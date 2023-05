Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.23 | Überblick

Medien: Nagelsmann führt Gespräche mit Tottenham

BERLIN: Trainer Julian Nagelsmann wird nach seiner Trennung beim FC Bayern München besonders in England hoch gehandelt. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky hat der 35-Jährige in den vergangenen Tagen Gespräche mit Verantwortlichen von Tottenham Hotspur geführt. Demnach soll vor allem der Vorstandschef des Londoner Premier-League-Clubs, Daniel Levy, ein großer Befürworter des deutschen Trainers sein. Auch englische Medien griffen den Bericht auf. Nagelsmann sei generell nicht abgeneigt, allerdings müssten vor einer möglichen Vertragsunterschrift noch viele Details geklärt werden, berichtete Sky. Nagelsmann steht bei den Bayern noch bis Ende 2026 unter Vertrag, sein potenzieller neuer Club müsste sehr wahrscheinlich eine Ablöse an den deutschen Rekordmeister zahlen.

Polizei: Alles weitgehend friedlich bei brisantem Rhein-Derby

LEVERKUSEN: Trotz der hitzigen Diskussionen über die Vorverlegung ist beim brisanten Bundesliga-Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln alles weitgehend ruhig verlaufen. Wie die Polizei am Samstag auf Anfrage erklärte, gab es rund um das nun am Freitagabend ausgetragene Spiel keine nennenswerten Zwischenfälle. In den Tagen zuvor hatte es viele öffentliche Diskussionen gegeben, da die Leverkusener mit Blick auf ihr Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom eine Vorverlegung von Sonntag auf Freitag erwirkt hatten. Die Gäste aus Köln gewannen die hitzige Fußball-Partie mit unter anderem sieben Gelben Karten mit 2:1. Während der Partie hatten Kölner Fans lediglich für eine kurze Unterbrechung gesorgt, als sie direkt nach der Halbzeitpause zahlreiche Tennisbälle auf den Platz warfen. Zudem hatten sie Pyrotechnik gezündet.

Nach Trainingsunfall: Nächster Helfer von Giro-Favorit Roglic raus

PESCARA: Der slowenische Topfavorit Primoz Roglic hat nach einem Trainingsunfall seines Landsmannes Jan Tratnik kurz vor dem Start des 106. Giro d'Italia einen weiteren Helfer verloren. Der 33-jährige Tratnik verletzte sich am Freitag bei dem Crash am Knie und wurde im Jumbo-Visma-Team durch Neuprofi Thomas Gloag ersetzt. Für den Briten ist es die erste Teilnahme an einer Grand Tour. Damit setzte sich die Serie von Ausfällen bei der niederländischen Topmannschaft fort. In den letzten Tagen hatten bereits Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss (Norwegen), Bergspezialist Robert Gesink (Niederlande) und dessen Landsmann Jos van Emden passen müssen. Der Giro startet an diesem Samstag mit einem Einzelzeitfahren über 19,6 Kilometer.

Triathlon-Star Frodeno Vierter beim Comeback

EIVISSA: Der deutsche Triathlon-Star Jan Frodeno hat bei seinem Comeback das Podest verpasst. Der 41-Jährige belegte am Samstag bei den PTO European Open auf Ibiza den vierten Platz. Über 2 Kilometer Schwimmen, 80,2 Kilometer Radfahren und 17,8 Kilometer Laufen fehlten dem Olympiasieger von 2008 und dreimaligen Ironman-Weltmeister rund 26 Sekunden zu Rang drei. Diesen holte sich der 25 Jahre alte Däne Magnus Ditlev. Den Sieg sicherte sich in einem packenden Rennen der 27 Jahre alte Australier Max Neumann in einer Gesamtzeit von 3:13:47 Stunden. Er wehrte auch den Angriff des Norwegers Kristian Blummenfelt ab, der zunächst noch als Fünfter mit Frodeno auf das letzte Teilstück gegangen war. Im Ziel lag der Olympiasieger von Tokio und Ironman-Weltmeister von St. George 27 Sekunden hinter Neumann. Für Frodeno war es das erste Rennen mit Zieleinlauf nach mehr als 600 Tagen Pause wegen Verletzung und Erkrankung.

Zuschauer stürzt bei Baseball-Spiel in Innenraum

PHILADELPHIA: Beim Baseball-Spiel der Philadelphia Phillies gegen die Boston Red Sox in der MLB ist ein Zuschauer in den Innenraum gestürzt. Der Mann war am Freitagabend (Ortszeit) im ersten Inning über eine Absperrung hinter dem Bereich, in dem sich die Werfer der Red Sox aufwärmten, gefallen. Wie die Phillies und Medien berichteten, hatte er dort versucht, einen Ball zu greifen. Der Zuschauer wurde ins Krankenhaus gebracht, war den Angaben zufolge aber bei Bewusstsein und ansprechbar, als er das Stadion verließ. Welche Verletzungen er sich bei dem Sturz zugezogen hat, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Das Spiel, das die Red Sox am Ende 5:3 gewannen, war für zehn Minuten unterbrochen.

NBA-Playoffs: Phoenix verkürzt gegen Denver - Boston siegt bei 76ers

PHOENIX: Die Phoenix Suns haben im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Denver Nuggets ihren ersten Sieg geholt. Angeführt von ihren Starspielern Devin Booker und Kevin Durant siegten die Suns am Freitagabend (Ortszeit) mit 121:114 (67:52) und verkürzten in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Der überragende Booker erzielte 47 Punkte, Durant steuerte 39 Zähler bei. Die Boston Celtics sind in ihrer Serie gegen die Philadelphia 76ers derweil mit 2:1 in Führung gegangen. Die Celtics gewannen in Philadelphia mit 114:102 (57:50). Jayson Tatum erzielte zehn seiner 27 Punkte im Schlussviertel, Jaylen Brown steuerte 23 Zähler zum Auswärtssieg bei. Der vor der Partie als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnete Joel Embiid führte die 76ers mit 30 Punkten, 13 Rebounds und vier Blocks an.

NHL-Playoffs: Carolina gewinnt auch zweites Spiel gegen Devils

RALEIGH: Die Carolina Hurricanes haben auch das zweite Spiel ihrer Viertelfinal-Serie in den NHL-Playoffs gegen die New Jersey Devils klar gewonnen. Carolina siegte am Freitag (Ortszeit) in heimischer Halle mit 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). Schon die erste Partie hatte das Eishockey-Team aus North Carolina mit 5:1 gewonnen. Derweil zählt Devils-Cheftrainer Lindy Ruff zu den drei Finalisten bei der Wahl zum Trainer des Jahres in der NHL. Die Devils hatten die Saison mit den meisten Siegen und Punkten ihrer Club-Geschichte beendet, nachdem sie im Vorjahr noch das fünftschwächste Team der Liga waren.

Schwere Prellung: Bielefeld droht Ausfall von Kapitän Klos

BIELEFELD: Arminia Bielefeld bangt im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Kapitän Fabian Klos. Wie die Ostwestfalen am Samstag mitteilten, hat der 35 Jahre alte Angreifer im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:1) am Tag zuvor eine schwere Prellung mit ausgedehntem Bluterguss im Mittelfuß erlitten. Wie lange der Bielefelder Rekordspieler ausfällt, ließ die Arminia offen.