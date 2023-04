Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Toronto Raptors trennen sich von Meistertrainer Nick Nurse

TORONTO: Die Toronto Raptors haben sich von ihrem langjährigen Trainer Nick Nurse (55) getrennt. Das gab Masai Ujiri, Präsident des aktuell einzigen in Kanada beheimateten Basketball-Teams der nordamerikanischen NBA, am Freitag (Ortszeit) bekannt. Nurse hatte die Raptors 2019 zu ihrer ersten und einzigen Meisterschaft geführt und wurde in der Saison darauf als Trainer des Jahres in der NBA ausgezeichnet. In der aktuellen Saison scheiterten die Raptors nach einer wechselhaften Spielzeit mit je 41 Siegen und Niederlagen im sogenannten Play-in-Turnier für die Playoffs knapp gegen die Chicago Bulls.

Leichtathletik-Chef Kessing bleibt im europäischen Council

BELGRAD: Der deutsche Leichtathletik-Verbandschef Jürgen Kessing wird vier weitere Jahre im Council des europäischen Verbandes (EAA) bleiben. Vor zwei Jahren war der 66 Jahre alte SPD-Politiker nach dem Tod des deutschen Sportfunktionärs Frank Hensel als interimsmäßiges Mitglied ins Führungsgremium des Dachverbandes aufgenommen worden. Beim EAA-Kongress am Samstag in Belgrad ist zudem der Bulgare Dobromir Karamarinow im Amt bestätigt worden. Erstmals in der Geschichte des Dachverbandes haben sich bei der Wahl der drei Vizepräsidenten neben dem Franzosen Jean Garcia in Cherry Alexander (Großbritannien) und Karin Grute Movin (Schweden) zwei Frauen durchsetzt.

Fünf NFL-Spieler wegen Sportwetten gesperrt

NEW YORK: Die National Football League (NFL) hat fünf Spieler wegen Verstößen gegen die Glücksspielrichtlinie der Liga gesperrt. Das bestätigte die NFL am Freitag (Ortszeit). Unter den fünf Spielern sind vier der Detroit Lions. Jameson Williams und Stanley Berryhill wurden für sechs Spiele gesperrt, Quintez Cephus und C.J. Moore sowie Shaka Toney von den Washington Commanders für unbestimmte Zeit. Die drei sollen in der abgelaufenen Saison auf NFL-Spiele gewettet haben.

Knicks gehen in NBA-Playoffs in Führung - Denver führt 3:0

NEW YORK: Die New York Knicks sind in der ersten Runde der NBA-Playoffs wieder in Führung gegangen. Das Basketball-Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein siegte am Freitag (Ortszeit) zu Hause mit 99:79 gegen die Cleveland Cavaliers. In der Best-of-seven-Serie steht es nun 2:1 für New York. Derweil benötigen die Denver Nuggets nur noch einen Sieg für den Einzug in die zweite Runde. Nach einem 120:111-Erfolg bei den Minnesota Timberwolves führt Denver mit 3:0. Den Atlanta Hawks gelang es dagegen, in ihrer Serie gegen die Boston Celtics auf 1:2 zu verkürzen. Die Hawks gewannen ihr Heimspiel am Freitag mit 130:122.

Tennis-Doppel Krawietz/Pütz im Finale von München

MÜNCHEN: Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht im Finale des Münchner ATP-Turniers. Die Davis-Cup-Spieler gewannen ihr Halbfinale am Samstag gegen Robin Haase aus den Niederlanden und Philipp Oswald aus Österreich 7:6 (10:8), 6:2 und greifen nach dem ersten gemeinsamen Titel. Krawietz konnte mit verschiedenen Partnern das Turnier auf der Iphitos-Anlage bereits zweimal gewinnen, Pütz siegte einmal. Seit diesem Jahr spielen beide auf der ATP-Tour zusammen.

NHL-Playoffs: Edmonton Oilers unterliegen LA Kings nach Verlängerung

LOS ANGELES: Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in den NHL-Playoffs einen Rückschlag kassiert. Die Oilers unterlagen am Freitagabend (Ortszeit) bei den Los Angeles Kings mit 2:3 nach Verlängerung. Die Oilers und Kings hatten sich bereits im Vorjahr in der ersten Playoff-Runde eine spannende Serie über sieben Spiele geliefert. In diesem Jahr galten die Oilers nach neun Siegen in Serie zum Ende der Hauptrunde als favorisiert. Die Boston Bruins, die in der Hauptrunde einen historischen Sieg- und Punkte-Rekord aufstellten, gewannen bei den Florida Panthers mit 4:2 und gingen in der Serie mit 2:1 in Führung. Die Minnesota Wild gewannen gegen die Dallas Stars mit 5:1 und führen in der Serie 2:1. Die New York Islanders siegten ebenfalls mit 5:1 gegen die Carolina Hurricanes und verkürzten in der Serie auf 1:2.

Kletterin Meul Zweite beim Weltcup-Auftakt

HACHIOJI: Deutschlands beste Kletterin Hannah Meul hat direkt beim Start der Weltcup-Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. Die 22 Jahre alte Vize-Europameisterin belegte am Samstag im japanischen Hachioji Platz zwei und bescherte dem Deutschen Alpenverein einen gelungenen Auftakt in die Wettkampfsaison. Sie musste sich beim Bouldern, dem Klettern ohne Sicherung in Absprunghöhe, nur der Amerikanerin Brooke Raboutou geschlagen geben.