettel (+1,190 Sekunden) kam nach einem Motorenschaden an seinem Ferrari tags zuvor erneut nur abgeschlagen als 13. ins Ziel.

Vier Formel-1-Rivalen erwägen Protest gegen Racing Point

SILVERSTONE: Insgesamt vier Formel-1-Rivalen prüfen nach der Bestrafung von Racing Point wegen angeblich illegaler Kopien von Bauteilen eine Beschwerde. Ferrari, McLaren, Renault und Williams haben eine entsprechende Absicht erklärt, gegen die Entscheidung der Rennkommissare vorzugehen. Dies wurde am Samstag vor dem letzten Training zum Grand Prix in Silverstone bekanntgegeben. Racing Point selbst möchte sich eine Strafmilderung offen halten. Die Streitparteien haben 96 Stunden Zeit, eine mögliche Beschwerde zu belegen und offiziell einzureichen.

Zukunft von Coach Sarri bei Juve offen - Verein setzt auf Ronaldo

TURIN: Nach dem frühen Aus von Juventus Turin in der Champions League wird in Italien über einen Rauswurf von Trainer Maurizio Sarri spekuliert. Der erst im Sommer 2019 verpflichtete Coach war mit dem Rekordmeister am Freitag im Achtelfinale der Fußball-Königsklasse an Olympique Lyon gescheitert - ein 2:1 im Rückspiel reichte nach dem 0:1 im ersten Duell nicht zur Qualifikation für das Finalturnier. «Sarri raus», titelte die Turiner Zeitung «Tuttosport» am Samstag. Nachdem die Turiner in der durch die Corona-Krise lange unterbrochenen Spielzeit Meister geworden waren, verpassten sie erstmals nach drei Jahren in der Champions League wieder die Runde der besten acht Mannschaften.

1. FC Köln stellt Risse frei - Keine Zukunft beim Bundesligisten

KÖLN: Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und Marcel Risse gehen in Zukunft wohl getrennte Wege. Der Verein hat den Mittelfeldspieler, der seit 2003 im Verein ist und jahrelang Stammspieler war, freigestellt. Am Samstag beim ersten Mannschaftstraining der Kölner war der 30 Jahre alte Risse schon nicht mehr dabei. Er sei freigestellt worden, um mit anderen Vereinen Gesprächen über seine Zukunft führen zu können, bestätigte eine Club-Sprecherin. Risses Vertrag in Köln läuft noch bis 2022.

Sportwissenschaftler sieht Belastungs-Probleme für Nationalspieler

BERLIN: Sportwissenschaftler Oliver Faude sieht in dem Corona-Spielplan des internationalen Fußballs eine Gefahr vor allem für die Nationalspieler. «An der Uni in Saarbrücken haben wir mal eine Studie gemacht, die deutlich gezeigt hat, dass durch die Verkürzung der Winterpause die Verletzungen zugenommen haben», sagte Faude, der jetzt an der Universität Basel arbeitet, dem «Sportbuzzer» (Samstag). «Jetzt spielen die Nationalspieler alle drei Tage, haben eine sehr kurze Winterpause und gehen direkt aus einer intensiven Saison in die EM-Vorbereitung.» Die neue Saison wird lediglich von Heiligabend bis zum 1. Januar unterbrochen.

Draisaitl mit Oilers früh aus NHL-Playoffs ausgeschieden

EDMONTON: Eishockey-Star Leon Draisaitl ist mit seinen Edmonton Oilers überraschend schon in der Qualifikationsrunde zu den NHL-Playoffs ausgeschieden. Der Kandidat für die beiden wichtigen Auszeichnungen als MVP und als herausragender Spieler der Hauptrunde verlor mit den Oilers am Freitag (Ortszeit) Spiel vier gegen die Chicago Blackhawks 2:3 und die Best-of-five-Serie damit 1:3. «Wir haben zu viele kleine Fehler gemacht, die einfach nicht passieren dürfen zu dieser Zeit des Jahres. Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden. Das ist offensichtlich sehr frustrierend», sagte Draisaitl.

«Wertvolles Zeichen»: DOSB-Chef Hörmann begrüßt Kündigung Saibous

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat die fristlose Kündigung von Basketball-Profi Joshiko Saibou durch die Telekom Baskets Bonn begrüßt. «Wer als Profi gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten oder die Werte des Sports verstößt, hat mit den entsprechenden Konsequenzen zu leben. Wir empfinden es als wertvolles Zeichen, wenn Vereine hier verantwortungsbewusst und werteorientiert agieren», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes auf dpa-Anfrage. «Das widerlegt das gängige Vorurteil, dass es in Teilen des Sports ohnehin nur um Erfolg und Geld geht.»

Hammerwerfer Schwandke holt ersten Titel bei Geistermeisterschaften

BRAUNSCHWEIG: Hammerwerfer Tristan Schwandke hat bei den Geistermeisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig den ersten Titel geholt. Der Vorjahressieger vom TV Hindelang setzte sich am Samstag im letzten Versuch mit 70,85 Metern durch. Zweiter im leeren Eintracht-Stadion wurde Merlin Hummel (Kalmbach) mit 69,53 Metern vor Fabio Hessling (Saarlouis/67,05). Fast 500 Teilnehmer starten an diesem Wochenende bei den Titelkämpfen, die ohne Zuschauer und nach einem strengen Hygienekonzept stattfinden.

21.132 Meter in einer Stunde: Sondre Moen läuft Europarekord

KRISTIANSAND: Der Norweger Sondre Moen hat im selten gerannten Stundenlauf einen Uralt-Europarekord geknackt. Der 29-Jährige schaffte am Freitagabend auf der 400-Meter-Bahn in Kristiansand 21.132 Meter in der vorgegebenen Zeit. Die alte Bestmarke hatte der Niederländer Jos Hermens, heute Manager zahlreicher Weltklasseläufer vor allem aus Kenia und Äthiopien, 1976 in Arnheim mit 20.944 Metern aufgestellt. Dies war damals auch Weltrekord. Seit 2007 hält ihn der äthiopische Erfolgsläufer Haile Gebrselassie mit 21.285 Metern.

Nach Corona-Ausbruch: Fuenlabrada verpasst Aufstiegs-Playoffs

MADRID: Der wegen zahlreicher Corona-Infektionen in die Schlagzeilen geratene spanische Zweitligist CF Fuenlabrada hat die Aufstiegs-Playoffs auf dramatische Art und Weise verpasst. Der Fußball-Club aus der Nähe von Madrid unterlag am Freitagabend durch einen Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 1:2 (1:0) bei RC Deportivo La Coruña. Ein Remis gegen das bereits abgestiegene Team hätte Fuenlabrada genügt, um Elche zu überholen und den letzten Platz in den Playoffs zur Primera División zu erreichen.

Kaymer scheidet nach schwacher Runde bei PGA Championship aus

SAN FRANCISCO: Golfprofi Martin Kaymer ist nach einem desolaten zweiten Tag beim ersten Major-Turnier des Jahres vorzeitig ausgeschieden. Der 35-Jährige aus Mettmann spielte am Freitag (Ortszeit) bei der PGA Championship in San Francisco eine schwache 82er-Runde und scheiterte mit insgesamt 148 Schlägen vorzeitig am Cut. Der zweimalige Major-Sieger hatte nach dem ersten Tag der mit elf Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im TPC Harding Park nach einer starken 66er-Auftaktrunde noch auf dem dritten Rang gelegen. In Führung auf dem Par-70-Platz liegt der Chinese Li Haotong mit insgesamt 132 Schlägen.